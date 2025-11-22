फरहान अख्तर की '120 बहादुर' की बॉक्स ऑफिस पर बड़ी छलांग, दूसरे दिन डबल हुआ फिल्म का कलेक्शन

फरहान अख्तर की नवीनतम एक्शन-वार ड्रामा '120 बहादुर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ ने बनाया है। फिल्म में 120 बहादुर भारतीय सैनिकों की रिजांग ला की लड़ाई में 3,000 चीनी सैनिकों के खिलाफ अपनी पोस्ट की रक्षा की कहानी को दिखाया गया है।

'120 बहादुर' को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों और क्रिटिक्स का असच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने पहले दिन 2.4 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे दिन फिल्म फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, खासकर बड़े सर्किट्स में सुबह के शो में देखने को मिली मजबूत दर्शक उपस्थिति के कारण।

दूसरे दिन के सुबह के शो ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया, जहां कई सेंटरों में लगभग हाउसफुल ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। शहरी मल्टीप्लेक्सों के साथ-साथ मास बेल्ट्स ने भी इस बढ़त में बराबर योगदान दिया, जो वॉर-एक्शन शैली की किसी फिल्म के लिए काफ़ी उत्साहजनक संकेत है। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन डबल हो गया है।

'120 बहादुर' 13 कुमाऊँ रेजिमेंट के 120 भारतीय सैनिकों की अविश्वसनीय वीरता को जीवंत करती है, जिन्होंने 1962 के युद्ध के दौरान प्रसिद्ध रेज़ांग ला की लड़ाई में अटूट साहस के साथ मोर्चा संभाला। फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी, पीवीसी, की भूमिका निभा रहे हैं—वह निडर नेता जिन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर भारत के सैन्य इतिहास के सबसे वीर अध्यायों में से एक में भारी चुनौतियों के बीच साहसिक रूप से डटे रहे।

अपने मूल में, यह फिल्म एक शक्तिशाली और भावनात्मक संदेश को संजोए हुए है, जो उनके साहस को परिभाषित करता है—“हम पीछे नहीं हटेंगे”, एक ऐसी पंक्ति जो उनके अटूट संकल्प और देशभक्ति को दर्शाती है। यह फिल्म रज़नीश ‘रेज़ी’ घाई द्वारा निर्देशित है और रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) तथा अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) द्वारा निर्मित है।