गुरुवार, 27 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (13:56 IST)

स्मृति मंधाना के पिता की अस्पताल से छुट्टी, पलाश मुच्छल संग चैट वायरल होने के बाद मैरी डी'कोस्टा ने दी सफाई, बोलीं- मैं वो कोरियोग्राफर नहीं..

Palash Muchhal Wedding
म्यूजिक डायरेक्टर-सिंगर पलाश मुच्छल और भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में थे। दोनों 23 नवंबर को सात फेरे लेने वाले थे। स्मृति और पलाश के प्री-वेडिंग फंक्शन बड़ी धूमधाम से चल रहे थे। लेकिन अचानक ही दोनों की शादी को पोस्टपोन कर दिया गया। 
 
बताया जा रहा है कि प्री-वेडिंग फंक्शन के दौरान अचानक ही स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।इतना ही नहीं पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 
 
धूमधाम से चल रहे प्री-वेडिंग फंक्शन के बीच अचानक पलाश और स्मृति की शादी पोस्टपोन होने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल की एक महिला संग कथित चैट के स्क्रीनशॉट भी वायरल हुए, जिसके बाद कहा जाने लगा कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे थे। 
 
पलाश मुच्छल की चैट मैरी डी'कोस्टा नाम की लड़की संग लीक हुई। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि मैरी इस विवाद और शादी के टलने की वजह हैं। ये स्क्रीनशॉट Reddit पर मैरी के अकाउंट से शेयर हुए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद वह अकाउंट और इमेज डिलीट कर दी गई।
 
अब मैरी डी'कोस्टा ने सामने आकर इस मामले पर सफाई दी है। उन्होंने एक लंबा नोट शेयर करते हुए कहा कि वह कभी भी पलाश मुच्छल से नहीं मिली। उनकी चैटिंग सिर्फ एक महीने तक चली और लोग जिस तरह बातें फैला रहे हैं, वह गलत और मिसलीडिंग है।
 
मैरी ने लिखा, हमारे बीच चैट 29 अप्रैल से 30 मई 2025 तक हुई थी। मैं यह साफ कर देना चाहती हूं कि मैं उनसे कभी मिली नहीं और किसी भी तरह उनसे जुड़ी नहीं रही। लोग पूछ रहे हैं कि मैं अब क्यों बोल रही हूं, लेकिन सच ये है कि मैंने जुलाई में ही यह एक्सपोज किया था, बस तब लोग उन्हें उतना पहचानते नहीं थे।
 
उन्होंने कहा, मैं वह कोरियोग्राफर नहीं हूं और न ही वह लड़की हूं, जिसके साथ धोखा देने की बात कही जा रही है। लोग बातें मिला रहे हैं, इसलिए मैंने यह स्पष्ट करना जरूरी समझा। मैं अब प्राइवेसी में रहना चाहती है क्योंकि मैं इतना हेट नहीं सह सकती। जिन्होंने मेरा अब तक सपोर्ट किया है उन सब का धन्यवाद।
 
कोरियोग्राफर संग भी जुड़ा पलाश का नाम
यह भी खबरें आ रही है कि पलाश ने शादी से एक रात पहले एक कोरियोग्राफर के साथ मिलकर स्मृति मंधाना को धोखा दिया था। स्मृति और पलाश की संगीत सेरेमनी की कोरियोग्राफी बॉलीवुड कोरियोग्राफर जोड़ी बोस्को-सीजर की टीम ने की थी। सोशल मीडिया पर कई लोग कोरियोग्राफर की टीम मेंबर गुलनाज खान पर उंगली उठा रहे हैं। 
 
सोशल मीडिया पर भी पलाश और गुलनाज की तस्वीरें छाई हुई है। एक रेडिट यूजर ने पोस्ट किया, 'हमने वो कोरियोग्राफर ढूंढ ली। पलाश ने गुलनाज खान के साथ चीटिंग की।' 
 
गुलनाज़ 2006 में बॉस्को सीज़र की टीम में शामिल हुईं
गुलनाज़ खान मुंबई में रहने वाली कोरियोग्राफर हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, गुलनाज फिल्म उद्योग में 11 साल से काम कर रही हैं। वह एक पेशेवर और बहुमुखी डांसर हैं। गुलनाज़ 2006 में बॉस्को सीज़र की टीम में शामिल हुईं और अब भी उनके साथ काम कर रही हैं। वह खुद को एक सहायक कोरियोग्राफर, अभिनेत्री और जी-स्टार इवेंट प्लानर बताती हैं। 
 
अस्पताल से मिली स्मृति के पिता को छुट्टी 
स्मृति मंधाना के पिता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। खबरों के अनुसार उनकी एंजियोग्राफी हुई थी, जिसमें किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज उनके हार्ट में सामने नहीं आए हैं। वहीं पलाश मुच्छल को भी मुंबई के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 
