मंगलवार, 23 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. kiara advani war 2 bikini scene post pregnancy reaction
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 (15:43 IST)

प्रेग्नेंसी के बाद War 2 के बिकिनी सीन पर कियारा आडवाणी का पहला रिएक्शन: मैंने पहले किया है, फिर कर सकती हूं

War 2 hit or flop
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा जुलाई 2025 में एक प्यारी सी बेटी के माता-पिता बने। बेटी के जन्म के बाद कियारा की जिंदगी ही नहीं, बल्कि अपने शरीर को देखने और समझने का नजरिया भी पूरी तरह बदल गया है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कियारा ने खुलासा किया कि मां बनने के बाद उन्होंने अपने शरीर को एक नई नज़र से देखना शुरू किया है।
 
‘War 2’ के बिकिनी सीन को लेकर क्या था पहला रिएक्शन?
अगस्त 2025 में रिलीज हुई फिल्म War 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के साथ कियारा आडवाणी नजर आई थीं। फिल्म में उनका बिकिनी सीन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और इसे उनके ऑन-स्क्रीन इमेज में एक बड़ा बदलाव माना गया। अब कियारा ने बताया कि जब फिल्म रिलीज हुई, तब वह हाल ही में मां बनी थीं और उस सीन को लेकर उनकी भावनाएं पहले से बिल्कुल अलग थीं।
 
Vogue India से बातचीत में कियारा ने कहा कि डिलीवरी के बाद उनके मन में सबसे पहले यही विचार आया कि “मैं ये पहले भी कर चुकी हूं, फिर से कर लूंगी।” लेकिन कुछ ही समय में उन्हें एहसास हुआ कि बात परफेक्ट बॉडी की नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करने की है।

kiara advani war 2 bikini scene post pregnancy reaction

 
प्रेग्नेंसी के बाद शरीर को स्वीकार करना आसान नहीं था
कियारा ने माना कि War 2 के उस चर्चित सीन के दौरान उनका शरीर जिस फिटनेस लेवल पर था और डिलीवरी के बाद जिस स्थिति में था, उस फर्क को स्वीकार करना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल रहा। उन्होंने यह भी बताया कि उस सीन के लिए उन्हें काफी अनुशासन और मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन मां बनने के बाद शरीर को तुरंत उसी शेप में लाने का दबाव अब उन्हें बेकार लगता है।
 
“तुमने एक इंसान को जन्म दिया है”
कियारा ने कहा कि अब जब वह अपने शरीर को देखती हैं, तो उन्हें गर्व महसूस होता है। उनके शब्दों में, “जब मैं खुद को देखती हूं, तो सोचती हूं कि तुमने एक इंसान को जन्म दिया है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती।” उन्होंने साफ कहा कि अब वह अपने शरीर के हर रूप और आकार का सम्मान करती हैं, क्योंकि यह शरीर उनके लिए क्या-क्या कर सकता है, यही सबसे अहम है।

kiara advani war 2 bikini scene post pregnancy reaction

 
कियारा और सिद्धार्थ की पर्सनल लाइफ
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फरवरी 2023 में जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी की थी। दोनों ने फरवरी 2025 में सोशल मीडिया के जरिए प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। 15 जुलाई 2025 को कपल ने अपनी बेटी का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने सारायाह रखा। बेटी के जन्म की खबर साझा करते हुए दोनों ने लिखा था कि उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है।
 
काम की बात करें तो कियारा आडवाणी आखिरी बार War 2 में नजर आई थीं। आने वाले समय में वह पैन-इंडिया फिल्म Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups में यश और नयनतारा के साथ दिखाई देंगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Top 10 HIndi films 2025: बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर टॉप 10 हिंदी फिल्म

Top 10 HIndi films 2025: बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर टॉप 10 हिंदी फिल्मसाल 2025 में हिंदी सिनेमा में कई बड़ी फिल्में रिलीज हुईं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर रणवीर सिंह की धुरंधर टॉप पर रही। छावा, सैंयारा और महावतार नरसिम्हा जैसी फिल्मों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जबकि कुछ फिल्में ज्यादा बजट के कारण फ्लॉप रहीं।

धुरंधर सुपर हिट होते ही पटरी पर लौटा रणवीर सिंह का Don 3 का प्रोजेक्ट, जनवरी 2026 में शुरू होगी शूटिंग

धुरंधर सुपर हिट होते ही पटरी पर लौटा रणवीर सिंह का Don 3 का प्रोजेक्ट, जनवरी 2026 में शुरू होगी शूटिंगरणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की Don 3 की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग जनवरी–फरवरी 2026 में जेद्दा से शुरू होगी। विलेन के रोल को लेकर विक्रांत मैसी से फिर बातचीत चल रही है, जबकि कृति सेनन भी अहम भूमिका में नजर आएंगी।

Kapil Sharma शो में Priyanka Chopra का खुलासा, Hajmola सूंघते ही Nick Jonas ने क्या कहा?

Kapil Sharma शो में Priyanka Chopra का खुलासा, Hajmola सूंघते ही Nick Jonas ने क्या कहा?The Great Indian Kapil Show में Priyanka Chopra ने अपनी शादी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि जब Nick Jonas ने पहली बार Hajmola चखा, तो उनकी प्रतिक्रिया सुनकर स्टूडियो ठहाकों से गूंज उठा। यह कहानी भारत-अमेरिका की सांस्कृतिक सोच का दिलचस्प उदाहरण है।

शूट के दौरान शरीर पर पैडिंग बढ़ाने का दबाव, राधिका आप्टे का खुलासा, मानसिक रूप से परेशान करने वाला अनुभव

शूट के दौरान शरीर पर पैडिंग बढ़ाने का दबाव, राधिका आप्टे का खुलासा, मानसिक रूप से परेशान करने वाला अनुभवअभिनेत्री राधिका आप्टे ने अपने शुरुआती करियर के एक कड़वे अनुभव को साझा करते हुए बताया कि एक साउथ फिल्म की शूटिंग के दौरान उनसे जबरन शरीर पर अतिरिक्त पैडिंग पहनने को कहा गया। उन्होंने इसे असहज, अपमानजनक और मानसिक रूप से परेशान करने वाला अनुभव बताया। अपने बेबाक और निडर स्वभाव के लिए जानी जाने वाली राधिका आप्टे ने कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद ट्रॉमैटिक था।

बेटी को सेक्स टॉय गिफ्ट करने वाले बयान पर सोशल मीडिया ट्रोलिंग के कारण गौतमी की उड़ गई थी नींद

बेटी को सेक्स टॉय गिफ्ट करने वाले बयान पर सोशल मीडिया ट्रोलिंग के कारण गौतमी की उड़ गई थी नींदटीवी एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने बेटी सिया को लेकर दिए गए एक बयान के वायरल होने के बाद हुई ट्रोलिंग पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर मिली नकारात्मक प्रतिक्रियाओं ने उन्हें डिप्रेशन में धकेल दिया और वह कुछ समय के लिए इंस्टाग्राम से दूर हो गईं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com