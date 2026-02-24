The Kerala Story 2 पर बढ़ा विवाद: रिलीज से पहले फिल्म देखेगा Kerala High Court, मेकर्स ने हटाया टीज़र

रिलीज से ठीक पहले The Kerala Story 2 एक बार फिर सुर्खियों में है। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को फिल्म के निर्माताओं को निर्देश दिया कि शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज से पहले कोच्चि में कोर्ट के लिए विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की जाए। अदालत ने साफ कहा कि केरल के लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यह फिल्म 2023 में आई The Kerala Story का सीक्वल है। पहले भाग की तरह इस बार भी कहानी कथित जबरन धार्मिक परिवर्तन के मुद्दे पर केंद्रित है। इसी विषय को लेकर विवाद और तेज हो गया है। कोर्ट में दायर याचिका में फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की गई है।

सेंसर सर्टिफिकेट पर सवाल

कन्नूर के रहने वाले 26 वर्षीय बायोलॉजिस्ट श्रीदीव नंबूदरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि फिल्म का कंटेंट एक पूरे राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाता है। उनका तर्क है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी Central Board of Film Certification ने सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 5B के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय अखंडता के पहलुओं का समुचित आकलन नहीं किया।

याचिका में यह भी कहा गया कि ट्रेलर देखने से कहानी कई राज्यों में घटित होती दिखती है, लेकिन शीर्षक और प्रस्तुतिकरण के जरिए केरल को नकारात्मक रूप में दिखाने की कोशिश की गई है।





टीज़र हटाया, बहस तेज

कोर्ट की टिप्पणी के बाद मेकर्स ने फिल्म का टीज़र वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि उनका कहना है कि फिल्म “सच्ची घटनाओं” से प्रेरित है और विस्तृत रिसर्च के बाद बनाई गई है।

फिल्म का निर्देशन Kamakhya Narayan Singh ने किया है, जबकि इसे प्रोड्यूस किया है Vipul Amrutlal Shah ने। मेकर्स का दावा है कि फिल्म किसी राज्य या समुदाय को निशाना नहीं बनाती, बल्कि उन घटनाओं को सामने लाती है जिन्हें वे सामाजिक सच्चाई बताते हैं।

सियासी बयानबाजी भी शुरू

केरल के मुख्यमंत्री Pinarayi Vijayan पहले ही फिल्म का विरोध जता चुके हैं। उनका कहना है कि ऐसी फिल्में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकती हैं। दूसरी ओर, मेकर्स का तर्क है कि समाज में जो मुद्दे मौजूद हैं, उन पर बात करना फिल्मकार की जिम्मेदारी है।

इस बीच अभिनेता Prakash Raj का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में है, जिसे कई लोग मौजूदा विवाद से जोड़कर देख रहे हैं, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर फिल्म का नाम नहीं लिया।

क्या है फिल्म की कहानी?

17 फरवरी 2026 को रिलीज ट्रेलर में तीन अलग-अलग राज्यों की युवतियों की कहानी दिखाई गई है, जो कथित रूप से प्रेम संबंधों के जरिए धार्मिक परिवर्तन के जाल में फंसती हैं। फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिकाओं में हैं।

फिल्म 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब सबकी नजर केरल हाईकोर्ट की स्क्रीनिंग पर है, क्या कोर्ट की प्रतिक्रिया के बाद फिल्म की राह आसान होगी या विवाद और गहराएगा?