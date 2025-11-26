बुधवार, 26 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 26 नवंबर 2025 (13:55 IST)

धर्मेंद्र नहीं होते तो ‘शोले’ में अमिताभ नहीं दिखते

Amitabh Sholay Dharmendra
धर्मेंद्र के निधन के बाद सोशल मीडिया पर कई पुराने वीडियो और किस्से फिर से सामने आने लगे हैं। इन्हीं में से एक वीडियो 2017 के IIFA अवॉर्ड्स का है, जो आज फिर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ धर्मेंद्र को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया था बल्कि दुनिया के सामने वह राज भी बताया था जिसने “शोले” जैसी फिल्म के इतिहास की दिशा ही बदल दी।
 
IIFA 2017 में भावुक हुए अमिताभ बच्चन
साल 2017, जगह इंग्लैंड का यॉर्कशायर, और मौका था IIFA अवॉर्ड्स का। इसी मंच पर अमिताभ बच्चन ने कहा था कि उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान को धर्मेंद्र को सौंपने का अवसर मिला है, और यह उनके लिए बेहद सम्मान की बात है। बिग बी ने मंच पर खड़े होकर कहा कि धर्मेंद्र सिर्फ एक महान अभिनेता नहीं बल्कि एक "अद्भुत इंसान" और "बेहतरीन दोस्त" हैं।
 
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुंबई में उनके और धर्मेंद्र के घर के बीच मुश्किल से 50–60 फीट का ही फासला है, लेकिन वर्षों तक उनकी मुलाकात वहीं नहीं हुई, उन्हें यॉर्कशायर तक आना पड़ा ताकि वह उनसे मिल सकें।
 
बिग बी ने बताया, धर्मेंद्र ने दिलाई थी “शोले”
इस वायरल वीडियो की सबसे बड़ी बात वह खुलासा है जो अमिताभ ने मंच पर किया। अपनी भारी आवाज़ में उन्होंने कहा “अगर धरमजी नहीं होते, तो मैं ‘शोले’ में कभी काम नहीं करता। फिल्म में मेरा नाम उन्होंने ही सुझाया था। उनकी ही ज़िद थी कि रमेश सिप्पी मुझे इस फिल्म में लें। मैं आजीवन धरमजी का आभारी रहूंगा।”
 
यह सुनकर सभागार तालियों से गूंज उठा था। बिग बी ने आगे कहा कि धर्मेंद्र इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद बेहद सरल, स्नेही और दिल के साफ इंसान हैं, और यही बात उन्हें हमेशा खास बनाती है।
 
धर्मेंद्र-अमिताभ की दोस्ती का अनदेखा पहलू
सोशल मीडिया पर यह क्लिप फिर से शेयर की जा रही है और लोग हैरानी के साथ इस किस्से को दोहरा रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र ने सुझाव न दिया होता, तो शायद “शोले” की जय–वीरू की जोड़ी वो न बन पाती जो आज भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में शामिल है।
