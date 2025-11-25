मंगलवार, 25 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Celina Jaitly files domestic violence case against her husband Peter Haag
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (16:23 IST)

शादी के 14 साल बाद सेलिना जेटली की शादीशुदा जिंदगी में आया भूचाल, पति के खिलाफ दर्ज कराया घरेलू हिंसा का केस

Celina Jaitley
बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस इंडिया सेलिना जेटली इन दिनों यूएई में हिरासत में लिए गए अपने भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार को वापस लाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है। सेलिना अक्सर अपने भाई के लिए भावुक पोस्ट लिखती रहती हैं। वहीं अब सेलिना अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। 
 
सेलिना जे‍टली ने शादी के 14 साल बाद अपने पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। मुंबई में दर्ज करवाई गई शिकायत में सेलिना जेटली ने अपने पति पर क्रूरता और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। सेलिना जेटली के प‍ति ऑस्ट्रियाई होटलायर और एंटरप्रेन्योर है। 
 
सेलिना ने आरोप लगाया कि उन्हें अपने पति की वजह से गंभीर मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। एक्ट्रेस की शिकायत के बाद मुंबई की एक कोर्ट ने पीटर हाग को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर तय की है। 
 
सेलिना ने करंजवाला एंड कंपनी लॉ फर्म के जरिए अपनी याचिका में पति पर घरेलू हिंसा, क्रूरता और मानसिक शोषण की बात कही है। एक्ट्रेस ने कहा कि पति के अत्याचारों के कारण उन्हें ऑस्ट्रिया छोड़कर भारत लौटना पड़ा। शादी के बाद उनके पति ने उन्हें काम करने से भी रोक दिया था। 
 
खबरों के अनुसार सेलिना ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के लिए पति से 50 करोड़ रुपए की मांग की है। साथ ही कोर्ट से यह भी रिक्वेस्ट की है कि पीटर को उनके मुंबई वाले घर में आने से रोका जाए। इसके अलावा सेलिना ने अपने तीनों बच्चों विंस्टन, विराज और आर्थर की कस्टडी भी मांगी है जो ऑस्ट्रिया में उनके पति के साथ रह रहे हैं। 
 
बता दें कि सेलिना जेटली ने साल 2011 में पीटर हाग संग ऑस्ट्रिया में शादी रचाई थी। 2012 में कपल जुड़वां बेटों के पैरेंट बने। इसके बाद साल 2017 में उन्हें फिर जुड़वा बच्चे हुए। हालांकि हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उनके चार बच्चों में से एक की डेथ हो गई। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट गौरव खन्ना को लेकर टैरो रीडर रिन्ही सुबेरवाल ने की भविष्यवाणी, बोलीं- एक अहम मोड़ पर हैं...

बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट गौरव खन्ना को लेकर टैरो रीडर रिन्ही सुबेरवाल ने की भविष्यवाणी, बोलीं- एक अहम मोड़ पर हैं...टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और हीलर रिन्ही सुबेरवाल ने 'बिग बॉस सीजन 19' में गौरव खन्ना के आने वाले सफर पर अपनी राय शेयर की है। उनके कार्ड उम्मीद, क्लैरिटी और मजबूत एनर्जी का मिक्सचर लाते हैं। रिन्ही गौरव खन्ना के मौजूदा फेज के बारे में बात करते हुए कहती हैं, कार्ड्स दिखाते हैं कि गौरव एक बहुत ही अहम साइकिल में आ गए हैं।

धर्मेंद्र के हाथों मिला था प्रियंका चोपड़ा को पहला साइनिंग अमाउंट, ही-मैन के निधन पर हुईं भावुक

धर्मेंद्र के हाथों मिला था प्रियंका चोपड़ा को पहला साइनिंग अमाउंट, ही-मैन के निधन पर हुईं भावुकबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन ने हर किसी को दुखी कर दिया है। पीएम, राष्ट्रपति से लेकर बड़े-बड़े स्टार्स धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने भी धर्मेंद्र के निधन पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। प्रियंका चोपड़ा ने धर्मेंद्र संग अपनी एक थ्रौबेक तस्वीर शेयर की है।

एमी अवॉर्ड्स 2025 जीतने से चूकी दिलजीत दोसांझ की अमर सिंह चमकीला, देखिए विनर्स की लिस्ट

एमी अवॉर्ड्स 2025 जीतने से चूकी दिलजीत दोसांझ की अमर सिंह चमकीला, देखिए विनर्स की लिस्ट53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स का आयोजन न्यूयॉर्क सिटी में किया गया। एमी अवॉर्ड्स 2025 भारतीय सिने प्रेमियो के लिए बेहद खास था, क्योंकि इस बार सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' को दो कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। हालांकि 'अमर सिंह चमकीला' एक भी अवॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाई।

अमीषा पटेल ने बताया अस्पताल में कैसी थी धर्मेंद्र की हालत? 'ही-मैन' संग अपनी आखिरी मुलाकात को किया याद

अमीषा पटेल ने बताया अस्पताल में कैसी थी धर्मेंद्र की हालत? 'ही-मैन' संग अपनी आखिरी मुलाकात को किया यादबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से पूरी इंडस्ट्री में गम का माहौल है। 24 दिसंबर को धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। कई सेलेब्स ने धर्मेंद्र को नम आंखो से अंतिम विदाई दी। धर्मेंद्र के चले जाने के बाद हर कोई उन्हें याद कर इमोशनल हो रहा है।

धर्मेन्द्र और रितिक रोशन का अनोखा रिश्ता: बचपन के पोस्टर से लेकर सर्जरी के बाद पहले फोन तक

धर्मेन्द्र और रितिक रोशन का अनोखा रिश्ता: बचपन के पोस्टर से लेकर सर्जरी के बाद पहले फोन तकरितिक रोशन का धर्मेन्द्र के साथ एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता था, जिसकी चर्चा कम ही हुई, लेकिन गहराई बहुत थी। रितिक रोशन ने उन्हें सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि दिल के बेहद करीब रखा था। बचपन में कमरे की दीवार पर लगे बड़े पोस्टर से लेकर ब्रेन सर्जरी के बाद आए पहले फोन तक, धर्मेन्द्र और रितिक का रिश्ता बेहद भावुक और व्यक्तिगत था।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com