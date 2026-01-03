The Raja Saab: प्रभास का नया अवतार, भूतिया कहानी और शाही अंदाज़ में एक्शन का तड़का

तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास एक बार फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार हैं। इस बार वह एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसमें हॉरर, कॉमेडी, एक्शन और फैंटेसी, चारों का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। फिल्म का नाम है ‘द राजा साब’, जिसे निर्देशक मारुति ने लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म 9 जनवरी 2026 को संक्रांति वाले सप्ताह पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

कहानी: शाही विरासत, भूतिया रहस्य और पैसों का संकट

‘द राजा साब’ की कहानी एक ऐसे युवा शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और इससे बाहर निकलने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति पर नजर डालता है। लेकिन यह संपत्ति सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं, बल्कि रहस्यों और डरावने अतीत से जुड़ी हुई है। कहानी में एक शाही वारिस अपने राजसी खून और बागी स्वभाव के साथ सत्ता में उभरता है और राजा साब के रूप में अपने अलग ही नियम बनाता है।

खास बात यह है कि फिल्म का बैकड्रॉप एक पुराने सिनेमा थिएटर से जुड़ा बताया जा रहा है, जो कहानी को और भी रहस्यमय बनाता है। हॉरर और कॉमेडी का यह मिश्रण प्रभास के करियर में एक बिल्कुल अलग प्रयोग माना जा रहा है।

प्रभास का डबल रोल और करियर का अनोखा प्रयोग

फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा प्रभास के डबल रोल को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रभास इसमें दो किरदार निभाते नजर आएंगे, एक थिएटर के मालिक के रूप में और दूसरा एक भूत के रूप में। कहा जा रहा है कि वह दादा और पोते, दोनों के किरदार में दिखाई देंगे। यह प्रयोग न सिर्फ कहानी को मजेदार बनाता है, बल्कि प्रभास की अभिनय क्षमता को भी एक नया आयाम देता है।

खास बात यह है कि प्रभास ने ‘सलार’ और ‘कल्कि 2898 AD’ जैसी बड़ी फिल्मों की शूटिंग के बीच ही इस फिल्म के लिए समय निकाला और एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया।

स्टारकास्ट: प्रभास के साथ दिग्गज और नए चेहरे

‘द राजा साब’ की स्टारकास्ट भी इसे खास बनाती है। प्रभास के अलावा फिल्म में संजय दत्त, बोमन ईरानी, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। मालविका मोहनन के लिए यह उनकी पहली तेलुगु फिल्म है, जबकि जरीना वहाब फिल्म में गंगम्मा या गंगा देवी के किरदार में दिखाई देंगी।

किन हीरोइनों के नाम पर हुआ था विचार?

फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी काफी चर्चाएं रहीं। शुरुआत में रश्मि खन्ना और श्रीलीला जैसी अभिनेत्रियों के नाम पर विचार किया गया था। आखिरकार फिल्म के लिए मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार को फाइनल किया गया।

निर्देशन और संगीत: मारुति और थमन का जादू

‘द राजा साब’ का निर्देशन मारुति कर रहे हैं, जो इसे अपने करियर की “गोल्डन अपॉर्च्युनिटी” मानते हैं। यह प्रभास और मारुति की पहली साथ में की गई फिल्म है। संगीत की जिम्मेदारी थमन एस के पास है, जबकि सिनेमैटोग्राफी कार्तिक पलानी और एडिटिंग कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने संभाली है।

भव्य सेट, लंबी शूटिंग और VFX का दम

फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी। हैदराबाद के पास भारत का अब तक का सबसे बड़ा इंडोर फिल्म सेट तैयार किया गया, जो 41,256 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। इस भव्य हवेली सेट को बनाने में करीब 1,200 मजदूरों ने चार महीने तक काम किया।

फिल्म का क्लाइमैक्स पूरी तरह इसी सेट पर शूट किया गया, जबकि पोस्ट-प्रोडक्शन में लगभग 300 दिनों तक विजुअल इफेक्ट्स पर काम किया गया। अक्टूबर 2025 में ग्रीस में एक गाने की शूटिंग भी की गई, जिससे फिल्म का स्केल और बड़ा हो गया।

रिलीज डेट और दर्शकों की उम्मीदें

‘द राजा साब’ 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। प्रभास के फैंस के लिए यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें वह एक हल्के-फुल्के, मजेदार लेकिन रहस्यमय अंदाज में नजर आने वाले हैं। हॉरर-कॉमेडी और एक्शन का यह कॉम्बिनेशन तेलुगु सिनेमा में एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है।