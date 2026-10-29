नसीरुद्दीन शाह पर भड़के पुनीत इस्सर, बोले- सरकार से दिक्कत है तो चुनाव लड़कर दिखाइए

बॉलीवुड में इन दिनों फिल्मों से ज्यादा सितारों के बयानों को लेकर चर्चा हो रही है। हाल ही में दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने छात्रों के समर्थन में सरकार की आलोचना करते हुए खुद को दिमागी नक्सल बताया था। नसीरुद्दीन ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की थी।

अब नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर महाभारत फेम एक्टर पुनीत इस्सर ने निशाना साधा है। पुनीत इस्सर ने नसीरुद्दीन शाह की सरकार विरोधी टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते समय सभी मामलों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को मौजूदा सरकार की नीतियां पसंद नहीं हैं, तो वह चुनाव लड़कर अपनी विचारधारा को जनता के सामने रख सकता है।

नसीरुद्दीन शाह पर क्यों भड़के पुनीत इस्सर?

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान पुनीत इस्सर ने नसीरुद्दीन शाह के प्रति सम्मान जाहिर करते हुए अपनी असहमति भी स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि शाह उनसे वरिष्ठ हैं, उनके शिक्षक रह चुके हैं और एक बेहतरीन कलाकार हैं। हालांकि, पुनीत का मानना है कि सार्वजनिक मुद्दों पर किसी भी व्यक्ति की प्रतिक्रिया चुनिंदा नहीं होनी चाहिए।

Mumbai, Maharashtra: On actor Naseeruddin Shah, actor Puneet Issar says, "First of all, Naseeruddin Shah saheb is our senior. He has been our teacher, he is respected, and he is a very fine artist. But my only point is that when you speak, you should not be selective. On how many issues concerning the world and India do you remain silent, sitting quietly like a mute spectator? You single out one-sided, left-leaning and Naxal-leaning views and respond to everything from that ideological perspective. Look at these 'Tukde-Tukde' gangs and people from JNU. When it comes to convicted criminals in our country and terrorists who are currently in jail, they talk about their release and speak in their favour. If you support such people, then what does it mean to be Indian? You have every right to express your views and speak against the government. But if you do not like the government that has come to power, step into the political arena. Contest elections, win and defeat this government. This government did not come to power arbitrarily; the people of this country chose it and elected it..." — IANS (@ians_india) October 28, 2026

अभिनेता ने सवाल उठाया कि भारत और दुनिया से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय रखने वाले लोगों को उन मामलों पर भी बोलना चाहिए, जिन्हें वे नजरअंदाज करते हैं। उनके मुताबिक, किसी खास विचारधारा से प्रभावित होकर केवल कुछ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है।

सरकार पसंद नहीं तो चुनाव लड़िए

पुनीत इस्सर के बयान का सबसे चर्चित हिस्सा उनका चुनाव लड़ने का सुझाव है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मौजूदा सरकार से इतना असहमत है कि उसकी नीतियों को बदलना चाहता है, तो उसे चुनावी राजनीति में उतरने पर भी विचार करना चाहिए।

पुनीत के मुताबिक, चुनाव लड़कर जनता का समर्थन हासिल करना और फिर सरकार बदलने की कोशिश करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार जनता के वोट से सत्ता में आई है।

यह पूरा विवाद नसीरुद्दीन शाह की उन टिप्पणियों के बाद चर्चा में आया, जिनमें उन्होंने छात्र आंदोलनों का समर्थन किया था। हाल ही में शाह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) के प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति एकजुटता जाहिर की थी।