गोल्डन मिरर गाउन में दिशा पाटनी का बोल्ड अंदाज, फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। दिशा का इंस्टा अकाउंट उनकी सिजलिंग तस्वीरों से भरा हुआ है।

इस बार दिशा ने गोल्डन कलर की चमचमाती ड्रेस में अपनी कुछ सुपर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है। दिशा के इस ऑफशोल्डर गाउन पर खूबसूरत मिरर वर्क किया गया है।

‍गाउन के साथ दिशा ने एक दुप्पटा भी कैरी किया है। गाउन का फिटेड सिल्हूट और मॉर्डन कट दिशा पाटनी के फिगर को खूबसूरती से शोकेस कर रहा है।

एक्ट्रेस ने ग्लॉसी मेकअप, बालों का स्टाइलिश बन बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ उन्होंने गले में डायमंड चोकर नेकलेस कैरी किया है।

तस्वीरों में दिशा एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। कभी वह अपना बैक फ्लॉन्ट कर रही हैं तो भी क्लीवेज दिखा रही हैं।

दिशा पाटनी का यह हॉट अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फैंस एक्ट्रेस की तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं।