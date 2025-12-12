शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. 83 year old amitabh bachchan mind body unresponsive apologize to fans
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (12:43 IST)

83 साल की उम्र में काम के दबाव में अमिताभ बच्चन का शरीर देने लगा जवाब! एक गलती के लिए मांगनी पड़ी फैंस से माफी!

Amitabh Bachchan
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है। इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। अमिताभ नियमित ब्लॉग पर लिखते और ट्वीट भी करते हैं। वह सोशल मीडिया यूजर्स को अपनी 'एक्सटेंडेड फैमिली' बताते हैं। 
 
हालांकि बढ़ती उम्र के साथ अमिताभ का शरीर और दिमाग जवाब दे रहा है। ऐसा खुद बिग बी का कहना है। हाल ही में अमिताभ ने एक गलती के लिए अपने फैंस से माफी मांगी है। उन्होंने बताया कि वे आजकल 12 घंटे से अधिक काम कर रहे हैं। उनका वर्क शेड्यूल इतना डिमांडिंग है कि एक पूरी रात उन्होंने काम किया। इस चक्कर में एक बेहद जरूरी काम भूल गए। 
 
अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा, सुबह साढ़े 5 बजे तक काम कर रहा था। भूल गया था कि ब्लॉग का भई काम रहता है। बहुत सारे लोगों को जवाब भी देना बचा है। इसलिए मैं उसके लिए माफी मांगता हूं और बुरा भी लग रहा है। लेकिन मैं अपने EF (एक्सटेंडेड फैमिली) के लिए बुरा बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हूं तो इंसान ही।
 
इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'जिस युद्ध को लड़ना होता है, उसकी चर्चा न करना ही युद्ध का पहला नियम है।' 
 
बीते दिनों अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग में लिखा था कि लगातार काम करने की वजह से उनका शरीर थक चुका है और मन किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। उन्होंने लिखा था, 'बीते दिनों की यादें अभी भी ताजा हैं। शरीर और मन बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा। काम करने का मन नहीं पर कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन।'
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या आप जानते हैं क्यों शूट नहीं होता रजनीकांत की मौत का सीन

क्या आप जानते हैं क्यों शूट नहीं होता रजनीकांत की मौत का सीनसुपरस्टार रजनीकांत एक ऐसा नाम है जो सिर्फ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। उनका रजनीकांत साउथ में अपने अभिनय और स्टाइल के लिए जाने जाते है। रजनीकांत 12 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।

आलिया भट्ट से लेकर दीपिका पादुकोण तक, सर्दियों के लिए परफेक्ट हैं इन एक्ट्रेसेस का लुक

आलिया भट्ट से लेकर दीपिका पादुकोण तक, सर्दियों के लिए परफेक्ट हैं इन एक्ट्रेसेस का लुकतापमान गिर रहा है और सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, लेकिन हमारी अपनी बॉलीवुड अभिनेत्रियां अपने सर्दियों के स्टाइलिंग गेम से गर्मी को और बढ़ा रही हैं। आरामदायक निट से लेकर चटक रंगों तक, ये डीवाज हमें दिखा रही हैं कि ठंड के मौसम में कैसे गर्म रहा जाए।

सुपरस्टार बनने से पहले रजनीकांत ने किया कारपेंटर से लेकर कुली तक का काम

सुपरस्टार बनने से पहले रजनीकांत ने किया कारपेंटर से लेकर कुली तक का कामबतौर बस कंडक्टर अपने करियर की शुरूआत कर दक्षिण भारतीय फिल्मों के महानायक बनने वाले रजनीकांत को यह मुकाम पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। 12 दिसंबर 1950 को बंगलुरू में जन्में रजनीकांत मूल नाम शिवाजी राव गायकवाड़ बचपन के दिनों से ही फिल्म अभिनेता बनना चाहते थे।

एक्टर नहीं बनना चाहते थे सिद्धार्थ शुक्ला, मां की सलाह ने बदल दी जिंदगी

एक्टर नहीं बनना चाहते थे सिद्धार्थ शुक्ला, मां की सलाह ने बदल दी जिंदगीबिग बॉस 13 विनर और टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने 2 सितंबर 2021 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। एक्टर का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। अपनी फिटनेस के लिए मशहुर सिद्धार्थ के अचानक निधन से हर कोई हैरान था।

'धुरंधर' देख करण जौहर ने की रणवीर सिह की तारीफ, बताया अपना पसंदीदा परफॉर्मर

'धुरंधर' देख करण जौहर ने की रणवीर सिह की तारीफ, बताया अपना पसंदीदा परफॉर्मरफिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के बदलते रूप वाले हमजा के किरदार को जिस तरह की तारीफें मिल रही हैं, वो वाकई कमाल है। दर्शक, क्रिटिक्स और इंडस्ट्री के लोग सबकी एक ही राय है कि यह रणवीर के सबसे पके, लेयर्ड और याद रहने वाले परफॉर्मेंसेज़ में से एक है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com