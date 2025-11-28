शुक्रवार, 28 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Kiara Advani and Sidharth Malhotra reveal name of their daughter know what it means saraayah
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (12:11 IST)

कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिखाई बेटी की पहली झलक, नाम भी किया रिवील

Kiara Advani baby name
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा शादी के ढाई साल बाद अपने पहले बच्चे के माता-पिता बने थे। कियारा ने 15 जुलाई को एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। वहीं अब कपल ने अपनी बेटी की पहली झलक शेयर करते हुए, उसके नाम रिवील कर दिया है। 
 
कियारा और सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की झलक शेयर की है, हालांकि उन्होंने चेहरा रिवील नहीं किया है। तस्वीर में दोनों अपनी नन्ही बेटी के पैर हाथों में थामे दिख रहे हैं। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KIARA (@kiaraaliaadvani)

इस तस्वीर के साथ कपल ने कैप्शन में लिखा, 'हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी बाहों तक। हमारा आशीर्वाद, हमारी राजकुमारी... सरायाह मल्होत्रा।'
 
क्या होता है सरायाह का मतलब 
सरायाह शब्द हिब्रू भाषा से आता है। जिसका मतलब ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन पाना या भगवान का राज यानी ऐसी लड़की जो सुरक्षित, संरक्षित और आशीर्वाद से घिरी हुई हो होता है। 
 
बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस ेमं शादी रचाई थी। दोनों की शादी का जश्न कई दिनों तक चला था। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

आशीष चंचलानी की एकाकी का पहला एपिसोड हुआ रिलीज, दर्शकों को मिलेगा मिस्ट्री-हॉरर-कॉमेडी का डोज

आशीष चंचलानी की एकाकी का पहला एपिसोड हुआ रिलीज, दर्शकों को मिलेगा मिस्ट्री-हॉरर-कॉमेडी का डोजभारत के सबसे बड़े डिजिटल स्टार्स में से एक, आशीष चंचलानी हमेशा से ही यूट्यूब की दुनिया में अपने शानदार कंटेंट से छाए रहे हैं। उनकी वीडियोज़ ने हमेशा नए रिकॉर्ड बनाए हैं और उन्होंने हर बार एक नया लेवल सेट किया है। अब आशीष एक नए सफर पर निकल पड़े हैं अपनी डेब्यू सीरीज़ ‘एकाकी’ के साथ, जिसका पहला एपिसोड आखिरकार सामने आ गया है।

गोल्डन मिरर गाउन में दिशा पाटनी का बोल्ड अंदाज, फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर

गोल्डन मिरर गाउन में दिशा पाटनी का बोल्ड अंदाज, फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगरबॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। दिशा का इंस्टा अकाउंट उनकी सिजलिंग तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार दिशा ने गोल्डन कलर की चमचमाती ड्रेस में अपनी कुछ सुपर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

उर्वशी रौतेला को धर्मेंद्र ने दिया था जीवन बदल देने वाली सलाह, एक्ट्रेस आज भी करती हैं उसे फॉलो

उर्वशी रौतेला को धर्मेंद्र ने दिया था जीवन बदल देने वाली सलाह, एक्ट्रेस आज भी करती हैं उसे फॉलोबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। कई सेलेब्स सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके साथ बिताए समय के बारे में बता रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने धर्मेंद्र को याद करते हुए उनके साथ बिताए पलों को याद किया है।

स्मृति-पलाश की शादी Controversy और चैट लीक हंगामे के बाद मिस्ट्री गर्ल ने किया खुलासा, कहा कभी नहीं मिली

स्मृति-पलाश की शादी Controversy और चैट लीक हंगामे के बाद मिस्ट्री गर्ल ने किया खुलासा, कहा कभी नहीं मिलीस्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजरऔर फिल्म निर्देशकसंगीतकार पलाश मुछाल की शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल गई थीं कि पलाश ने स्मृति से चीट किया और कुछ चैट्स भी लीक हो गई थी। खबर सामने आई थी कि पिता की तबियत बिगड़ने की वजह से शादी टली है और परिवार ने स्टेटमेंट भी दिया था, यह भी कहा था कि स्मृति के पिता की तबियत बिगड़ने के बाद पलाश को भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था लेकिन इन चैट्स कि वजह से लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि शादी पोस्टपोन होने का कारण ब्रेक अप है, इन्हीं अफवाहों के बीच मेरी डी’कोस्टा (Mary D’Costa) का नाम भी उछाला गया, जिन्हें लोगों ने कथित चैट लीक से जोड़कर यह मान लिया कि वह वही कोरियोग्राफर हैं जिनके साथ पलाश का नाम जोड़ा जा रहा है। उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वे पलाश से कभी नहीं मिली हैं और स्मृति की बहुत इज्जत करती हैं।

स्मृति मंधाना के पिता की अस्पताल से छुट्टी, पलाश मुच्छल संग चैट वायरल होने के बाद मैरी डी'कोस्टा ने दी सफाई, बोलीं- मैं वो कोरियोग्राफर नहीं..

स्मृति मंधाना के पिता की अस्पताल से छुट्टी, पलाश मुच्छल संग चैट वायरल होने के बाद मैरी डी'कोस्टा ने दी सफाई, बोलीं- मैं वो कोरियोग्राफर नहीं..धूमधाम से चल रहे प्री-वेडिंग फंक्शन के बीच अचानक पलाश और स्मृति की शादी पोस्टपोन होने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल की एक महिला संग कथित चैट के स्क्रीनशॉट भी वायरल हुए। खबरें है कि पलाश ने शादी से एक रात पहले एक कोरियोग्राफर के साथ मिलकर स्मृति मंधाना को धोखा दिया था।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com