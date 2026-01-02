शुक्रवार, 2 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (11:11 IST)

KBC पर धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, बोले- वह सिर्फ इंसान नहीं, एक एहसास थे

कौन बनेगा करोड़पति के हालिया एपिसोड में उस वक्त माहौल भावुक हो गया, जब अमिताभ बच्चन ने अपने करीबी दोस्त और सह-कलाकार धर्मेंद्र को याद किया। शोले जैसी ऐतिहासिक फिल्म में साथ काम कर चुके अमिताभ, धर्मेंद्र का जिक्र करते हुए खुद को रोक नहीं पाए और उनकी आवाज में गहरी संवेदना झलकने लगी।
 
‘इक्कीस’ को बताया खास यादगार
अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र की फिल्म ‘इक्कीस’ पर बात करते हुए कहा कि यह फिल्म हम सभी के लिए एक अनमोल याद की तरह है, जो लाखों लोगों के दिलों में हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि एक कलाकार की ख्वाहिश होती है कि वह आखिरी सांस तक अपने हुनर को जिए, और धर्मेंद्र ने भी यही किया। अमिताभ के शब्दों में, धर्मेंद्र सिर्फ एक सह-कलाकार नहीं, बल्कि दोस्त, परिवार और आदर्श की तरह रहे हैं।

“वह इंसान नहीं, एक एहसास थे”
अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र के व्यक्तित्व को बेहद खूबसूरती से बयान किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक एहसास थे। ऐसा एहसास, जो कभी साथ नहीं छोड़ता। वह याद बनकर, आशीर्वाद बनकर इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है।
 
शोले की शूटिंग से जुड़ा यादगार किस्सा
इस बातचीत के दौरान अमिताभ ने शोले की शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र की शारीरिक मजबूती और पहलवान जैसी कद-काठी का असर एक सीन में साफ दिखा। एक भावुक दृश्य में धर्मेंद्र ने उन्हें इतनी मजबूती से थाम लिया था कि स्क्रीन पर दिखने वाला दर्द और पीड़ा पूरी तरह असली लगने लगी। अमिताभ के मुताबिक, वही दर्द उस सीन की सच्ची अभिनय शक्ति बन गया।
 
निर्देशक श्रीराम राघवन की भावुक प्रतिक्रिया
एपिसोड में मौजूद निर्देशक श्रीराम राघवन ने भी धर्मेंद्र के साथ काम करने के अनुभव को याद किया। उन्होंने कहा कि वह खुद को बेहद सौभाग्यशाली मानते हैं कि धर्मेंद्र उनकी फिल्म ‘इक्कीस’ का हिस्सा बने। उनके मुताबिक, धर्मेंद्र की यह भूमिका उनके करियर की बेहद प्रभावशाली परफॉर्मेंस में से एक है।
 
फिल्म ‘इक्कीस’ की कहानी और स्टारकास्ट
‘इक्कीस’ 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान बसंतर की लड़ाई में शहीद हुए परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है। फिल्म में अगस्त्य नंदा युवा अधिकारी अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि सिमर भाटिया किरण के किरदार में नजर आएंगी।
 
धर्मेंद्र इस फिल्म में अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल (रिटायर्ड) की भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म की स्टारकास्ट में जयदीप अहलावत, सुहासिनी मुले, सिकंदर खेर, राहुल देव और विवान शाह जैसे मजबूत कलाकार भी अहम भूमिकाओं में शामिल हैं।
