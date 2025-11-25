मंगलवार, 25 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. international emmy awards 2025 diljit dosanjh amar singh chamkila lost award
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (14:07 IST)

एमी अवॉर्ड्स 2025 जीतने से चूकी दिलजीत दोसांझ की अमर सिंह चमकीला, देखिए विनर्स की लिस्ट

Emmy Awards 2025
53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स का आयोजन न्यूयॉर्क सिटी में किया गया। एमी अवॉर्ड्स 2025 भारतीय सिने प्रेमियो के लिए बेहद खास था, क्योंकि इस बार सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' को दो कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। 
 
हालांकि 'अमर सिंह चमकीला' एक भी अवॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाई। एमी अवॉर्ड्स 2025 में दिलजीत को बेस्ट एक्टर और फिल्म अमर सिंह चमकीला को बेस्ट टीवी मिनी मूवी/मिनी सीरीज कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। दोनों ही कैटिगरी में अवॉर्ड जीतने में असफल रही। 
 
बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिलजीत दोसांझ की जगह Oriol Pla को फिल्म 'आई, एडिक्ट' के लिए मिला है। वहीं बेस्ट TV मूवी/मिनी सीरीज कैटिगरी में लॉस्ट बॉयज एंड फेयरीज ने जीत हासिल की है। अमर सिंह चमकीला फिल्म के एमी अवॉर्ड्स में चूकने से भारतीय फैंस काफी निराश हैं। 
 
देखिए एमी अवॉर्ड विनर की लिस्ट 
बेस्ट एक्ट्रेस- ​​एना मैक्सवेल मार्टिन (अनटिल आई किल यू)
बेस्ट किड्स- एनिमेशन: ब्लूई
इंटरनेशनल एमी फॉर किड्स- लाइव-एक्शन: फॉलन
इंटरनेशनल एमी कॉमेडी- लुडविग
 
बेस्ट एक्टर- ओरिओल प्ला (आई, एडिक्ट)
इंटरनेशनल एमी फॉर डॉक्यूमेंट्री- हेल जम्पर
इंटरनेशनल एमी फॉर टेलीनोवेला- द गुड एंड द बैड
इंटरनेशनल एमी फॉर ड्रामा सीरीज- राइवल्स
आर्ट्स प्रोग्रामिंग अवॉर्ड- रयुइची साकामोटो: लास्ट डेज
 
बेस्ट शॉर्ट-फॉर्म सीरीज- ला मेडिएट्रिस (द मेडिएटर)
करंट अफेयर्स फॉर एमीज- डिस्पैचेस: किल ज़ोन: इनसाइड गाज़ा
बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री- इट्स ऑल ओवर: द किस दैट चेंज्ड द स्पैनिश फुटबॉल
इंटरनेशनल एमी फॉर न्यूज- गाजा, सर्च फॉर लाइफ
बेस्ट टीवी मूवी/मिनी-सीरीज- लॉस्ट बॉयज़ एंड फेयरीज
बेस्ट नॉन-स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट- शाओलिन इन हीरोज: डेनमार्क
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अमीषा पटेल ने बताया अस्पताल में कैसी थी धर्मेंद्र की हालत? 'ही-मैन' संग अपनी आखिरी मुलाकात को किया याद

अमीषा पटेल ने बताया अस्पताल में कैसी थी धर्मेंद्र की हालत? 'ही-मैन' संग अपनी आखिरी मुलाकात को किया यादबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से पूरी इंडस्ट्री में गम का माहौल है। 24 दिसंबर को धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। कई सेलेब्स ने धर्मेंद्र को नम आंखो से अंतिम विदाई दी। धर्मेंद्र के चले जाने के बाद हर कोई उन्हें याद कर इमोशनल हो रहा है।

धर्मेन्द्र और रितिक रोशन का अनोखा रिश्ता: बचपन के पोस्टर से लेकर सर्जरी के बाद पहले फोन तक

धर्मेन्द्र और रितिक रोशन का अनोखा रिश्ता: बचपन के पोस्टर से लेकर सर्जरी के बाद पहले फोन तकरितिक रोशन का धर्मेन्द्र के साथ एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता था, जिसकी चर्चा कम ही हुई, लेकिन गहराई बहुत थी। रितिक रोशन ने उन्हें सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि दिल के बेहद करीब रखा था। बचपन में कमरे की दीवार पर लगे बड़े पोस्टर से लेकर ब्रेन सर्जरी के बाद आए पहले फोन तक, धर्मेन्द्र और रितिक का रिश्ता बेहद भावुक और व्यक्तिगत था।

'इक्कीस' की शूटिंग के वक्त कैसी थी तबीयत? को-एक्टर ने खोला राज

'इक्कीस' की शूटिंग के वक्त कैसी थी तबीयत? को-एक्टर ने खोला राजबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। हर कोई इस भारतीय सिनेमा की एक सदी का अंत बता रहा है। 24 नवंबर को धर्मेंद्र के निधन की खबर आने से कुछ देर पहले ही उनकी फिल्म 'इक्कीस' से उनका पोस्टर रिलीज हुआ था।

मेरे लिए पिता से कम नहीं थे, धर्मेंद्र के निधन से टूटा शाहरुख खान का दिल, अमिताभ ने भी बयां किया दर्द

मेरे लिए पिता से कम नहीं थे, धर्मेंद्र के निधन से टूटा शाहरुख खान का दिल, अमिताभ ने भी बयां किया दर्दबॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उन्होंने 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को अपने घर पर आखिरी सांस ली। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान घाट पर यिका गया। धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने कई सेलेब्स श्मशान घाट पहुंचे थे।

कभी करना पड़ा था वेटर का काम, आज इतने करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं राखी सावंत

कभी करना पड़ा था वेटर का काम, आज इतने करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं राखी सावंतबॉलीवुड की 'ड्रामा क्वीन' राखी सावंत 25 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। राखी अपने बेबाक अंदाज की वजह से हर वक्त चर्चा में रहती हैं। राखी की शुरुआती जिंदगी स्ट्रगल भरी रही और उन्होंने वेटर का काम भी किया। राखी की मां एक आया और पिता हवालदार थे।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com