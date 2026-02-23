मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (07:30 IST)

संजय लीला भंसाली ने क्यों जोड़ा मां का नाम? जानिए भावुक कहानी

Sanjay Leela Bhansali Birthday
बॉलीवुड में कई बड़े नाम हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं, बल्कि भावनाओं और संघर्ष की भी होती है। संजय लीला भंसाली उन्हीं नामों में से एक हैं। उनके नाम के बीच जुड़ा “लीला” सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक बेटे का अपनी मां के प्रति नतमस्तक सम्मान है।
 
अधिकांश लोग अपने नाम के साथ पिता का नाम जोड़ते हैं, लेकिन भंसाली ने अपनी मां का नाम अपने नाम में शामिल कर एक अनोखी मिसाल पेश की। यह फैसला अचानक नहीं था—इसके पीछे छिपा है दर्द, संघर्ष और एक मां की अथक मेहनत।
 
संजय के पिता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिली। असफलता ने उन्हें तोड़ दिया और वे शराब की लत में डूब गए। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। ऐसे मुश्किल समय में संजय की मां लीला भंसाली ने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली।
 
संजय की मां गायिका और डांसर थीं। कभी-कभार फिल्मों में छोटे रोल मिलते थे, लेकिन उससे घर नहीं चलता था। उन्होंने साड़ियों में फॉल लगाने जैसे छोटे-छोटे काम किए, दिन-रात मेहनत की और हर हाल में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का संकल्प निभाया।
 
संजय ने अपनी मां को संघर्ष करते देखा—टूटते हुए नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत होते हुए। यही संघर्ष उनके व्यक्तित्व की नींव बना। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद संजय ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (FTII) में दाखिला लिया। सिनेमा की बारीकियां सीखीं और सपनों को आकार देना शुरू किया। मुंबई आने के बाद उन्हें फिल्म परिंदा में सहायक निर्देशक के रूप में काम करने का मौका मिला।
 
जब फिल्म के क्रेडिट्स में नाम लिखने की बारी आई, तब उन्होंने पहली बार अपना नाम “संजय लीला भंसाली” लिखवाया। यह सिर्फ नाम नहीं था—यह उनकी मां के संघर्ष को समर्पित एक आजीवन श्रद्धांजलि थी। भंसाली ने अपने करियर में ऐसी फिल्में दीं, जो सिर्फ कहानी नहीं कहतीं, बल्कि दर्शकों को एक अलग दुनिया में ले जाती हैं।
 
संजय लीला भंसाली की प्रमुख फिल्मों में खामोशी: द म्युजिकल, हम दिल दे चुके सनम, देवदास, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गंगूबाई काठियावाड़ी शामिल है। इन फिल्मों की खासियत है—भव्य सेट्स, गहरे भाव, शक्तिशाली संगीत और स्त्री पात्रों की मजबूती। शायद यह संवेदनशीलता उन्हें अपनी मां से ही विरासत में मिली।
 
भंसाली की अगली बड़ी फिल्म Love & War को लेकर जबरदस्त चर्चा है। यह एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा बताई जा रही है। इसके अलावा वह एक ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा पर भी काम कर रहे हैं, जिसका नाम Jai Somnath है।
