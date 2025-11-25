शादी के 14 साल बाद सेलिना जेटली की शादीशुदा जिंदगी में आया भूचाल, पति के खिलाफ दर्ज कराया घरेलू हिंसा का केस

बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस इंडिया सेलिना जेटली इन दिनों यूएई में हिरासत में लिए गए अपने भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार को वापस लाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है। सेलिना अक्सर अपने भाई के लिए भावुक पोस्ट लिखती रहती हैं। वहीं अब सेलिना अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं।

सेलिना जे‍टली ने शादी के 14 साल बाद अपने पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। मुंबई में दर्ज करवाई गई शिकायत में सेलिना जेटली ने अपने पति पर क्रूरता और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। सेलिना जेटली के प‍ति ऑस्ट्रियाई होटलायर और एंटरप्रेन्योर है।

सेलिना ने आरोप लगाया कि उन्हें अपने पति की वजह से गंभीर मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। एक्ट्रेस की शिकायत के बाद मुंबई की एक कोर्ट ने पीटर हाग को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर तय की है।

सेलिना ने करंजवाला एंड कंपनी लॉ फर्म के जरिए अपनी याचिका में पति पर घरेलू हिंसा, क्रूरता और मानसिक शोषण की बात कही है। एक्ट्रेस ने कहा कि पति के अत्याचारों के कारण उन्हें ऑस्ट्रिया छोड़कर भारत लौटना पड़ा। शादी के बाद उनके पति ने उन्हें काम करने से भी रोक दिया था।

खबरों के अनुसार सेलिना ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के लिए पति से 50 करोड़ रुपए की मांग की है। साथ ही कोर्ट से यह भी रिक्वेस्ट की है कि पीटर को उनके मुंबई वाले घर में आने से रोका जाए। इसके अलावा सेलिना ने अपने तीनों बच्चों विंस्टन, विराज और आर्थर की कस्टडी भी मांगी है जो ऑस्ट्रिया में उनके पति के साथ रह रहे हैं।

बता दें कि सेलिना जेटली ने साल 2011 में पीटर हाग संग ऑस्ट्रिया में शादी रचाई थी। 2012 में कपल जुड़वां बेटों के पैरेंट बने। इसके बाद साल 2017 में उन्हें फिर जुड़वा बच्चे हुए। हालांकि हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उनके चार बच्चों में से एक की डेथ हो गई।