बुधवार, 3 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Manoj Bajpayee starrer The Family Man Season 3 becomes the most watched series of 2025 on Prime Video
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (17:39 IST)

मनोज बाजपेयी की 'द फैमिली मैन सीजन 3' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, बनी 2025 की सबसे ज्यादा देखी गई सीरीज

Prime Video Web Series
प्राइम वीडियो की ओरिजिनल सीरीज 'द फैमिली मैन सीजन 3' को दर्शकों का जबरदस्त‍ रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं अब प्राइम वीडियो ने इस सीरीज के रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन का ऐलान किया। 21 नवंबर को रिलीज़ हुए इस सीज़न ने लॉन्च वीक में ही भारत में साल की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ बनकर बड़ा मुकाम हासिल किया है। 
 
इस फ्रैंचाइज़ी के अब तक के सबसे दमदार सीज़न के रूप में अपनी पहचान पक्की कर ली। रिलीज़ के पहले ही हफ्ते में यह सीज़न भारत के 96% पिन कोड तक पहुंच गया। अपने रोमांचक और हाई-स्टेक्स स्पाई-एक्शन थ्रिलर फॉर्मेट की वजह से इसे ज़बरदस्त फैनडम मिला, जिसने इसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर और मलेशिया समेत 35 से ज़्यादा देशों में टॉप 5 में पहुंचा दिया। 
 
इसने न सिर्फ अपने पिछले दोनों सीज़न्स बल्कि 2025 में प्राइम वीडियो के किसी भी दूसरे टाइटल के बनाए रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया। 2019 में प्राइम वीडियो पर शुरुआत से ही द फैमिली मैन दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों की पसंदीदा सीरीज़ रही है। अब जब सीज़न 3 ने अपना सबसे दमदार ओपनिंग वीक दिया है, तो ये साफ है कि इस फ्रैंचाइज़ी का असर और लोकप्रियता भारत से लेकर दुनिया भर में लगातार और मज़बूत होती जा रही है।
 
प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और हेड ऑफ़ ओरिजिनल्स, निखिल मधोक ने कहा, द फैमिली मैन के लिए दर्शकों का जबरदस्त प्यार और सम्मान इस सीज़न की शानदार सफलता में साफ दिखाई देता है। हर नए सीज़न के साथ यह सीरीज़ नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है और और भी ज़्यादा दर्शकों को अपनी तरफ खींच रही है। 
 
उन्होंने आगे कहा, जबरदस्त कहानी, दमदार परफ़ॉर्मेंस, और राज–डीके का खास अंदाज़, उनकी अलग तरह की कहानी कहने की शैली और दिल धड़का देने वाला थ्रिल, यही सब इसे इतना पसंदीदा बनाता है और दर्शकों की पहली पसंद बनाए रखता है।
 
राज एंड डीके ने कहा, द फैमिली मैन को जो लगातार प्यार और सराहना मिलती रही है, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। दर्शकों का यही अटूट प्यार है जिसने इस सीरीज़ को उम्र, क्षेत्र और भाषा सब सीमाओं से ऊपर उठाकर इतना लोकप्रिय बनाया है। चार साल के इंतज़ार के बाद भी इस सीज़न को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स हमें यह भरोसा दिलाता है कि वे हमारी मेहनत को समझते हैं। 
 
यह सीज़न राज एंड डीके की टीम द्वारा उनके बैनर D2R फिल्म्स के तहत बनाया गया है। इसमें एक बार फिर लौट रहे हैं आइकोनिक जासूस श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी)। इस बार कास्ट में कई नए चेहरे भी शामिल हुए हैं जैसे जयदीप अहलावत (रुक्मा) और निमरत कौर (मीरा)। इसके साथ ही पिछली सीज़न की पसंदीदा टीम भी वापस आई है। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पर्दे पर वी. शांताराम का किरदार निभाने जा रहे सिद्धांत चतुर्वेदी, बोले- यह सच में बहुत मायने रखता है...

पर्दे पर वी. शांताराम का किरदार निभाने जा रहे सिद्धांत चतुर्वेदी, बोले- यह सच में बहुत मायने रखता है...सिद्धांत चतुर्वेदी बड़े पर्दे पर महान फिल्मकार वी. शांताराम का ‍किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। सिद्धांत ने वी. शांताराम के किरदार में ढलने के बाद दर्शकों को हैरान कर दिया है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्मकार वी. शांताराम पर बन रही इस बायोपिक फिल्म में वे न सिर्फ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली अध्यायों में से एक को नए सिरे से जीवंत करने जा रहे हैं।

'हक' की सफलता के बाद यामी गौतम ने फैंस से कही दिल की बात, बोलीं- अच्छी सिनेमा जीतना चाहिए…

'हक' की सफलता के बाद यामी गौतम ने फैंस से कही दिल की बात, बोलीं- अच्छी सिनेमा जीतना चाहिए…बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम को फिल्म 'हक' में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए खूब सराहना मिली है। हाल ही में उन्होंने अपने फैंस, क्रिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बेहद दिल छू लेने वाला संदेश साझा किया है। उन्होंने अपनी फिल्म को मिले प्यार के लिए शुक्रिया अदा किया और आज के बदलते सिनेमा को लेकर अपने विचार भी रखे।

44 साल की 'अंगूरी भाभी' ने फटी जींस पहन किलर अंदाज में दिए पोज, देखिए शुभांगी अंत्रे का ग्लैमरस अंदाज

44 साल की 'अंगूरी भाभी' ने फटी जींस पहन किलर अंदाज में दिए पोज, देखिए शुभांगी अंत्रे का ग्लैमरस अंदाजशुभांगी अत्रे ने फेमस कॉमेडी शो 'भाबीजी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि शुभांगी अब इस शो को अलविदा कह चुकी हैं। शुभांगी एक्टिंग के अलावा अपनी ग्लैमरस अदाओं के लिए भी मशहूर हैं।

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने की कार्तिक आर्यन की तारीफ, बोलीं- पूरी फिल्म का रखते हैं ख्याल

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने की कार्तिक आर्यन की तारीफ, बोलीं- पूरी फिल्म का रखते हैं ख्यालफिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' साल की सबसे बड़ी रोमांटिक मूवी बताई जा रही है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आने वाली हैं। हाल ही में अनन्या पांडे ने फिल्म के को-स्टार कार्तिक आर्यन की प्रोफेशनलिज़्म और सेट पर उनकी गर्मजोशी की खुलकर तारीफ की है।

जिम्मी शेरगिल के इस फैसले से नाराज हो गया था परिवार, 1 साल तक नहीं की थी बात

जिम्मी शेरगिल के इस फैसले से नाराज हो गया था परिवार, 1 साल तक नहीं की थी बातबॉलीवुड एक्टर जिमी शेरगिल 3 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।‍ जिम्मी ने बॉलीवुड के अलावा कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। अपनी दमदार एक्टिंग से जिम्मी शेरगिल ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com