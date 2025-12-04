दीपिका पादुकोण के आउट होने के बाद 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल में होगी प्रियंका चोपड़ा की एंट्री!

साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। नाग अश्विन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे सितारे नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म के सीक्वल से दीपिका पादुकोण बीते दिनों अलग हो चुकी हैं।

दीपिका पादुकोण के 'कल्कि 2' से आउट होने के बाद से ही चर्चा है कि उनकी जगह फिल्म में कौन सी एक्ट्रेस नजर आएंगी। 'कल्कि 2' के लिए कई हसीनाओं का नाम सामने आ रहा है। इन्हीं में से एक मजदूर दावेदार देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भी है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रोड्यूसर्स इस किरदार के लिए प्रियंका चोपड़ा को चुनने पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि एक्ट्रेस ग्लोबली फेमस हैं, और उनकी कास्टिंग की यही बड़ी वजह है।

हालांकि अभी तक प्रोडक्शन टीम की ओर से प्रियंका के नाम पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। प्रियंका चोपड़ा के अलावा आलिया भट्ट, साई पल्लवी और अनुष्का शेट्टी के नामों पर भी मेकर्स द्वारा विचार करने की चर्चा हो रही है। मेकर्स एक ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते हैं, जो प्रभास की स्टार पावर की बराबरी कर सके और सीक्वल को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सके।

दीपिका पादुकोण ने फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' में सुमति (कोड-नेम SUM-80) किरदार निभाया था। फिल्म में वो प्रेग्नेंट लैब-सब्जेक्ट बनी थीं, जो फ्यूचर में होने वाले देवता 'कल्कि' की माता हैं। फिल्म में दीपिका का अहम रोल था, जो दूसरे पार्ट में और भी मजबूत होने वाला था। लेकिन वर्किंग टाइम विवाद की वजह से वह फिल्म से आउट हो गईं।