सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. the kerala story 2 goes beyond delhi event survivors
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (17:15 IST)

'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से पहले भावनात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 55 पीड़ितों ने सुनाई अपनी सच्ची कहानी

The Kerala Story 2
'द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड' की रिलीज से पहले, मेकर्स ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें देशभर से आए पीड़ितों और उनके परिवारों को एक साथ लाया गया। यहां उन्होंने उन असल कहानियों को पेश किया, जो इस आने वाली फिल्म का आधार बताई जा रही हैं।
 
इस इवेंट में बंगाल, बिहार, भीलवाड़ा, गंगापुर, राजकोट, उदयपुर, जम्मू, महाराष्ट्र, भोपाल, झारखंड, फरीदाबाद, मेरठ, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और इंदौर के लोग शामिल हुए। आयोजकों के मुताबिक, कुल 55 लड़कियों और 33 परिवार वालों ने सामने आकर अपने अनुभव शेयर किए हैं।
स्टेज पर 49 पीड़ित और उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे, जबकि कई अन्य लोग दर्शकों के बीच बैठे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म की टीम भी शामिल थी, जिसमें प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह, डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह, को-प्रोड्यूसर आशिन ए. शाह के साथ फिल्म की लीड कास्ट उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया नजर आईं। कुल मिलाकर, पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ मेकर्स और कास्ट के छह सदस्य वहां मौजूद थे।
 
इस सभा को सर्वाइवर्स और उन लड़कियों के परिवारों का एक मिला-जुला समूह बताया गया, जिनकी कथित तौर पर मृत्यु हो चुकी है। कई लोगों ने मीडिया से बात की, अपनी आपबीती सुनाई और लोगों से इस बारे में जागरूक होने की अपील की।
 
कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म, जिसे कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा, तीन हिंदू लड़कियों उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा की झकझोर देने वाली कहानी को सामने लाती है। उनकी जिंदगी तब एक खौफनाक मोड़ ले लेती है जब उन्हें तीन मुस्लिम लड़कों से प्यार हो जाता है, और ये रिश्ते धीरे-धीरे धर्म परिवर्तन के एक सोचे-समझे एजेंडे का खुलासा करते हैं। 
 
'द केरल स्टोरी 2- गोज़ बियॉन्ड' का निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले किया है। यह फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
शाहरुख खान और विशाल भारद्वाज की जोड़ी करेगी कमाल? निर्देशक बोले- यह कोलेबोरेशन होना ही चाहिए

हार्दिक पांड्या ने बेटे अगस्त्य को गिफ्ट की 4 करोड़ की लग्जरी कार, एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक की रिसीव

हार्दिक पांड्या ने बेटे अगस्त्य को गिफ्ट की 4 करोड़ की लग्जरी कार, एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक की रिसीवभारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं। हार्दिक भले ही नताशा स्टेनकोविक से अलग हो गए हो, लेकिन वे दोनों साथ में अपने बेटे अगस्त्य की परवरिश कर रहे हैं।

शाहरुख खान और विशाल भारद्वाज की जोड़ी करेगी कमाल? निर्देशक बोले- यह कोलेबोरेशन होना ही चाहिए

शाहरुख खान और विशाल भारद्वाज की जोड़ी करेगी कमाल? निर्देशक बोले- यह कोलेबोरेशन होना ही चाहिएबॉलीवुड फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'ओ रोमियो' की सफलता का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। एक इंटरव्यू के दौरान विशाल भारद्वाज ने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान संग बात करने की अपनी इच्छा के बारे में बात की है।

'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से पहले भावनात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 55 पीड़ितों ने सुनाई अपनी सच्ची कहानी

'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से पहले भावनात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 55 पीड़ितों ने सुनाई अपनी सच्ची कहानी'द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड' की रिलीज से पहले, मेकर्स ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें देशभर से आए पीड़ितों और उनके परिवारों को एक साथ लाया गया। यहां उन्होंने उन असल कहानियों को पेश किया, जो इस आने वाली फिल्म का आधार बताई जा रही हैं।

'एक दिन' के पहले ट्रैक के लिए आमिर खान पहुंचे अरिजीत सिंह के होमटाउन मुर्शिदाबाद, सामने आया स्पेशल वीडियो

'एक दिन' के पहले ट्रैक के लिए आमिर खान पहुंचे अरिजीत सिंह के होमटाउन मुर्शिदाबाद, सामने आया स्पेशल वीडियोआमिर खान के काम करने के खास अंदाज को दिखाते हुए, उन्होंने 'एक दिन' के पहले गाने की रिकॉर्डिंग के लिए खुद अरिजीत सिंह के होमटाउन मुर्शिदाबाद का दौरा किया। इसी के साथ 'आमिर खान प्रोडक्शंस' ने एक स्पेशल वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें अरिजीत सिंह की बेहद खूबसूरत आवाज में गाया हुआ यह गाना सुनाई दे रहा है।

अनुपमा ने खोला बेटे-बहू का राज, बुजुर्गों से बुरा व्यवहार करने पर सुनाई खरी-खोटी

अनुपमा ने खोला बेटे-बहू का राज, बुजुर्गों से बुरा व्यवहार करने पर सुनाई खरी-खोटीस्टार प्लस हमेशा से ऐसी कहानियाँ दिखाने के लिए जाना जाता है जो इमोशन्स के साथ-साथ समाज के लिए एक बड़ा मैसेज भी देती हैं। इसके सबसे पॉपुलर शोज में से एक 'अनुपमा' आज भी अपनी जगह मजबूती से बनाए हुए है। रुपाली गांगुली के लीड रोल वाला यह शो लगातार सेल्फ-रिस्पेक्ट, रिश्तों में गरिमा और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जैसे मुद्दों पर बात करता रहता है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com