44 साल की 'अंगूरी भाभी' ने फटी जींस पहन किलर अंदाज में दिए पोज, देखिए शुभांगी अंत्रे का ग्लैमरस अंदाज

शुभांगी अत्रे ने फेमस कॉमेडी शो 'भाबीजी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि शुभांगी अब इस शो को अलविदा कह चुकी हैं। शुभांगी एक्टिंग के अलावा अपनी ग्लैमरस अदाओं के लिए भी मशहूर हैं।

भले ही शो में शुभांगी का देसी और संस्कारी अंदाज देखने को मिलता था। लेकिन रियल लाइफ में वह काफी हॉट एंड ग्लैमरस हैं। शुभांगी अक्सर फैंस के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

हाल ही में शुभांगी अत्रे ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का मस्तीभारा अंदाज देखने को मिल रहा है।

तस्वीरों में शुभांगी व्हाइट कलर की टॉप और फटी हुई जींस पहने नजर आ रही हैं। वह घर में लगे झूले पर मस्ती करती दिख रही हैं।

शुभांगी ने मिनिमल मेकअप और बालों की चोटी बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। उन्होंने अपने लुक को कूल बनाने के ‍लिए गॉगल्स भी लगाए हैं।

44 साल की शुभांगी अत्रे इन तस्वीरों में कॉलेज की किसी लड़की जैसी दिख रही हैं। फैंस एक्ट्रेस की तस्वीरों पर कमेंट करके उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।