जंगल में आलिया भट्ट को शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे रणबीर कपूर, तभी सामने आ गए 3 बब्बर शेर, KBC में सुनाया किस्सा

बॉलीवुड के मशहूर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों के बीच का प्यार, शादी और अब बेटी राहा के साथ उनकी खुशहाल फैमिली अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट को शादी के लिए प्रपोज किया था, तो वह पल केवल रोमांटिक ही नहीं, बल्कि बेहद खौफनाक भी बन गया था?

रियलिटी क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के स्पेशल एपिसोड में नजर आए रणबीर कपूर ने महानायक अमिताभ बच्चन के साथ अपनी इस अनोखी प्रपोजल स्टोरी का एक बेहद दिलचस्प और मजेदार किस्सा साझा किया है।

मसाई मारा के जंगलों में रचा था सरप्राइज का प्लान

रणबीर कपूर ने केबीसी के सेट पर खुलासा किया कि साल 2022 में वह आलिया के साथ केन्या के प्रसिद्ध 'मसाई मारा' नेशनल पार्क की यात्रा पर गए थे। रणबीर ने आलिया को सरप्राइज देने के लिए पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी।

अभिनेता ने बताया, मैंने पहले से ही अपने गाइड और ड्राइवर को टिप देकर कह दिया था कि गाड़ी को जंगल के बीचों-बीच किसी शांत जगह पर रोक देना। मैं अपने साथ सगाई की अंगूठी भी लेकर गया था। मेरा प्लान था कि मैं अपने घुटनों पर बैठकर आलिया को प्रपोज करूंगा और ड्राइवर दूर से हमारी तस्वीरें खींचेगा। लड़कों को पता होता है कि लड़कियों को तस्वीरें खिंचवाने और उन्हें इंस्टाग्राम पर डालने का बहुत शौक होता है, इसलिए मुझे लगा कि आलिया के लिए ये परफेक्ट मेमोरी होगी।

रणबीर का यह मास्टर प्लान सुनकर शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने चुटकी लेते हुए कहा, "पर सर... ऐसे खास पलों का तो प्रूफ (सबूत) होना बहुत जरूरी है!" अमिताभ की बात का जवाब देते हुए रणबीर कपूर ने हंसते हुए बताया कि असलियत उनकी सोच से काफी अलग और खौफनाक निकली। जिस वक्त वह घुटनों के बल बैठकर अपनी दिल की बात कहने जा रहे थे, तभी वहां का नजारा अचानक बदल गया।

रणबीर ने कहा, अंगूठी तो मेरे पास थी, लेकिन माहौल कुछ ऐसा बन गया कि हमसे करीब 100 फीट की दूरी पर तीन बब्बर शेर आकर खड़े हो गए! एक तरफ मेरी शेरनी मेरे सामने खड़ी थी, दूसरी तरफ 100 फीट दूर असली शेर खड़े थे और मैं बीच में घुटनों पर बैठा एक चूहा बना हुआ था, जो डरते-डरते कह रहा था- 'बेबी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?'

रणबीर ने हंसते हुए माना कि अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी इतना घबराया हुआ महसूस नहीं किया था, लेकिन यह अनुभव उनकी जिंदगी के सबसे यादगार और अद्भुत पलों में से एक बन गया।

'ब्रह्मास्त्र' से शुरू हुआ सफर

गौरतलब है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बीच प्यार की शुरुआत अयान मुखर्जी की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग के दौरान हुई थी। कुछ सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने अप्रैल 2022 में मुंबई स्थित अपने घर 'वास्तु' में बेहद निजी समारोह में शादी कर ली थी। उसी साल नवंबर 2022 में दोनों ने अपनी प्यारी बेटी राहा कपूर का दुनिया में स्वागत किया।