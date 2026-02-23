मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आने वाली फिल्म
  4. the kerala story 2 story synopsis release date starcast
Written By WD Entertainment Desk

द केरल स्टोरी 2: धर्म परिवर्तन और उससे जुड़े मुद्दों को फिर किया हाईलाइट

The Kerala Story 2
फिल्ममेकर विपुल अमृतलाल शाह की चर्चित फिल्म The Kerala Story 2: Goes Beyond रिलीज से पहले ही सुर्खियों में छा गई है। 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली यह फिल्म अपने पहले भाग की कहानी को आगे बढ़ाती है और इस बार दायरा और भी बड़ा बताया जा रहा है। खास बात यह है कि फिल्म को तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा, जिससे इसका दायरा और व्यापक हो गया है।
 

पोस्टर्स ने बढ़ाया सस्पेंस

निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लीड किरदारों के पोस्टर्स हाल ही में जारी किए गए हैं। पोस्टर्स में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा के चेहरे का आधा हिस्सा बुर्के से ढका दिखाया गया है, जबकि दूसरा हिस्सा चोटों और आंसुओं के साथ नजर आता है। यह इंटेंस विजुअल्स साफ संकेत देते हैं कि फिल्म की कहानी भावनात्मक और गंभीर मोड़ लेने वाली है।
 
मेकर्स ने पोस्टर्स शेयर करते हुए लिखा, “दो हकीकतें। एक लड़ाई। अब सहेंगे नहीं... लड़ेंगे।” इस टैगलाइन ने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है।

The Kerala Story 2
 

कहानी और विवाद

फिल्म की कहानी तीन युवतियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी व्यक्तिगत रिश्तों और सामाजिक दबावों के बीच उलझ जाती है। फिल्म में कथित धर्म परिवर्तन और उससे जुड़े मुद्दों को दिखाया गया है। टीजर और ट्रेलर सामने आने के बाद फिल्म को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से यू/ए सर्टिफिकेट मिल चुका है। 
 
  • THE KERALA STORY 2: GOES BEYOND (2026) 
  • निर्देशक: कामाख्या नारायण सिंह
  • गीतकार: मनोज मुंताशिर, साहिल सुल्तानपुरी 
  • संगीतकार: मन्नन शाह, राहुल सुहास
  • कलाकार: उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया,  ऐश्वर्या ओझा
  • बैनर: सनशाइन पिक्चर्स
  • रिलीज डेट: 27 फरवरी 2026 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

रेड हॉट अवतार में निक्की तंबोली ने गिराई बिजलियां, एक्सप्रेशन और अदाओं ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

रेड हॉट अवतार में निक्की तंबोली ने गिराई बिजलियां, एक्सप्रेशन और अदाओं ने बढ़ाया इंटरनेट का पारानिक्की तंबोली ने इंस्टाग्राम पर रेड एथनिक लुक में अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। “Dil lagana mana thaa…” कैप्शन के साथ पोस्ट की गई इन तस्वीरों में उनका बोल्ड एक्स फैक्टर, परफेक्ट मेकअप और कातिलाना एक्सप्रेशन फैंस को दीवाना बना रहा है।

हार्दिक पांड्या ने बेटे अगस्त्य को गिफ्ट की 4 करोड़ की लग्जरी कार, एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक की रिसीव

हार्दिक पांड्या ने बेटे अगस्त्य को गिफ्ट की 4 करोड़ की लग्जरी कार, एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक की रिसीवभारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं। हार्दिक भले ही नताशा स्टेनकोविक से अलग हो गए हो, लेकिन वे दोनों साथ में अपने बेटे अगस्त्य की परवरिश कर रहे हैं।

शाहरुख खान और विशाल भारद्वाज की जोड़ी करेगी कमाल? निर्देशक बोले- यह कोलेबोरेशन होना ही चाहिए

शाहरुख खान और विशाल भारद्वाज की जोड़ी करेगी कमाल? निर्देशक बोले- यह कोलेबोरेशन होना ही चाहिएबॉलीवुड फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'ओ रोमियो' की सफलता का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। एक इंटरव्यू के दौरान विशाल भारद्वाज ने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान संग बात करने की अपनी इच्छा के बारे में बात की है।

'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से पहले भावनात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 55 पीड़ितों ने सुनाई अपनी सच्ची कहानी

'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से पहले भावनात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 55 पीड़ितों ने सुनाई अपनी सच्ची कहानी'द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड' की रिलीज से पहले, मेकर्स ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें देशभर से आए पीड़ितों और उनके परिवारों को एक साथ लाया गया। यहां उन्होंने उन असल कहानियों को पेश किया, जो इस आने वाली फिल्म का आधार बताई जा रही हैं।

'एक दिन' के पहले ट्रैक के लिए आमिर खान पहुंचे अरिजीत सिंह के होमटाउन मुर्शिदाबाद, सामने आया स्पेशल वीडियो

'एक दिन' के पहले ट्रैक के लिए आमिर खान पहुंचे अरिजीत सिंह के होमटाउन मुर्शिदाबाद, सामने आया स्पेशल वीडियोआमिर खान के काम करने के खास अंदाज को दिखाते हुए, उन्होंने 'एक दिन' के पहले गाने की रिकॉर्डिंग के लिए खुद अरिजीत सिंह के होमटाउन मुर्शिदाबाद का दौरा किया। इसी के साथ 'आमिर खान प्रोडक्शंस' ने एक स्पेशल वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें अरिजीत सिंह की बेहद खूबसूरत आवाज में गाया हुआ यह गाना सुनाई दे रहा है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com