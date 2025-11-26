बुधवार, 26 नवंबर 2025
  
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : बुधवार, 26 नवंबर 2025 (14:32 IST)

स्मृति मंधाना शादी टलने के बाद अब KBC के स्पेशल एपिसोड में भी नहीं दिखेंगी

Smriti Mandhana
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना इस समय लगातार सुर्खियों में हैं। पहले उनकी शादी टलने की खबर ने सभी को चौंकाया और अब यह जानकारी सामने आई है कि वह ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ के उस खास एपिसोड का हिस्सा नहीं होंगी, जिसमें विश्व कप जीतने वाली महिला टीम को अमिताभ बच्चन मंच पर सम्मानित करने वाले हैं।
 
KBC के मंच पर टीम इंडिया की धूम: लेकिन स्मृति गायब
इस हफ्ते वाला KBC एपिसोड बेहद खास होने वाला है। अमिताभ बच्चन महिला क्रिकेट टीम का स्वागत करेंगे, वही टीम जिसने कुछ दिन पहले ही विश्व कप जीतकर देश को गर्व का मौका दिया। एपिसोड में कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ हर्लीन कौर देओल, रिचा घोष, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और हेड कोच अमोल मजूमदार मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस खिलाड़ी का नाम दर्शक सबसे ज्यादा सुनना और देखना चाहते थे, स्मृति मंधाना, वह इसमें शामिल नहीं हो सकीं।
 
शादी की तैयारियां, फिर अचानक सब बदल गया
स्मृति मंधाना पूरे महीने न सिर्फ अपनी क्रिकेट फॉर्म, बल्कि अपनी शादी को लेकर भी चर्चा में थीं। वह 23 नवंबर को गायक पलाश मुच्छल से शादी करने वाली थीं। मगर समारोह से कुछ ही घंटे पहले खबर आई कि उनके पिता श्रीनिवास मंधाना को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इसी वजह से शादी को “पोस्टपोन” कर दिया गया।
 
इसके बाद लगातार एक और बात ने सभी को चौंका दिया, स्मृति ने अपनी शादी से जुड़े सभी पोस्ट, यहां तक कि प्रोप्रोज़ल वीडियो भी सोशल मीडिया से हटा दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी करीबी दोस्त जेमिमा रॉड्रिग्स और श्रेयंका पाटिल ने भी शादी का अनाउंसमेंट वीडियो डिलीट कर दिया है।
 
फैंस के बीच बढ़ी उत्सुकता, परिवार की ओर से चुप्पी
फैंस अब यह जानने को बेताब हैं कि वास्तव में हुआ क्या है। सोशल मीडिया पर चर्चाएं जारी हैं, लेकिन न स्मृति ने और न ही उनके परिवार ने इस बारे में कोई नई जानकारी साझा की है। बुधवार को उनके पिता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन शादी कब होगी या होगी भी या नहीं, इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है।
 
इसी निजी आपाधापी के बीच स्मृति ने KBC का शूट भी मिस कर दिया, जिसके चलते वह इस विशेष एपिसोड में दिखाई नहीं देंगी।
