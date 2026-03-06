शुक्रवार, 6 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 6 मार्च 2026 (13:01 IST)

रिवीलिंग ड्रेस में जाह्नवी कपूर का बोल्ड अंदाज, फ्लॉन्ट किया सिल्वर ब्रालेट

Janhvi Kapoor hot photos
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी हॉट एंड सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। जाह्नवी का इंस्टा अकाउंट अपनी हॉट तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
जाह्नवी ने हाल ही में अपनी कुछ बेहद ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका स्टाइल, कॉन्फिडेंस और सिजलिंग अंदाज़ साफ नजर आ रहा है। 
 
जाह्नवी कपूर ब्लैक कलर का स्ट्रैपी स्लीव्स वाली मिडी ड्रेस पहने दिख रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने फर का श्रग कैरी किया है। 
 
तस्वीरों में जाह्नवी अपने ड्रेस की स्ट्रैप को नीचे खिसकाकर सिल्वर ब्रालेट फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। जाह्नवी बेड पर बैठकर सिजलिंग अंदाज में पोज दे रही हैं। 
 
ड्रेस का डिजाइन काफी मॉडर्न और ट्रेंडी है, जो उनके ग्लैमरस पर्सनैलिटी को हाईलाइट करता है। कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल फैंस को खूब पसंद आ रहा है।
 
जाह्नवी कभी सोफे पर बैठकर स्टाइलिश अंदाज़ में कैमरे को देख रही हैं, तो कभी बेड पर रिलैक्स्ड पोज़ में दिखाई दे रही हैं।
 
जाह्नवी की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। फैशन और ग्लैमर के मामले में जाह्नवी अक्सर नए-नए प्रयोग करती रहती हैं, जिसकी वजह से वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती हैं।
पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स ने नशे में दौड़ाई कार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

'धुरंधर 2' ट्रेलर रिलीज डेट और टाइम का हुआ खुलासा, रणवीर सिंह ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज

'धुरंधर 2' ट्रेलर रिलीज डेट और टाइम का हुआ खुलासा, रणवीर सिंह ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइजबॉलीवुड के 'पावरहाउस' कहे जाने वाले अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आने वाली हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर चर्चा में हैं। अब रणवीर सिंह ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म के नए पोस्टर्स शेयर करते हुए ट्रेलर की रिलीज डेट और सटीक समय की घोषणा कर दी है।

मंच से स्क्रीन तक पहुंची ‘जब खुली किताब’, सौरभ शुक्ला बोले- लिखते समय ही यह मेरे दिमाग में फिल्म की तरह चल रही थी

मंच से स्क्रीन तक पहुंची ‘जब खुली किताब’, सौरभ शुक्ला बोले- लिखते समय ही यह मेरे दिमाग में फिल्म की तरह चल रही थीकभी-कभी किसी कहानी की मंजिल कैमरा शुरू होने से पहले ही तय हो जाती है। 'जब खुली किताब' की यात्रा भी ऐसी ही है। इसकी शुरुआत थिएटर के मंच से हुई थी और अब यह फिल्म के रूप में दर्शकों के सामने आ रही है। इस फिल्म को सौरभ शुक्ला ने लिखा है और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है।

मामा गोविंदा की वजह से कृष्णा अभिषेक को मिली खूब इज्जत, हर दिन मिलती थी इतनी फीस

मामा गोविंदा की वजह से कृष्णा अभिषेक को मिली खूब इज्जत, हर दिन मिलती थी इतनी फीसफेमस कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कृष्णा अभिषेक और उनके मामा गोविंदा के बीच अक्सर मनमुटाव की खबरें सामने आती रहती थीं। गोविंदा जितनी भी बार 'द कपिल शर्मा शो' में पहुंचे उस एपिसोड़ से कृष्णा ने दूरी बनाए रखी।

एक्ट्रेस नहीं जाह्नवी कपूर को डॉक्टर बनाना चाहती थीं मां श्रीदेवी, नाम के पीछे भी है दिलचस्प कहानी

एक्ट्रेस नहीं जाह्नवी कपूर को डॉक्टर बनाना चाहती थीं मां श्रीदेवी, नाम के पीछे भी है दिलचस्प कहानीबॉलीवुड की 'धड़क' गर्ल जाह्नवी कपूर 6 मार्च को अपना 29वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी और बोनी कपूर की लाड़ली जाह्नवी ने बहुत कम समय में इंडस्ट्री में अपनी एक ऐसी जगह बना ली है, जहां वह अपनी मां की छाया से बाहर निकलकर अपनी एक स्वतंत्र पहचान बना चुकी हैं।

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

