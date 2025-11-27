गुरुवार, 27 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. deepika padukone and ranbir kapoor starrer tamasha complets 10 years
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (11:05 IST)

तमाशा के 10 साल: दीपिका पादुकोण का किरदार तारा क्यों आज भी किया जाता है याद

Tamasha
फिल्म 'तमाशा' की रिलीज को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। दीपिका पादुकोण का तारा के रूप में प्रदर्शन इम्तियाज अली की इस फिल्म में ऐसा था, जो हर लड़की के दिल में अपनी छाप छोड़ता है। इस रोमांटिक और भावनात्मक कहानी में दीपिका के किरदार तारा की गहराई खास है। उन्होंने इस किरदार में गर्मजोशी, आजाद ख्याल और संवेदनशीलता को बखूबी उतारा है। 
 
ये खूबियां अकेले उन्हें पूरी तरह नहीं बतातीं, लेकिन साथ में एक ऐसा व्यक्तित्व बनाती हैं जिसे हर कोई जानता है - या शायद खुद को उससे जोड़ता है। तारा की निडरता, रोमांच के लिए उसका प्यार, गहरी कल्पना, दयालुता और बिना झिझक की ईमानदारी – इन सबको दीपिका की बेमिसाल अदाकारी के साथ मिलाकर तारा इस फिल्म की असली स्टार बनकर सामने आती है। तमाशा दीपिका की सबसे पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक है, जिसमें उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और गहरी भावनाओं के साथ तारा को जीता-जागता बना दिया है।
 
रणबीर कपूर द्वारा निभाए गए वेद के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की है और कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। दीपिका ने कई यादगार भूमिकाएँ निभाई हैं, लेकिन तारा एक ऐसा किरदार है जो वाकई अनोखा लगता है।तमाशा में उन्होंने भावनाओं की एक पूरी रेंज दिखाई है, और यह सब उन्होंने शांति और हल्की शालीनता के साथ किया है, जिससे एक गहरी छाप छूट गई है।
 
इम्तियाज अली की फिल्मों में किरदारों को स्क्रीन पर सिर्फ निभाना नहीं बल्कि उन्हें जीना होता है, और दीपिका अपनी अदाकारी से इसे बखूबी निभाती हैं। तारा एक ऐसा किरदार है जो हर किसी से जुड़ता है और आज भी फिल्म की रिलीज के सालों बाद दर्शकों से कनेक्ट करता है। दीपिका की इसमें अदाकारी उनके करियर की सबसे खूबसूरती से तैयार की गई परफॉर्मेंस में से एक है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

द फैमिली मैन 3: रोमांच से भरा सफर, लेकिन अधूरा अंत

द फैमिली मैन 3: रोमांच से भरा सफर, लेकिन अधूरा अंतद फैमिली मैन 3 रोमांच, राजनीति, जासूसी और भावनाओं का एक दमदार मिश्रण है। रियल लोकेशन्स, शानदार परफॉर्मेंस और नॉर्थ ईस्ट की जटिल कहानी इसे खास बनाते हैं। लेकिन सीजन का अधूरा अंत और स्क्रिप्ट की कमजोरियां दर्शकों के रोमांच को अधूरा छोड़ देती हैं और अगला सीजन देखने की मजबूरी भी।

स्मृति मंधाना शादी टलने के बाद अब KBC के स्पेशल एपिसोड में भी नहीं दिखेंगी

स्मृति मंधाना शादी टलने के बाद अब KBC के स्पेशल एपिसोड में भी नहीं दिखेंगीभारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना शादी टलने के बाद अब KBC के स्पेशल एपिसोड में भी नजर नहीं आएंगी। अमिताभ बच्चन महिलाओं की विश्व कप विजेता टीम का स्वागत करेंगे, लेकिन मंधाना ने पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण शूट मिस कर दिया। फैंस उनके निजी जीवन को लेकर हैरान हैं।

धर्मेंद्र नहीं होते तो ‘शोले’ में अमिताभ नहीं दिखते

धर्मेंद्र नहीं होते तो ‘शोले’ में अमिताभ नहीं दिखतेधर्मेंद्र के निधन के बाद अमिताभ बच्चन का एक पुराना वीडियो फिर वायरल हो गया है, जिसमें वह बताते हैं कि “शोले” में उनकी एंट्री धर्मेंद्र की सिफारिश पर हुई थी। 2017 के IIFA अवॉर्ड्स में बिग बी ने धर्मेंद्र को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड देते हुए उनकी दोस्ती, उनके स्वभाव और उनके योगदान को याद किया था।

धर्मेंद्र को अंतिम श्रद्धांजलि: इस हफ्ते होगी प्रार्थना-सभा, जानें कब और कहां जुटेंगे सितारे

धर्मेंद्र को अंतिम श्रद्धांजलि: इस हफ्ते होगी प्रार्थना-सभा, जानें कब और कहां जुटेंगे सितारेबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद इस हफ्ते एक विशेष प्रार्थना-सभा आयोजित की जा सकती है। परिवार और करीबी इसका स्थान जल्द तय करेंगे। 24 नवंबर को जुहू में उनका अंतिम संस्कार निजी तौर पर किया गया था। छह दशक के करियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया।

क्या पलाश मुच्छल दे रहे थे स्मृति मंधाना को धोखा? बहन पलक मुच्छल ने बताई शादी टलने की वजह

क्या पलाश मुच्छल दे रहे थे स्मृति मंधाना को धोखा? बहन पलक मुच्छल ने बताई शादी टलने की वजहम्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर पलाश मुच्छल और भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में थे। दोनों 23 नवंबर को सात फेरे लेने वाले थे। स्मृति और पलाश के प्री-वेडिंग फंक्शन बड़ी धूमधाम से चल रहे थे। लेकिन अचानक ही दोनों की शादी को पोस्टपोन कर दिया गया।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com