सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
Last Modified: सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (14:53 IST)

मधुबाला की मुस्कान के पीछे छिपा था जानलेवा दर्द, 36 साल में कैसे बुझ गया एक सितारा

Madhubala biography in Hindi
बॉलीवुड के स्वर्णिम दौर की बात हो और मधुबाला का ज़िक्र न हो, ऐसा संभव नहीं। अपनी दिलकश मुस्कान, मासूम अदाओं और गहरे अभिनय से मधुबाला ने हिंदी सिनेमा को एक ऐसी पहचान दी, जिसे आज भी दर्शक भूल नहीं पाए हैं। मधुबाला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, वह एक भावना थीं—जो आज भी परदे पर ज़िंदा है।
 
14 फरवरी 1933 को दिल्ली में जन्मीं मधुबाला का असली नाम मुमताज बेगम देहलवी था। उनके पिता अताउल्लाह खान रिक्शा चलाया करते थे। एक नजूमी की भविष्यवाणी—कि यह बच्ची एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी—ने परिवार की दिशा ही बदल दी। इसी विश्वास के साथ अताउल्लाह खान अपनी बेटी को मुंबई ले आए।
साल 1942 में मधुबाला ने बतौर बाल कलाकार फिल्म बसंत से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर अभिनेत्री देविका रानी ने उन्हें नया नाम दिया—मधुबाला। यहीं से एक सितारे का जन्म हुआ। 1947 में रिलीज़ हुई फिल्म नीलकमल से मधुबाला को बतौर नायिका पहचान मिली। उनके साथ अभिनेता राज कपूर थे। हालांकि फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन मधुबाला की मासूमियत और स्क्रीन प्रेज़ेंस ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया।
 
साल 1949 में आई फिल्म महल मधुबाला के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। रहस्य और रोमांच से भरपूर इस सुपरहिट फिल्म ने न सिर्फ मधुबाला को स्टार बना दिया, बल्कि बॉलीवुड में हॉरर-सस्पेंस फिल्मों का नया दौर भी शुरू किया। 1958 का साल मधुबाला के लिए ऐतिहासिक रहा। हावड़ा ब्रिज, काला पानी और चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्मों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ‘हावड़ा ब्रिज’ में उनकी अदाएं और ‘चलती का नाम गाड़ी’ में कॉमिक टाइमिंग आज भी दर्शकों को याद है।
 
दिलीप कुमार से मोहब्बत और जुदाई
फिल्म तराना के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच नज़दीकियां बढ़ीं। यह प्रेम कहानी गुलाब और खत से शुरू हुई, लेकिन फिल्म नया दौर के विवाद और पारिवारिक विरोध ने इस रिश्ते को तोड़ दिया। पचास के दशक में मधुबाला को दिल की गंभीर बीमारी का पता चला, लेकिन उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। उसी दौर में वह फिल्म मुग़ल-ए-आज़म की शूटिंग कर रही थीं। असली लोहे की जंजीरें पहनकर, खराब सेहत के बावजूद उन्होंने अनारकली के किरदार को अमर बना दिया।
 
ज़िंदगी के आखिरी दौर में मधुबाला किशोर कुमार के करीब आईं। बीमारी और अनिश्चित भविष्य को देखते हुए दोनों ने शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद उनकी सेहत और बिगड़ती चली गई। 23 फरवरी 1969 को महज़ 36 साल की उम्र में मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 
मधुबाला की मुस्कान के पीछे छिपा था जानलेवा दर्द, 36 साल में कैसे बुझ गया एक सिताराबॉलीवुड के स्वर्णिम दौर की बात हो और मधुबाला का ज़िक्र न हो, ऐसा संभव नहीं। अपनी दिलकश मुस्कान, मासूम अदाओं और गहरे अभिनय से मधुबाला ने हिंदी सिनेमा को एक ऐसी पहचान दी, जिसे आज भी दर्शक भूल नहीं पाए हैं। मधुबाला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, वह एक भावना थीं—जो आज भी परदे पर ज़िंदा है। 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में जन्मीं मधुबाला का असली नाम मुमताज बेगम देहलवी था।

