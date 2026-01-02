शुक्रवार, 2 जनवरी 2026
  will smith sexual harassment lawsuit tour violinist
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (11:39 IST)

Will Smith पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा, टूर वायलिनिस्ट ने लगाए गंभीर आरोप

Will Smith lawsuit
हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और रैपर विल स्मिथ (Will Smith) एक नए कानूनी विवाद को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। इस हफ्ते दायर एक मुकदमे में उन पर यौन उत्पीड़न, प्रतिशोध और गलत तरीके से नौकरी से निकालने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह केस उनके 2025 के “Based on a True Story” टूर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।
 
वायलिनिस्ट ब्रायन किंग जोसेफ के आरोप
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वायलिनिस्ट ब्रायन किंग जोसेफ ने Will Smith और Treyball Studios Management के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। ब्रायन का कहना है कि उन्हें पहली बार नवंबर 2024 में San Diego में एक शो के लिए विल स्मिथ ने हायर किया था। इसके बाद उन्हें 2025 के टूर का हिस्सा बनने और विल स्मिथ के अपकमिंग एल्बम में योगदान देने का भी न्योता मिला।
 
याचिका में दावा किया गया है कि समय के साथ विल स्मिथ ने उनसे निजी रिश्ते का संकेत देने वाली बातें कहीं। ब्रायन के अनुसार, Smith ने उनसे कहा था कि “तुम्हारे और मेरे बीच एक खास कनेक्शन है, जो किसी और के साथ नहीं है।”
 
मार्च 2025 की घटना पर सबसे ज्यादा जोर
मुकदमे में मार्च 2025 में टूर के पहले चरण के दौरान हुई एक घटना को खास तौर पर उजागर किया गया है। ब्रायन किंग जोसेफ ने बताया कि वह Las Vegas में टूर टीम के साथ रुके हुए थे, जहां बैंड और क्रू के लिए होटल के कमरे बुक किए गए थे।
 
उनका दावा है कि कुछ घंटों के लिए उनका बैग गायब हो गया था, जिसमें होटल के कमरे की चाबी भी थी। बाद में यह बैग मैनेजमेंट की ओर से वापस लौटा दिया गया। ब्रायन का आरोप है कि उस दौरान उनके कमरे तक पहुंच सिर्फ मैनेजमेंट के कुछ लोगों के पास ही थी।
 
होटल कमरे से जुड़ा चौंकाने वाला दावा
ब्रायन किंग जोसेफ का कहना है कि उसी रात जब वह अपने होटल कमरे में लौटे, तो उन्हें लगा कि बिना अनुमति कोई अंदर आया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कमरे में कुछ सामान छोड़ा गया था, जिसमें वाइप्स, किसी और के नाम की HIV दवा की बोतल और एक हाथ से लिखा नोट शामिल था।
 
नोट में लिखा था, “Brian, I’ll be back no later 5:30, just us” और उसके साथ एक दिल का निशान बना था। ब्रायन का कहना है कि उन्होंने इसे चेतावनी की तरह लिया और उन्हें डर था कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनके कमरे में लौट सकता है।
 
शिकायत के बाद नौकरी से निकाले जाने का आरोप
ब्रायन के मुताबिक, उन्होंने तुरंत होटल सिक्योरिटी से संपर्क किया और विल स्मिथ के प्रतिनिधियों को इस बारे में जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने पुलिस की नॉन-इमरजेंसी लाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई।
 
हालांकि उनका आरोप है कि कुछ ही दिनों बाद मैनेजमेंट टीम के एक सदस्य ने उन्हें झूठ बोलने का आरोपी ठहरा दिया। इसके तुरंत बाद उन्हें यह कहकर हटा दिया गया कि अब उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है।
 
मानसिक और आर्थिक नुकसान का दावा
मुकदमे में ब्रायन किंग जोसेफ ने कहा है कि इस घटना और नौकरी जाने की वजह से उन्हें गंभीर मानसिक तनाव झेलना पड़ा, जिसमें PTSD जैसी समस्याएं शामिल हैं। इसके साथ ही उन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ। उन्होंने यौन उत्पीड़न, प्रतिशोध और गलत तरीके से नौकरी से निकाले जाने के लिए हर्जाने की मांग की है और फैसला जूरी से कराने की अपील की है।
 
विल स्मिथ की ओर से चुप्पी
इस पूरे मामले पर अब तक विल स्मिथ की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ेगा, इस पर और जानकारी आने की संभावना है।
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

