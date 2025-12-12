शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025
एक्टर नहीं बनना चाहते थे सिद्धार्थ शुक्ला, मां की सलाह ने बदल दी जिंदगी

sidharth shukla
बिग बॉस 13 विनर और टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने 2 सितंबर 2021 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। एक्टर का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। अपनी फिटनेस के लिए मशहुर सिद्धार्थ के अचानक निधन से हर कोई हैरान था।
 
सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसे एक्टर थे जो अपनी एक्टिंग और चार्म से लोगों के दिलों में राज़ करते थे। 12 दिसंबर को सिद्धार्थ शुक्ला का जन्मदिन हैं। फैंस सिद्धार्थ की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद कर रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी के साथ-साथ फिल्मों में भी नजर आ चुके थे। वह करण जौहर की फिल्म 'हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया' में दिखे थे।
 
सिद्धार्थ टीवी सीरियल से लेकर फिल्म, वेब सीरीज और रियलिटी शोज तक में नज़र आ चुके थे। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी का सबसे मशहूर अभिनेताओं में एक माने जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला पहले एक्टर नहीं बनना चाहते थे।
 
सिद्धार्थ शुक्ला एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे। साल 2004 में अपनी मां के कहने पर उन्होंने एक मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। जहां उनके लुक्स को देखकर जूरी ने उन्हें ही चुन लिया, जिसके बाद से एक्टर के करियर एक अलग ही टर्न लिया। 
 
सिद्धार्थ शुक्ला यह मॉडलिंग प्रतियोगिता को जीत गए। इसके बाद सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद साल 2008 में तुर्की में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े मॉडलिंग शो में भेजा गया। वहां भी सिद्धार्थ ने जीतकर देश का नाम रोशन किया था।
 
सिद्धार्थ शुक्ला ने साल 2008 में शो 'बाबुल का आंगन छूटे ना' से अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें असली पहचान मिली टीवी शो 'बालिका वधू' से। इस शो में उन्होंने शिव का किरदार निभाया, जो घर-घर फेमस हुआ। 
 
निधन से पहले सिद्धार्थ शुक्ला के कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में थे। उनका करियर पिक पर था, लेकिन अचानक ही उनका निधन हो गया। वे आखिरी बार वेब सीरीज 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 में नजर आए थे। 
