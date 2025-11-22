शनिवार, 22 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 22 नवंबर 2025 (15:18 IST)

डांस नंबर शूट करते वक्त श्रद्धा कपूर को लगी चोट, दो हफ्ते के लिए रुकी 'ईथा' की शूटिंग

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। वह अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गई है। श्रद्धा जल्द ही बायोपिक ड्रामा 'ईथा' मं नजर आने वाले हैं। यह फिल्म मशहूर तमाशा आर्टिस्ट विथाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित है। 
 
खबरों के अनुसार फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान श्रद्धा कपूर लावणी परफॉर्म कर रही थीं, तभी उनके पैर में चोट लग गई। लावणी म्यूज़िक में आमतौर पर तेज बीट्स और तेज टेम्पो होता है। अजय-अतुल के बनाए इस गाने में, श्रद्धा ने एक चटक नौवारी साड़ी, भारी ज्वेलरी और कमरपट्टा पहने हुए ढोलकी की धुन पर एक के बाद एक कई स्टेप्स किए। 
 
खबरों के अनुसार एक स्टेप में श्रद्धा कपूर ने गलती से अपना सारा वजन अपने बाएं पैर पर डाल दिया, और इस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। इससे उनकी पैर की उंगली में फ्रैक्चर हो गया है।
 
मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार श्रद्धा कपूर को चोट लगने के बाद निर्देश लक्ष्मण उतेकर ने फिल्म की शूटिंग रोक दी है। लेकिन श्रद्धा ने क्लोज-अप शूट करने की सलाह दी। मुंबई वापस आने के बाद शूटिंग मड आइलैंड में शुरू हो गई है। जहां पर श्रद्धा ने कुछ इमोशनल सीन्स शूट किए हैं।
 
हालांकि कुछ दिनों बाद श्रद्धा के पैर में दर्द ज्यादा बढ़ गया जिसके बाद शूटिंग रोकनी पड़ी। अब यूनिट दो हफ्ते बाद दोबारा मिलेगी जब श्रद्धा पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। 
 
बता दें कि फिल्म 'ईथा' की फिलहाल ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। फिल्म को लक्ष्मण उतेकर निर्देशित कर रहे हैं। यह फिल्म मशहूर डांसर, एक्टर और तमाशा आर्टिस्ट विथाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की जिंदगी पर बन रही है। 
 
फरहान अख्तर की '120 बहादुर' की बॉक्स ऑफिस पर बड़ी छलांग, दूसरे दिन डबल हुआ फिल्म का कलेक्शन

सनातन की रक्षा करने आए नंदमुरी बालकृष्ण, अखंडा 2 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

सनातन की रक्षा करने आए नंदमुरी बालकृष्ण, अखंडा 2 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीजनंदमुरी बालकृष्ण और ब्लॉकबस्टर मेकर बोयापति श्रीनु की बहुप्रतीक्षित धार्मिक एक्शन फिल्म 'अखंडा 2: थांडव' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 5 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज़ होने जा रही है। टीम ने इसके प्रमोशन के लिए बड़े स्तर पर और पूरे इंडिया में अभियान चलाया। 14 रील्स प्लस बैनर के तहत राम अचंता और गोपिचंद अचंता ने फिल्म बनाई है, और M तेजस्विनी नंदमुरी प्रस्तुत कर रही हैं।

56वें IFFI में गाला प्रीमियर पर 'द फैमिली मैन सीजन 3' ने बटोरी तारीफ

56वें IFFI में गाला प्रीमियर पर 'द फैमिली मैन सीजन 3' ने बटोरी तारीफप्राइम वीडियो ने अपनी बेहद लोकप्रिय ओरिजिनल सीरीज 'द फैमिली मैन सीजन 3' का पहला एपिसोड 21 नवंबर को 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में पेश किया। दुनिया भर में स्ट्रीम होने वाला यह तीसरा सीज़न, जो स्पाय एक्शन-थ्रिलर पर आधारित है, गाला प्रीमियर में भरे ऑडिटोरियम में जोरदार तालियों और चीयर के साथ शुरू हुआ।

पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांसपंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है। मशहूर पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई है। उन्होंने 37 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। इससे पहले मशहूर सिंगर राजवीर जवंदा का भी रोड़ एक्सीडेंट में निधन हो गया था। खबरों के अनुसार हरमन सिद्धू की कार शुक्रवार देर रात ट्रक से जा टकराई, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' की बॉक्स ऑफिस पर बड़ी छलांग, दूसरे दिन डबल हुआ फिल्म का कलेक्शन

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' की बॉक्स ऑफिस पर बड़ी छलांग, दूसरे दिन डबल हुआ फिल्म का कलेक्शनफरहान अख्तर की नवीनतम एक्शन-वार ड्रामा '120 बहादुर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ ने बनाया है। फिल्म में 120 बहादुर भारतीय सैनिकों की रिजांग ला की लड़ाई में 3,000 चीनी सैनिकों के खिलाफ अपनी पोस्ट की रक्षा की कहानी को दिखाया गया है।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
