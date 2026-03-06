शुक्रवार, 6 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 6 मार्च 2026 (16:26 IST)

ऑस्कर के मंच पर 10 साल बाद लौटेंगी प्रियंका चोपड़ा, 98वें अकादमी अवॉर्ड्स में बनेंगी प्रेजेंटर

Priyanka Chopra Oscars 2026
'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। वहीं अब प्रियंका 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में प्रेजेंटर के तौर पर शामिल हो गई है। यह भारतीय फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 
 
प्रियंका चोपड़ा को ऑस्कर 2026 के लिए आधिकारिक तौर पर प्रेजेंटर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका लगभग 10 साल बाद इस मंच पर लौट रही हैं। इससे पहले उन्होंने 2016 में ऑस्कर में एक अवॉर्ड प्रेजेंट किया था। 
 
हाल ही में प्रियंका ने गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, और अब ऑस्कर में उनका नाम आना उनके बढ़ते ग्लोबल कद को दर्शाता है। प्रियंका के साथ हॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार इस शाम की शोभा बढ़ाएंगे। 
 
एकेडमी ने प्रेजेंटर्स की जो लिस्ट जारी की है, उसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर (RDJ), एने हैथवे, पॉल मेस्कल और ग्वेनेथ पाल्ट्रो जैसे बड़े नाम शामिल हैं। मार्वल फैंस के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर और ग्वेनेथ पाल्ट्रो को एक ही इवेंट में देखना किसी 'आयरन मैन' रीयूनियन से कम नहीं होगा।
 
इस साल के नामांकन में डायरेक्टर रयान कूगलर की फिल्म 'Sinners' ने तहलका मचा दिया है। इस फिल्म को रिकॉर्ड 16 नॉमिनेशन मिले हैं, जो ऑस्कर के इतिहास में किसी भी फिल्म के लिए अब तक के सबसे ज्यादा नॉमिनेशन हैं। इसके अलावा 'हैमनेट', 'सेंटीमेंटल वैल्यू' और 'वन बैटल आफ्टर अनदर' जैसी फिल्में भी बड़ी दावेदार मानी जा रही हैं।
 
कब और कहां देखें ऑस्कर 2026
98वें ऑस्कर समारोह का आयोजन 15 मार्च, 2026 (भारत में 16 मार्च की सुबह) को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में होगा। इस साल शो की मेजबानी मशहूर कॉमेडियन कोनन ओ'ब्रायन करेंगे। भारत में दर्शक इसे डिज्नी+ हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे।
'संकल्प' की शूटिंग के दौरान कुब्रा सैत ने नाना पाटेकर से सीखे एक्टिंग के गुर, बताया अद्वितीय

'एस्पिरेंट्स' सीजन 3 का दमदार ट्रेलर रिलीज, पुरानी दोस्ती और नए पावर के बीच दिखेगी जंग'एस्पिरेंट्स' सीजन 3 का निर्देशन दीपेश सुमित्रा जगदीश ने किया है। इस सीजन में नवीन कस्तूरिया, शिवांकित सिंह परिहार, अभिलाष थपलियाल, सन्नी हिंदुजा, नमिता दुबे और तेंगम सेलीन अपने पुराने किरदारों में वापसी कर रहे हैं। 'एस्पिरेंट्स' सीजन 3 का प्रीमियर 13 मार्च को विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर भारत सहित दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में होगा।

'संकल्प' की शूटिंग के दौरान कुब्रा सैत ने नाना पाटेकर से सीखे एक्टिंग के गुर, बताया अद्वितीयनिर्देशक प्रकाश झा निर्देशित अपनी आगामी प्रोजेक्ट 'संकल्प' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान, अभिनेत्री कुब्रा सैत ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के साथ काम करने के अपने अनुभव को न सिर्फ बेहद खास, बल्कि उन्हें अद्वितीय कहते हुए उन्हें बेहद प्रेरणादायक भी बताया। कुब्रा सैत ने कहा कि नाना पाटेकर वाकई एक अद्वितीय कलाकार हैं।

जाह्नवी कपूर के जन्मदिन पर पेड्डी मेकर्स का खास तोहफा, BTS वीडियो में दिखी एक्ट्रेस की बेमिसाल परफॉर्मेंस की झलक

जाह्नवी कपूर के जन्मदिन पर पेड्डी मेकर्स का खास तोहफा, BTS वीडियो में दिखी एक्ट्रेस की बेमिसाल परफॉर्मेंस की झलक'पेड्डी' ने अपनी घोषणा के बाद से ही फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है। राम चरण की मुख्य भूमिका और बुची बाबू सना के निर्देशन वाली इस फिल्म में जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू भी अहम रोल में हैं। जाह्नवी कपूर के जन्मदिन के खास मौके पर, मेकर्स ने सोशल मीडिया पर BTS का एक खास वीडियो शेयर कर फैंस को सरप्राइज दिया।

अल्लू अर्जुन-स्नेहा रेड्डी की शादी को 15 साल पूरे, पुष्पा स्टार ने पत्नी के लिए लिखा दिल छू लेने वाला मैसेज

अल्लू अर्जुन-स्नेहा रेड्डी की शादी को 15 साल पूरे, पुष्पा स्टार ने पत्नी के लिए लिखा दिल छू लेने वाला मैसेजआइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी के लिए एनिवर्सरी की एक बहुत ही प्यारी विश शेयर की, जिसने सबका दिल जीत लिया। साथ में बिताए 15 साल पूरे होने की खुशी मनाते हुए, इस चहेते स्टार ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी लाइफ पार्टनर स्नेहा रेड्डी के लिए एक दिल छू लेने वाला मैसेज लिखा।

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
