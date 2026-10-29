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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 29 October 2026 (15:43 IST)

जब उड़ते प्लेन में चांद देखने की जिद पर अड़ गई थीं श्रीदेवी, करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए पायलट से कर दी थी खास डिमांड

Sridevi Karva Chauth Story
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (15:45 IST)
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देशभर में करवा चौथ का त्‍योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने भी अपने पति की सलामती के लिए इस दिन पूरे नियम से व्रत रखा हुआ है। 
 
बॉलीवुड में करवा चौथ के तमाम किस्से हैं लेकिन दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी से जुड़ा एक किस्सा काफी दिलचस्प है। एक बार श्रीदेवी को करवा चौथ व्रत फिल्म की शूटिंग के दौरान करना पड़ा। करवा चौथ के दिन श्रीदेवी अपने पति के साथ हवाई जहाज से रात के समय मैक्सिको से लॉस एंजिलिस जा रही थीं। 
 
अपने व्रत को तोड़ने के लिए श्रीदेवी ने हवाई जहाज के पायलट से ऐसी डिमांड कर दी, जिसे पूरा करना आसान नहीं था। श्रीदेवी चांद देखकर अपने पति को पानी पिलाकर व्रत खोलना चाहती थी, लेकिन चांद‍ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में श्रीदेवी ने विमान के पायलट से डिमांड की कि वह हवाई जहाज को ऐसी दिशा में मोड़ें, जहां से आसानी से चांद दिख सके। 
 
उस वक्त श्रीदेवी फिल्म इंडस्ट्री की ऊंचे दर्जे की अदाकारा थीं। ऐसे में पायलट के लिए उनकी डिमांड अस्वीकार करना संभव नहीं था और आखिरकार एक्ट्रेस की इच्छा पूरी की गई। पायलट ने प्‍लेन की दिशा बदलकर श्रीदेवी को चांद के दर्शन कराए और उनका व्रत खुलवाया।
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