रविवार, 1 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 1 फ़रवरी 2026 (12:05 IST)

'द केरल स्टोरी 2' के रोंगटे खड़े कर देने वाले पोस्टर आउट, देखिए उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया की दमदार झलक

The Kerala Story 2 movie character posters
विपुल अमृतलाल शाह का फिल्मी सफर साहसिक विषयों के चयन और प्रभावशाली कहानी कहने की कला को दर्शाता है। 'द केरल स्टोरी' के साथ शाह ने एक बार फिर अपनी बेखौफ फिल्ममेकिंग को साबित किया, जहां इस फिल्म को एक दुर्लभ ‘ब्लैक स्वान इवेंट’ का दर्जा मिला, दो राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और यह अब तक की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी।
 
उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए, वह अब 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' के साथ वापसी कर रहे हैं—एक ऐसा सीक्वल जो पहले चैप्टर से कहीं ज़्यादा अंधेरा, गहराई से झकझोरने वाला और बेचैन कर देने वाला होने का वादा करता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार कमाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपने टीजर के रिलीज होते ही ज़बरदस्त चर्चा बटोर ली है, जो एक बार फिर एक कठोर, सिहरन पैदा करने वाली कहानी की ओर इशारा करता है।
 
फिल्म की रिलीज़ से पहले मेकर्स ने फिल्म की लीड फीमेल कैरेक्टर्स उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया के कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज़ किए हैं और ये विज़ुअल्स वाकई डराने वाले हैं। हर पोस्टर में एक इंटेंस क्लोज़-अप दिखता है, जहां चेहरे का आधा हिस्सा बुर्के से ढका हुआ है और सिर्फ आंसुओं से भरी एक आंख नज़र आती है जबकि दूसरा हिस्सा चोटों और बहते आंसुओं के साथ सामने आता है। 
 
ये स्ट्रॉन्ग इमेजरी साफ तौर पर उन भयानक हालात की झलक देती है, जिनसे उनके किरदार गुज़रते हैं, और यह साफ कर देती है कि फिल्म की कहानी कम्फर्ट ज़ोन से काफी आगे जाने वाली है। पोस्टर्स शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, दो हकीकतें। एक लड़ाई। अब सहेंगे नहीं... लड़ेंगे। द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में।
 
द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड तीन हिंदू लड़कियों की परेशान कर देने वाली कहानी दिखाती है, जिनकी ज़िंदगी उस वक्त डर और ट्रॉमा में बदल जाती है जब वे तीन मुस्लिम लड़कों से प्यार करती हैं। ये रिश्ते धीरे-धीरे एक छिपी हुई और सोची-समझी धार्मिक रूपांतरण की साज़िश को सामने लाते हैं।
 
कमाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड को विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है, जबकि आशीष ए शाह ने सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले इसे को-प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।
'द केरल स्टोरी 2' के रोंगटे खड़े कर देने वाले पोस्टर आउट, देखिए उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया की दमदार झलक

