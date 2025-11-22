शनिवार, 22 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Farhan Akhtars 120 Bahadur box office collection day 2
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 22 नवंबर 2025 (15:48 IST)

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' की बॉक्स ऑफिस पर बड़ी छलांग, दूसरे दिन डबल हुआ फिल्म का कलेक्शन

120 Bahadur movie box office collection
फरहान अख्तर की नवीनतम एक्शन-वार ड्रामा '120 बहादुर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ ने बनाया है। फिल्म में 120 बहादुर भारतीय सैनिकों की रिजांग ला की लड़ाई में 3,000 चीनी सैनिकों के खिलाफ अपनी पोस्ट की रक्षा की कहानी को दिखाया गया है।
 
'120 बहादुर' को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों और क्रिटिक्स का असच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने पहले दिन 2.4 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे दिन फिल्म फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, खासकर बड़े सर्किट्स में सुबह के शो में देखने को मिली मजबूत दर्शक उपस्थिति के कारण।
दूसरे दिन के सुबह के शो ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया, जहां कई सेंटरों में लगभग हाउसफुल ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। शहरी मल्टीप्लेक्सों के साथ-साथ मास बेल्ट्स ने भी इस बढ़त में बराबर योगदान दिया, जो वॉर-एक्शन शैली की किसी फिल्म के लिए काफ़ी उत्साहजनक संकेत है। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन डबल हो गया है। 
 
'120 बहादुर' 13 कुमाऊँ रेजिमेंट के 120 भारतीय सैनिकों की अविश्वसनीय वीरता को जीवंत करती है, जिन्होंने 1962 के युद्ध के दौरान प्रसिद्ध रेज़ांग ला की लड़ाई में अटूट साहस के साथ मोर्चा संभाला। फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी, पीवीसी, की भूमिका निभा रहे हैं—वह निडर नेता जिन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर भारत के सैन्य इतिहास के सबसे वीर अध्यायों में से एक में भारी चुनौतियों के बीच साहसिक रूप से डटे रहे।
 
अपने मूल में, यह फिल्म एक शक्तिशाली और भावनात्मक संदेश को संजोए हुए है, जो उनके साहस को परिभाषित करता है—“हम पीछे नहीं हटेंगे”, एक ऐसी पंक्ति जो उनके अटूट संकल्प और देशभक्ति को दर्शाती है। यह फिल्म रज़नीश ‘रेज़ी’ घाई द्वारा निर्देशित है और रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) तथा अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) द्वारा निर्मित है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डांस नंबर शूट करते वक्त श्रद्धा कपूर को लगी चोट, दो हफ्ते के लिए रुकी 'ईथा' की शूटिंग

डांस नंबर शूट करते वक्त श्रद्धा कपूर को लगी चोट, दो हफ्ते के लिए रुकी 'ईथा' की शूटिंगबॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। वह अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गई है। श्रद्धा जल्द ही बायोपिक ड्रामा 'ईथा' मं नजर आने वाले हैं। यह फिल्म मशहूर तमाशा आर्टिस्ट विथाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित है।

वेबदुनिया को मिलाप जावेरी ने बताया 'मस्ती 4' की शूटिंग का एक्सपीरियंस, हंसते-हंसते हो गए थे लोटपोट

वेबदुनिया को मिलाप जावेरी ने बताया 'मस्ती 4' की शूटिंग का एक्सपीरियंस, हंसते-हंसते हो गए थे लोटपोटफिल्म को लेकर उत्साहित भी हूं नर्वस भी हूं। बहुत सारे इमोशंस एक साथ मेरे दिमाग में आते हैं कि मस्ती 4 को लोग पसंद करें। यह बात भी उतनी ही सही है की यह पहली फिल्म नहीं है। मेरी इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में मैं लोगों के सामने ला चुका हूं। कुछ ही दिनों पहले मेरी फिल्म 'एक दिवाने की दीवानियत' लोगों के सामने आई थी।

कौन बनेगा करोड़पति: शिल्पा राव ने अपने पहले गुरु, अपने पिता को ट्रिब्यूट दी, बिग बी ने की सिंगर के पहले गाने की तारीफ

कौन बनेगा करोड़पति: शिल्पा राव ने अपने पहले गुरु, अपने पिता को ट्रिब्यूट दी, बिग बी ने की सिंगर के पहले गाने की तारीफप्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव और सुखविंदर सिंह हाल ही में ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के एक एपिसोड में दिखाई दिए। शो में शिल्पा ने अपनी लोकप्रिय चार्टबस्टर गीत 'चलेया' गाते हुए मंच पर प्रवेश किया और माहौल को यादगार बना दिया। इस विशेष एपिसोड में दोनों गायकों ने अपने संगीत सफ़र, निजी किस्सों और एक बेहद सार्थक भाव को साझा किया।

Bigg Boss 19 में फिर होगा डबल एविक्शन, घर से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता!

Bigg Boss 19 में फिर होगा डबल एविक्शन, घर से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता!'बिग बॉस 19' का फिनाले जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, शो में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। वहीं इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड भी काफी धमाकेदार होने वाला है। शो में एक बार फिर डबल एविक्शन देखने को मिलेगा। वहीं पिछले हफ्ते शो से गायब सलमान खान एक बार फिर वीकेंड का वार में कंटेस्टेंट्स को रियलिटी चेक देते नजर आएंगे।

टीवी के बाद बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगा 'भाबीजी घर पर हैं', इस दिन रिलीज हो रही फिल्म

टीवी के बाद बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगा 'भाबीजी घर पर हैं', इस दिन रिलीज हो रही फिल्मएण्ड टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो 'भाबीजी घर पर हैं' बीते काफी सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस शो में आसिफ शेख, रोहिताश गौर और शुभांगी अत्रे ने अपने आइकॉनिक किरदारों से फैंस के दिल में अलग जगह बनाई है। विभूति जी का चार्म, तिवारी जी का ड्रामा, अंगूरी भाबी का 'सही पकड़े हैं' और अनीता भाबी की आत्मविश्वास से भरी ब्यूटी हर घर तक पहुंच चुका है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com