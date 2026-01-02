शुक्रवार, 2 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (17:52 IST)

कई साल बाद साथ दिखेंगे अक्षय कुमार और विद्या बालन, अनीस बज़्मी लेकर आ रहे हैं नई कॉमेडी फिल्म

बॉलीवुड में एक बार फिर हंसी का तड़का लगने वाला है। मशहूर निर्देशक अनीस बज़्मी अपनी अगली कॉमेडी फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार और विद्या बालन की जोड़ी नजर आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग 15 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगी। लंबे समय बाद दोनों कलाकार एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिससे दर्शकों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है।
 
‘थैंक यू’ के बाद फिर साथ आएंगे तीनों
यह फिल्म अनीस बज़्मी, अक्षय कुमार और विद्या बालन की एक तरह से री-यूनियन भी है। इससे पहले ये तीनों साल 2011 में आई कॉमेडी फिल्म ‘थैंक यू’ में साथ काम कर चुके हैं। अनीस बज़्मी की पहचान हल्की-फुल्की, मनोरंजक और परिवार के साथ देखी जाने वाली कॉमेडी फिल्मों के लिए है, और उनकी यह नई फिल्म भी उसी अंदाज में बनने वाली है।

 
अक्षय और विद्या की कॉमिक टाइमिंग पर रहेगा फोकस
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, अनीस बज़्मी इस फिल्म में अक्षय कुमार और विद्या बालन की कॉमिक ताकत का पूरा इस्तेमाल करने वाले हैं। जहां अक्षय कुमार अपनी बेहतरीन टाइमिंग और सहज कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, वहीं विद्या बालन ‘भूल भुलैया’ जैसी फिल्मों में अपने मजेदार अंदाज से दर्शकों को चौंका चुकी हैं। फिल्म में बज़्मी स्टाइल के मजेदार सीन और हल्के-फुल्के पल देखने को मिलेंगे।
 
विद्या बालन के जन्मदिन के बाद शुरू होगी शूटिंग
दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग से ठीक पहले विद्या बालन ने 1 जनवरी को अपना 47वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने यह खास दिन बेहद सादगी के साथ मनाया और पैपराजी के साथ केक काटा। काले रंग के सिंपल आउटफिट में विद्या काफी खुश और रिलैक्स नजर आईं। नए साल की यह शांत शुरुआत उनके लिए एक नई फिल्म के साथ व्यस्त शेड्यूल की ओर इशारा करती है।

 
मंजुलिका के किरदार को लेकर अनीस बज़्मी का भरोसा
इससे पहले 2024 में अनीस बज़्मी ने पिंकविला से बातचीत में विद्या बालन की कास्टिंग को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी मंजुलिका का किरदार निभा सकता है, तो वह विद्या बालन ही हैं, क्योंकि उस रोल में उन्हें दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला था। बज़्मी के मुताबिक, विद्या ने कहानी सुनते ही उससे जुड़ाव महसूस किया और पहले दस मिनट में ही फिल्म करने का मन बना लिया।
 
फिर से साथ दिखेगी हिट जोड़ी
जनवरी के मध्य में शूटिंग शुरू होने के साथ ही यह फिल्म एक हाई-एनर्जी कॉमेडी के रूप में सामने आ रही है। अनीस बज़्मी के निर्देशन में अक्षय कुमार और विद्या बालन की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है। ऐसे में यह फिल्म आने वाले समय की सबसे चर्चित कॉमेडी फिल्मों में शामिल हो सकती है।
अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी पहली बार साथ करेंगे फिल्म, OMG 3 में हो सकती है रानी की एंट्री!

अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी पहली बार साथ करेंगे फिल्म, OMG 3 में हो सकती है रानी की एंट्री!फिल्म ‘ओह माय गॉड 3’ को लेकर बड़ी कास्टिंग खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी मुखर्जी फिल्म में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी। इससे फिल्म की कहानी, भावनात्मक गहराई और सामाजिक संदेश का स्तर और ऊंचा होने की उम्मीद है।

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचती हुई: चौथे हफ्ते में 100 करोड़ पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचती हुई: चौथे हफ्ते में 100 करोड़ पार करने वाली पहली हिंदी फिल्मफिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। यह चौथे हफ्ते में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है। लगातार 28 दिनों तक डबल डिजिट कलेक्शन के साथ फिल्म की रफ्तार अब भी बरकरार है।

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ से दर्शकों का भावनात्मक जुड़ाव, ओपनिंग डे पर 7.28 करोड़ रुपए की कमाई

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ से दर्शकों का भावनात्मक जुड़ाव, ओपनिंग डे पर 7.28 करोड़ रुपए की कमाईफिल्म ‘इक्कीस’ ने रिलीज के पहले ही दिन उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7.28 करोड़ रुपए की कमाई की है। न्यू ईयर की छुट्टी का फायदा फिल्म को मिला, जबकि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी स्क्रीन मौजूदगी ने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया।

Will Smith पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा, टूर वायलिनिस्ट ने लगाए गंभीर आरोप

Will Smith पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा, टूर वायलिनिस्ट ने लगाए गंभीर आरोपहॉलीवुड अभिनेता और रैपर Will Smith पर 2025 टूर के दौरान यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से नौकरी से हटाने के आरोप लगे हैं। वायलिनिस्ट ब्रायन किंग जोसेफ ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। फिलहाल Will Smith की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

KBC पर धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, बोले- वह सिर्फ इंसान नहीं, एक एहसास थे

KBC पर धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, बोले- वह सिर्फ इंसान नहीं, एक एहसास थेकौन बनेगा करोड़पति के एक भावुक एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद किया। उन्होंने फिल्म ‘इक्कीस’ को धर्मेंद्र की आखिरी यादगार बताया और शोलाय की शूटिंग से जुड़ा किस्सा साझा किया। यह पल दर्शकों के लिए बेहद भावनात्मक रहा।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
