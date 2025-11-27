गुरुवार, 27 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (10:55 IST)

3 साल की उम्र में बप्पी लहरी ने शुरू कर दिया था तबला बजाना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है नाम

Bappi Lahiri Birth Anniversary
बॉलीवुड के फेमस संगीतकार-सिंगर बप्पी लहरी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके सुपरहिट गानों से वो हमेशा फैंस के दिलों में जिंदा हैं। बप्पी लहरी का जन्म 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के जलपैगुड़ी में हुआ था। बप्पी लाहरी का असली नाम अलोकेश लहरी था।
 
बप्पी लहरी के पिता प्रख्यात गायक जबकि मां संगीतकार और गायिका थीं। बप्पी लहरी का नाम एक ऐसे संगीतकार के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने ताल वाद्ययंत्रों के प्रयोग के साथ फिल्मी संगीत में पश्चिमी संगीत का समिश्रण करके बाकायदा 'डिस्को थेक' की एक नई शैली ही विकसित कर दी।
 
बप्पी लहरी ने मात्र 3 वर्ष की आयु में ही तबला बजाना शुरू कर दिया था। बप्पी दा ने 80 के दशक में बॉलीवुड को यादगार गानों की सौगात दे कर अपनी पहचान बनाई। यूनाइटेड किंगडम स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए बप्पी दा को सम्मानित किया था। 
 
एक साल में 33 फिल्मों में काम करने पर बप्पी दा कानाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। बप्पी लहरी पहले संगीतकार हैं जिन्हें 'चाइना अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान 'जिम्मी जिम्मी' गाने के लिए दिया गया था।
 
बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने अपने करियर की शुरूआती साल 1972 में रिलीज बंग्ला फिल्म 'दादू' से की लेकिन फिल्म टिकट खिड़की पर नाकामयाब साबित हुई। साल 1973 में रिलीज फिल्म 'नन्हा शिकारी' बतौर संगीतकार उनके करियर की पहली हिन्दी फिल्म थी लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म भी नकार दी गई।
 
बप्पी लाहरी की किस्मत का सितारा साल 1975 में रिलीज फिल्म जख्मी से चमका। सुनील दत्त आशा पारेख, रीना रॉय और राकेश रौशन की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में 'आओ तुम्हे चांद पे ले जाये' और 'जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातो' में जैसे गीत लोकप्रिय हुए लेकिन जख्मी दिलों का बदला चुकाने आज भी होली गीतों में विशिष्ट स्थान रखता है।
 
बप्पी लाहरी ने कई फिल्मों में अपने पार्श्वगायन से श्रोताओं को अपना दीवाना बनाया है। उनके गाए गीतों की लंबी फेहरिस्त में कुछ है, बंबई से आया मेरा दोस्त, देखा है मैने तुझे फिर से पलट के, तू मुझे जान से भी प्यारा है, याद आ रहा है तेरा प्यार, सुपर डांसर आये है आये है, जीना भी क्या है जीना, यार बिना चैन कहां रे, तम्मा तम्मा लोगे, प्यार कभी कम मत करना, दिल में हो तुम ख्वाबो में तुम, उलाला उलाला आदि।
