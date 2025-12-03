बुधवार, 3 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (14:17 IST)

आमिर खान ने किया जासूसी फिल्म 'हैप्पी पटेल' का ऐलान, वीर दास-मोना सिंह आएंगे लीड रोल में नजर

Aamir Khan
आमिर खान प्रोडक्शंस की अनोखी जासूसी फिल्म 'हैप्पी पटेल' की घोषणा हो गई है। यह फिल्म वीर दास के डायरेक्टोरियल डेब्यू को चिन्हित करती है, जिसमें वीर दास और मोना सिंह लीड रोल्स में नजर आएंगे। जैसे इसका टाइटल मज़ेदार है, वैसे ही मेकर्स ने फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो और भी मज़ेदार अंदाज में रिलीज़ किया है। 
 
इस वीडियो में आमिर खान और वीर दास दिखाई दे रहे हैं। हैप्पी पटेल की घोषणा बिल्कुल हटके और बेहद मजेदार तरीके से की गई है। वीडियो में आमिर खान, वीर दास से पूछते नजर आते हैं कि आखिर वो फिल्म में एक्शन, रोमांस और यहां तक कि आइटम नंबर को किस अंदाज़ में दिखाने वाले हैं। 
 
आमिर को लगातार यह चिंता सताती दिखती है कि दर्शक इस सब पर कैसा रिस्पॉन्स देंगे, जबकि उसी समय वीडियो में दूसरे लोग फिल्म की जमकर तारीफ करते नजर आते हैं। उनकी बातचीत का यह मजेदार कंट्रास्ट पूरे अनाउंसमेंट को बेहद मनोरंजक बना देता है। इतना तो पक्का है कि एक बिल्कुल अलग तरह की सिनेमा आने वाली है।
 
और सबसे खास बात ये है कि आमिर खान प्रोडक्शंस हमेशा हटकर और अनोखी कहानियाँ बड़े ही सलीके से पेश करता आया है। इस बार वो मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास के साथ काम कर रहे हैं, जो न सिर्फ अपनी कॉमेडी स्पेशल्स के साथ दुनिया भर में परफॉर्म कर चुके हैं। यह फिल्म वीर दास का आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ दिल्ली बेली के बाद दूसरा कोलैबोरेशन है। यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
 
चार एक्शन मास्टर्स के साथ 'धुरंधर' में बनाया गया हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा एक्शन कैनवास

चार एक्शन मास्टर्स के साथ 'धुरंधर' में बनाया गया हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा एक्शन कैनवासबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धुरंधर मुख्यधारा की हिंदी सिनेमा में देखी गई सबसे महत्वाकांक्षी एक्शन टीमों में से एक को पेश करती है। एक ही एक्शन डायरेक्टर पर निर्भर रहने के बजाय, फिल्म चार विशेषज्ञों एजाज़ गुलाब, सी-यंग ओह, यानिक बेन और रामज़ान बुलुत को साथ लाती है, जो स्टंट डिज़ाइन की अलग-अलग शैलियों से आते हैं।

सामंथा की दूसरी शादी के बाद एक्स हसबैंड नागा चैतन्य ने शेयर‍ किया पोस्ट, चेहरे पर उदासी देख यूजर्स ने लिए मजे

सामंथा की दूसरी शादी के बाद एक्स हसबैंड नागा चैतन्य ने शेयर‍ किया पोस्ट, चेहरे पर उदासी देख यूजर्स ने लिए मजेसाउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन में 1 दिसंबर को निर्देशक राज नीदिमोरू संग शादी के बंधन में बंध गई हैं। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते को कभी ऑफिशियल नहीं किया। सामंथा और राज दोनों की यह दूसरी शादी है।

स्मृति मंधाना से शादी पोस्टपोन होने के बाद क्या पलाश प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे? वायरल तस्वीर से बढ़ी चर्चा

स्मृति मंधाना से शादी पोस्टपोन होने के बाद क्या पलाश प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे? वायरल तस्वीर से बढ़ी चर्चाPalash Muchhal Premanandji Maharaj : स्मृति मंधाना और म्यूज़िक कम्पोज़र पालाश मुच्छल की शादी अचानक टलने के बाद लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। शादी वाले दिन स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जिसके बाद सभी रस्में रोक दी गईं। इसके तुरंत बाद पालाश की तबीयत भी खराब हो गई और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस पूरी स्थिति के बीच सोशल मीडिया पर एक नई तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।

World Cup जीत के उस सेकेंड में क्या हुआ? और हरमन ने क्यों चुना जर्सी नंबर 23? जानें उन्हीं से

World Cup जीत के उस सेकेंड में क्या हुआ? और हरमन ने क्यों चुना जर्सी नंबर 23? जानें उन्हीं सेमहिला क्रिकेट की दमदार पहचान बन चुकी हरमनप्रीत कौर फेमिना की दिसंबर कवर स्टार बनी हैं। कवर पर उनकी वही ऊर्जा दिखाई देती है, जिसने भारतीय क्रिकेट को उसके सबसे यादगार जीतों में से एक तक पहुँचाया। इस कवर स्टोरी में उनकी यात्रा केवल एक खिलाड़ी की कहानी नहीं, बल्कि महिला क्रिकेट के उठान की भी कहानी है, उस समय से जब यह खेल मुश्किल से दिखता था, से लेकर आज तक जब स्टेडियम गूंजते हैं, छोटी लड़कियाँ अपने आइडल्स की एक झलक के लिए इंतजार करती हैं, और पूरा देश अपनी महिलाओं को खेलते हुए गर्व से देखता है।

धर्मेंद्र की वसीयत से हुआ बड़ा खुलासा: पैतृक संपत्ति बच्चों को नहीं मिली

धर्मेंद्र की वसीयत से हुआ बड़ा खुलासा: पैतृक संपत्ति बच्चों को नहीं मिलीदिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की 8-10 साल पुरानी वसीयत सामने आई है, जिसमें उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति बच्चों को देने के बजाय अपने चाचा के पोतों को सौंप दी थी। पंजाब के लुधियाना जिले की यह जमीन उनके दिल के बेहद करीब थी। धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में हुआ।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
