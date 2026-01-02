कई साल बाद साथ दिखेंगे अक्षय कुमार और विद्या बालन, अनीस बज़्मी लेकर आ रहे हैं नई कॉमेडी फिल्म

बॉलीवुड में एक बार फिर हंसी का तड़का लगने वाला है। मशहूर निर्देशक अनीस बज़्मी अपनी अगली कॉमेडी फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार और विद्या बालन की जोड़ी नजर आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग 15 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगी। लंबे समय बाद दोनों कलाकार एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिससे दर्शकों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है।

‘थैंक यू’ के बाद फिर साथ आएंगे तीनों

यह फिल्म अनीस बज़्मी, अक्षय कुमार और विद्या बालन की एक तरह से री-यूनियन भी है। इससे पहले ये तीनों साल 2011 में आई कॉमेडी फिल्म ‘थैंक यू’ में साथ काम कर चुके हैं। अनीस बज़्मी की पहचान हल्की-फुल्की, मनोरंजक और परिवार के साथ देखी जाने वाली कॉमेडी फिल्मों के लिए है, और उनकी यह नई फिल्म भी उसी अंदाज में बनने वाली है।





अक्षय और विद्या की कॉमिक टाइमिंग पर रहेगा फोकस

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, अनीस बज़्मी इस फिल्म में अक्षय कुमार और विद्या बालन की कॉमिक ताकत का पूरा इस्तेमाल करने वाले हैं। जहां अक्षय कुमार अपनी बेहतरीन टाइमिंग और सहज कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, वहीं विद्या बालन ‘भूल भुलैया’ जैसी फिल्मों में अपने मजेदार अंदाज से दर्शकों को चौंका चुकी हैं। फिल्म में बज़्मी स्टाइल के मजेदार सीन और हल्के-फुल्के पल देखने को मिलेंगे।

विद्या बालन के जन्मदिन के बाद शुरू होगी शूटिंग

दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग से ठीक पहले विद्या बालन ने 1 जनवरी को अपना 47वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने यह खास दिन बेहद सादगी के साथ मनाया और पैपराजी के साथ केक काटा। काले रंग के सिंपल आउटफिट में विद्या काफी खुश और रिलैक्स नजर आईं। नए साल की यह शांत शुरुआत उनके लिए एक नई फिल्म के साथ व्यस्त शेड्यूल की ओर इशारा करती है।





मंजुलिका के किरदार को लेकर अनीस बज़्मी का भरोसा

इससे पहले 2024 में अनीस बज़्मी ने पिंकविला से बातचीत में विद्या बालन की कास्टिंग को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी मंजुलिका का किरदार निभा सकता है, तो वह विद्या बालन ही हैं, क्योंकि उस रोल में उन्हें दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला था। बज़्मी के मुताबिक, विद्या ने कहानी सुनते ही उससे जुड़ाव महसूस किया और पहले दस मिनट में ही फिल्म करने का मन बना लिया।

फिर से साथ दिखेगी हिट जोड़ी

जनवरी के मध्य में शूटिंग शुरू होने के साथ ही यह फिल्म एक हाई-एनर्जी कॉमेडी के रूप में सामने आ रही है। अनीस बज़्मी के निर्देशन में अक्षय कुमार और विद्या बालन की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है। ऐसे में यह फिल्म आने वाले समय की सबसे चर्चित कॉमेडी फिल्मों में शामिल हो सकती है।