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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 29 October 2026 (13:29 IST)

बर्थडे स्पेशल: कृति खरबंदा की इन 6 जोड़ियों ने पर्दे पर बिखेरा रोमांस का जादू, पुलकित सम्राट के साथ है खास कनेक्शन

Kriti Kharbanda Birthday
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (13:36 IST)
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कृति खरबंदा के जन्मदिन के मौके पर उनकी कुछ यादगार ऑन-स्क्रीन जोड़ियों को फिर से याद करना खास है। रोमांटिक ड्रामा से लेकर कॉमेडी फिल्मों तक, इन जोड़ियों ने पर्दे पर प्यार, हास्य और रिश्तों के अलग-अलग रंग पेश किए हैं।
 
इमरान हाशमी – राज रीबूट
कृति खरबंदा इस सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म में इमरान हाशमी के साथ नजर आई थीं। फिल्म की कहानी एक परेशान शादी और रहस्यमयी घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म ने कृति को पारंपरिक रोमांस से आगे बढ़कर सस्पेंस और रहस्य से भरी कहानी में अपनी अभिनय क्षमता दिखाने का मौका दिया।
 
कार्तिक आर्यन – गेस्ट इन लंदन
कृति और कार्तिक ने इस रोमांटिक कॉमेडी में साथ काम किया था। फिल्म की कहानी रहने की एक अनपेक्षित व्यवस्था और उससे पैदा होने वाली उलझनों पर आधारित थी। दोनों की जोड़ी ने फिल्म में रोमांस और हल्के-फुल्के हास्य का खूबसूरत मेल पेश किया।
 
पुलकित सम्राट – पागलपंती
इस मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म में कृति और पुलकित की जोड़ी ने पर्दे पर खूब मस्ती और हंगामा किया। फैंस के लिए यह जोड़ी इसलिए भी खास है, क्योंकि साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उनका रिश्ता असल जिंदगी में प्यार में बदल गया। बाद में दोनों शादी के बंधन में भी बंध गए।
 
राजकुमार राव – शादी में जरूर आना
इस रोमांटिक ड्रामा में कृति और राजकुमार राव की जोड़ी ने प्यार, महत्वाकांक्षा, दिल टूटने और मुश्किल फैसलों की कहानी को पर्दे पर उतारा। आरती शुक्ला के किरदार में कृति ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया, जिसकी जिंदगी में भावनात्मक उतार-चढ़ाव कई अप्रत्याशित मोड़ लेकर आते हैं। फिल्म में दोनों के रिश्ते ने कहानी को खास बनाया।
 
विक्रांत मैसी – 14 फेरे
कृति ने इस फिल्म में अदिति करवसरा का किरदार निभाया था, जो प्यार, पारिवारिक अपेक्षाओं और सांस्कृतिक मतभेदों के बीच अपना रास्ता तलाशती है। विक्रांत मैसी के साथ उनकी जोड़ी ने रोमांस और कॉमेडी के जरिए यह दिखाया कि पारिवारिक दबावों के बावजूद रिश्तों को निभाने और उन्हें सफल बनाने की कोशिश कितनी अहम होती है।
 
दुलकर सलमान – कारवां
फिल्म 'कारवां' में कृति खरबंदा ने रुमाना का किरदार निभाया था, जो अविनाश की पूर्व प्रेमिका होती है। फिल्म में उनका कैमियो भले ही छोटा था, लेकिन दुलकर सलमान के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों का ध्यान खींचा और इस जोड़ी को पर्दे पर और देखने की चाह जगा दी।
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