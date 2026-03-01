रविवार, 1 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. malamaal weekly 2 confirmed paresh rawal
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 1 मार्च 2026 (16:49 IST)

गांव में फिर मचेगा लॉटरी का शोर, परेश रावल ने कंफर्म किया 'मालामाल वीकली' का सीक्वल

Malamaal Weekly 2
बॉलीवुड में इन दिनों सीक्वल और फ्रेंचाइजी फिल्मों का बोलबाला है। 'स्त्री 2' और 'भूल भुलैया 3' जैसी फिल्मों की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद अब मेकर्स कई पुरानी कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्मों को वापस लाने की तैयारी में हैं। इसी कड़ी में अब एक और नाम 'मालामाल वीकली' सामने आया है। 
 
हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए एक्टर परेश रावल ने कंफर्म किया है कि फिल्म 'मालामाल वीकली 2' बन रही है। वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। फिल्म के सीक्वल पर काम शुरू हो चुका है, जिसने फैंस के बीच उत्साह की लहर दौड़ा दी है।
साल 2006 में आई प्रियदर्शन की फिल्म 'मालामाल वीकली' ने अपनी सादगी और देसी ह्यूमर से दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब करीब दो दशक बाद परेश रावल ने एक इंटरव्यू में कन्फर्म किया कि वह इस सीक्वल का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, "हाँ, यह सच है। मैं यह फिल्म कर रहा हूँ।"
 
खबरों के अनुसार, फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और इस बार भी कहानी एक गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी जहां पैसों का लालच और बेवकूफी भरे हालात कॉमेडी का तड़का लगाएंगे। हालांकि, यह एक 'डायरेक्ट सीक्वल' नहीं होगा बल्कि एक नई कहानी होगी।
 
'मालामाल वीकली' ने महज 7 करोड़ के बजट में 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। ओम पुरी के निधन के बाद फिल्म में उनकी कमी तो खलेगी, लेकिन परेश रावल, राजपाल यादव और रितेश देशमुख की मौजूदगी फिल्म को फिर से ऊंचाइयों पर ले जा सकती है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

युद्ध के बीच UAE में फंसीं एक्ट्रेस ईशा गुप्ता, मिसाइल हमलों के बीच शेयर किया डरावना अनुभव

युद्ध के बीच UAE में फंसीं एक्ट्रेस ईशा गुप्ता, मिसाइल हमलों के बीच शेयर किया डरावना अनुभवअमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान ने इन हमलों के जवाब में खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी है। यूएई में कई जगह ईरान द्वारा लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता भी यूएई में फंसी हुई हैं।

ओटीटी लवर्स के लिए खास होगा मार्च 2026, ये वेब सीरीज और फिल्में होने जा रही रिलीज, देखिए लिस्ट

ओटीटी लवर्स के लिए खास होगा मार्च 2026, ये वेब सीरीज और फिल्में होने जा रही रिलीज, देखिए लिस्टमार्च 2026 ओटीटी प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कई सीरीज और ओटीटी फिल्में स्ट्रीम होने वाली हैं। इस महीने जहां 'फिजिक्स वाला' के संस्थापक पर आधारित 'हेलो बच्चों' चर्चा में है, वहीं अनिल कपूर 'सूबेदार' के साथ अपना जलवा दिखाने को तैयार हैं।

'लुका छुपी' के 7 साल पूरे: कैसे कार्तिक आर्यन बने आम भारतीय युवाओं की आवाज?

'लुका छुपी' के 7 साल पूरे: कैसे कार्तिक आर्यन बने आम भारतीय युवाओं की आवाज?अपने अब तक के करियर में कार्तिक आर्यन ने अक्सर यह दिखाया है कि वह हर किरदार को उसकी जरूरत के हिसाब से निभाते हैं, न कि किसी एक तय दायरे में बंधकर एक ही छवि को दोहराते हैं। फिर चाहे उनके किरदार में हास्य हो, भावुकता हो या संयम हो, हर बार कहानी के भाव को वे न सिर्फ ईमानदारी से पकड़ते हैं, बल्कि उसे निभाते भी हैं।

बिना एक शब्द बोले लाखों कमाते हैं 'भाबीजी घर पर हैं' के पेलू रिक्शावाला, जानें अक्षय पाटिल के करियर का सफर

बिना एक शब्द बोले लाखों कमाते हैं 'भाबीजी घर पर हैं' के पेलू रिक्शावाला, जानें अक्षय पाटिल के करियर का सफरकॉमेडी की दुनिया में जब भी 'भाबीजी घर पर हैं' का जिक्र होता है, तो आंखों के सामने कानपुर की मॉडर्न कॉलोनी और वहां के अतरंगी किरदार नाचने लगते हैं। अंगूरी भाभी की मासूमियत और विभूति नारायण मिश्रा की 'नल्लागिरी' के बीच एक ऐसा साइलेंट सुपरस्टार है, जिसने पिछले कई सालों से अपनी जुबान नहीं खोली, फिर भी वह दर्शकों का चहेता बना हुआ है।

मनमोहन देसाई: वह फिल्मकार जिसने बॉलीवुड को 'इंटरटेनर नंबर वन' का मतलब सिखाया

मनमोहन देसाई: वह फिल्मकार जिसने बॉलीवुड को 'इंटरटेनर नंबर वन' का मतलब सिखायाहिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्मकार ऐसे हुए हैं, जिन्होंने केवल फिल्में नहीं बनाईं, बल्कि दर्शकों की सोच और सिनेमा देखने का तरीका ही बदल दिया। उन्हीं विरले नामों में एक हैं मनमोहन देसाई। 1 मार्च 2026 को उनकी पुण्यतिथि पर आज भी करोड़ों सिनेप्रेमी उस निर्देशक को याद कर रहे हैं, जिसने सिनेमा को दुखों से राहत और जिंदगी से प्यार करने का जरिया बनाया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com