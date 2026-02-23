अनुपमा ने खोला बेटे-बहू का राज, बुजुर्गों से बुरा व्यवहार करने पर सुनाई खरी-खोटी

स्टार प्लस हमेशा से ऐसी कहानियाँ दिखाने के लिए जाना जाता है जो इमोशन्स के साथ-साथ समाज के लिए एक बड़ा मैसेज भी देती हैं। इसके सबसे पॉपुलर शोज में से एक 'अनुपमा' आज भी अपनी जगह मजबूती से बनाए हुए है। रुपाली गांगुली के लीड रोल वाला यह शो लगातार सेल्फ-रिस्पेक्ट, रिश्तों में गरिमा और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जैसे मुद्दों पर बात करता रहता है।

​अब चैनल ने एक दमदार नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें अनुपमा एक बार फिर एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को उठाती नजर आ रही हैं। इस लेटेस्ट झलक में वह उन बुजुर्ग माता-पिता के लिए स्टैंड लेती दिख रही हैं, जिन्हें उनका अपना बेटा और बहू परेशान कर रहे हैं। प्रोमो में काफी इंटेंसिटी दिखाई गई है, जहाँ अनुपमा उस कपल को घसीटकर सबके सामने लाती है और उनके बुरे बर्ताव को बेनकाब करती है।

वह उन पर बरस पड़ती है कि उन्होंने अपने बूढ़े माँ-बाप को रुलाया, उन्हें भूखा-प्यासा रखा और उनकी हालत खराब होने के बावजूद उनसे घर के काम करवाए। गुस्से और दर्द से कांपती आवाज़ में वह उन्हें चेतावनी देती है कि जो लोग उन लोगों को तड़पाते हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, उनके लिए "नरक के अंदर भी नरक" होगा। यह पल जितना ड्रामा से भरा है, उतना ही दिल को छू लेने वाला भी है।

प्रोमो का अंत एक बहुत ही गहरी बात के साथ होता है, जहाँ अनुपमा कहती है: माता-पिता को अपने बच्चों के लिए सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितने के वो सच में हकदार हों। यह बात आज के दौर में बच्चों की एहसानफरामोशी और उनके बढ़ते हक जताने के रवैये पर एक कड़ा प्रहार है।

​एक बार फिर, अनुपमा उन अनगिनत माता-पिता की आवाज़ बन गई है जिनकी कोई नहीं सुनता। इस दमदार प्रोमो ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है और हर कोई यह देखने के लिए बेताब है कि वह कैसे इंसाफ दिलाती है और ऐसा सबक सिखाती है जो स्क्रीन के बाहर भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे।