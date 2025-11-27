गुरुवार, 27 नवंबर 2025
  Hema Malini shares emotional first post and photos after Dharmendras death
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (12:16 IST)

वो मेरे लिए बहुत कुछ थे..., प्रार्थना सभा से पहले धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुईं हेमा मालिनी, शेयर की कई अनसीन तस्वीरें

Dharmendra prayer meeting
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। हर कोई सोशल मीडिया पर उन्हें याद कर भावुक हो रहा है। धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को अपने घर पर आखिरी सांस ली थी। वहीं अब 27 नवंबर को परिवार धर्मेंद्र के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहा है। 
 
इस प्रार्थना सभा से पहले ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र की याद एक एक बेहद भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी का यह पहला पोस्ट है। इसके साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र के साथ अपनी कई अनसीन तस्वीरें भी शेयर की है। 
 
हेमा मालिनी ने लिखा, 'धरम जी, वो मेरे लिए बहुत कुछ थे। एक प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के लाड़ले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान- दरअसल, वो मेरे लिए सब कुछ थे! और हमेशा अच्छे-बुरे वक़्त में मेरे साथ रहे हैं। अपने सहज, मिलनसार व्यवहार से, और हमेशा सभी के प्रति स्नेह और रुचि दिखाते हुए, उन्होंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था। 
 
उन्होंने लिखा, एक सार्वजनिक व्यक्तित्व के रूप में, उनकी प्रतिभा, उनकी लोकप्रियता के बावजूद उनकी विनम्रता और उनकी सार्वभौमिक अपील ने उन्हें सभी दिग्गजों के बीच एक अद्वितीय प्रतीक के रूप में स्थापित किया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी स्थायी प्रसिद्धि और उपलब्धियां हमेशा रहेंगी। मेरा व्यक्तिगत नुकसान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है और उनकी कमी ताउम्र खलेगी। सालों के साथ के बाद, मेरे पास उन खास पलों को फिर से जीने के लिए ढेरों यादें बची हैं। 
 
बता दें कि हेमा मालिनी संग धर्मेंद्र ने दूसरी शादी रचाई थी। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर के साथ हुई थी, जिनसे उनके चार बच्चे- दो बेटे सनी, बॉबी और दो बेटी अजेता और विजेता है। धर्मेंद्र ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना धर्म बदलकर हेमा संग दूसरी शादी की थी। 
 
