गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Amitabhs grandson Agastya Nanda became emotional remembering Dharmendra
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (14:47 IST)

धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा, बोले- मेरे परिवार की सभी पीढ़ियों संग किया काम...

Dharmendra passes away
बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने नाती अगस्त्य नंदा बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले हैं। 
 
हाल ही में 'इक्कीस' का पहला एल्बम लॉन्च इवेंट हुआ। इस इवेंट में अगस्त्य, धर्मेंद्र को याद कर काफी इमोशनल हो गए। सोशल मीडिया पर अगस्त्य का वीडियो भी वायरल हो रहा है। 
 
अगस्त्य नंदा ने कहा, आप जानते हैं, मेरे लिए ये बहुत इमोशनल पल है, क्योंकि धरम जी ने मेरे परिवार की सभी पीढ़ियों के साथ काम किया है। उन्होंने मेरे परदादा, दादा जी के साथ काम किया और मुझे उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का सौभाग्य मिला। 
 
उन्होंने कहा, जैसा कि सर ने कहा, यह एक सम्मान की बात है। एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और मुझे बेहद दुख है कि उन्हें वह प्यार नहीं मिल पाया, जिसके वे हकदार थे। यह हम सभी के लिए भावुक पल है। 
 
बता दें कि फिल्म 'इक्कीस' 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। 'इक्कीस' से अगस्त्य के साथ ही अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। फिल्म की कहानी 1971 के इंडो-पाकिस्तान युद्ध के हीरो अरुण खेत्रपाल पर आधारित है। वह महज 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से नवाजा गया है। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दीपिका पादुकोण के आउट होने के बाद 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल में होगी प्रियंका चोपड़ा की एंट्री!

दीपिका पादुकोण के आउट होने के बाद 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल में होगी प्रियंका चोपड़ा की एंट्री!साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। नाग अश्विन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे सितारे नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म के सीक्वल से दीपिका पादुकोण बीते दिनों अलग हो चुकी हैं।

रेड ड्रेस में आयशा खान का सुपर हॉट लुक, बोलीं- Call me rose

रेड ड्रेस में आयशा खान का सुपर हॉट लुक, बोलीं- Call me rose'बिग बॉस' फेम और एक्ट्रेस आयशा खान जल्द ही कपिल शर्मा के साथ फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' में नजर आने वाले हैं। आयशा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें फैंस संग शेयर करती रहती हैं।

एयर इंडिया पर नाराज हुई अनुष्का शंकर, फ्लाइट में सफर के दौरान टूटा सितार

एयर इंडिया पर नाराज हुई अनुष्का शंकर, फ्लाइट में सफर के दौरान टूटा सितारदिवंगत महान सितारवादक रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर भी सितार वादक हैं। हाल ही में अनुष्का शंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर एयर इंडिया एयरलाइन पर गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल, एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर करते वक्त अनुष्का का सितार टूट गया।

इस वजह से 'मोहब्बतें' के लिए अमिताभ बच्चन ने ली थी महज 1 रुपए फीस

इस वजह से 'मोहब्बतें' के लिए अमिताभ बच्चन ने ली थी महज 1 रुपए फीसबॉलीवुड के महानायक अभिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। अमिताभ बच्चन की 'मोहब्बतें' हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसमें अमिताभ बच्चन के साथ शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे स्टार्स थे।

शिरडी साई बाबा संस्थान को कोर्ट से मिली मंजूरी, सुधीर दलवी को इलाज के लिए देंगे 11 लाख रुपए

शिरडी साई बाबा संस्थान को कोर्ट से मिली मंजूरी, सुधीर दलवी को इलाज के लिए देंगे 11 लाख रुपए1977 में आई फिल्म 'शिरडी के साईबाबा' में साई बाबा का किरदार निभाकर लोकप्रियता हासिल करने वाले सुधीर दलवी जानलेवा इंफेक्शन से जूझ रहे हैं। एक्टर के इलाज के लिए उनके परिवार ने आर्थिक मदद की मांग की थी। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिरडी साई बाबा संस्थान को सुधीर दलवी को आर्थिक मदद देने की अनुमति दे दी है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com