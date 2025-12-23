मंगलवार, 23 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 (17:00 IST)

Ikkis देखकर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, बोले- हर फ्रेम में परफेक्शन हैं अगस्त्य नंदा

amitabh bachchan emotional note agastya nanda ikkis film
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने पोते अगस्त्य नंदा के लिए एक बेहद भावुक और दिल से लिखा गया नोट साझा किया है। यह नोट फिल्म Ikkis की स्क्रीनिंग के बाद सामने आया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने अगस्त्य के अभिनय को “हर शॉट में परफेक्शन” बताया। बिग बी का यह ब्लॉग पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सिनेप्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।
 
फिल्म Ikkis में अरुण खेत्रपाल का किरदार
फिल्म Ikkis में 24 वर्षीय अगस्त्य नंदा ने शहीद अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है। अरुण खेत्रपाल 1971 के भारत-पाक युद्ध में बसंतर की लड़ाई के दौरान मात्र 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जिससे वह उस समय भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता बने।
 
‘दादा नहीं, एक सख्त दर्शक की राय है’ – अमिताभ बच्चन
मुंबई में आयोजित फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने निजी ब्लॉग पर लिखा कि जब भी अगस्त्य स्क्रीन पर आते हैं, नजरें खुद-ब-खुद उन पर टिक जाती हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह तारीफ एक दादा की नहीं, बल्कि एक ऐसे दर्शक की है जिसने जिंदगी भर सिनेमा को बहुत करीब से देखा है।
 
अमिताभ ने लिखा कि अगस्त्य के अभिनय में कोई बनावट नहीं है। न कोई दिखावा, न कोई अतिशयोक्ति। सिर्फ एक सच्चा सैनिक, जो देश की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर देता है। बिग बी के अनुसार, अगस्त्य की परफॉर्मेंस में परिपक्वता और ईमानदारी साफ झलकती है, जो इस किरदार को और भी प्रभावशाली बनाती है।
 
फिल्म की कहानी, निर्देशन और प्रस्तुति की भी तारीफ
अमिताभ बच्चन ने सिर्फ अगस्त्य ही नहीं, बल्कि पूरी फिल्म की जमकर सराहना की। उन्होंने फिल्म की कहानी, लेखन और निर्देशन को भी लगभग flawless बताया। बिग बी ने लिखा कि फिल्म खत्म होते वक्त आंखें गर्व और खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं और कुछ कहने की स्थिति में इंसान नहीं रहता।
 
Ikkis की टीम और अगस्त्य का करियर
फिल्म Ikkis का निर्माण दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स के तहत हुआ है। इसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है, जबकि फिल्म की कहानी और पटकथा श्रीराम राघवन के साथ अरिजीत बिस्वास और पूजा लधा सुरती ने लिखी है।
 
अगस्त्य नंदा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2023 में जोया अख्तर की फिल्म The Archies से की थी, जिसमें उनके साथ सुहाना खान और खुशी कपूर भी नजर आई थीं। अब Ikkis में उनके गंभीर और सशक्त किरदार ने उन्हें एक परिपक्व अभिनेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
