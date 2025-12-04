सुनहरे पंखों वाली परी बनीं नुसरत भरुचा, ग्लैम फैशन को दिया नया आयाम

नुसरत भरुचा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह इंडस्ट्री की सबसे रोमांचक स्टाइल आइकॉन में से एक हैं। फिलहाल उनका नया फैशन मोमेंट सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है और वो है एक शानदार गोल्डन फ़ेदर ड्रेस, जिसमें वे सुनहरी परी लग रही हैं।

नुसरत का यह लुक हाई-ग्लैम डिटेलिंग और मॉडर्न एडिटोरियल वाइब का बेहतरीन संगम है, जिसे मेनस्ट्रीम फ़ैशन से लेकर कस्टम डिज़ाइन हाई फैशन के दीवाने, कोई भी अपना सकता है। हैंडक्राफ़्टेड फ़ेदर एन्सेम्बल नुसरत की सिल्हूट को एक ड्रामेटिक आकार दे रही है, जबकि बैक से आती गर्म, सुनहरी रोशनी नुसरत के लुक को लगभग मूर्तिकला जैसा प्रभाव दे रही है।

रौशनी से झिलमिलाता हर सुनहरा पंख, जहां इस ड्रेस को एक चलता-फिरता आर्टपीस बनाता है, वहीं नुसरत को सुनहरी परी की आभा दे रहा है। अपने इस लुक को पूरे आत्मविश्वास से समेटे नुसरत ने मेटैलिक हील्स और सॉफ्ट, ग्लोई मेकअप के साथ स्टाइलिंग किया है, जिससे पूरा ध्यान ड्रेस पर ही रहे।

अपने गरिमामयी आत्मविश्वास के साथ नुसरत ने सरल, सहज मुद्रा, कम एक्सेसरीज़ और पुख़्ता स्टाइल चॉइस के साथ जिस तरह लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, उसने उनके फ़ैशन ग्राफ़ को एक नया स्तर प्रदान किया है। उनकी सबसे बड़ी खासियत है बोल्ड, एक्सपेरिमेंटल ड्रेस के साथ अपनी मेनस्ट्रीम अपील बनाए रखना, जो उन्हें ख़ास बना रहा है।

इसमें दो राय नहीं है कि अपने गोल्डन फ़ेदर फ़ैंटेसी के साथ नुसरत ने इस सीज़न का सबसे आकर्षक फ़ैशन स्टेटमेंट दिया है, जो यकीनन उन्हें उनके दर्शकों के साथ-साथ फैशन के दीवानों और खबरों में सुर्खियां बनाएगा।