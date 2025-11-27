34 साल की हुईं उतरन फेम टीना दत्ता, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता 27 नवंबर को अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। टीना दत्ता को सीरियल 'उतरन' से जबरदस्त लोकप्रियता मिली। उन्होंने इस शो में 'इच्छा' का किरदार निभाया था।

शो में भोली-भाली इच्छा का किरदार करने वाली टीना असल जिंदगी में बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं। टीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

टीना दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत 5 साल की उम्र में ही कर दी थी। वह बंगाली सीरियल 'पिता माता संतान' में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थीं। टीना दत्ता कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।

टीना दत्ता आज भले ही करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब उनके पास ऑडिशन देने तक जाने के पैसे नहीं थे।

टीना ने बताया था कि उन्हें कई एक्टिंग प्रोजेक्ट्स मिले थे, लेकिन उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उन्हें मुंबई भेज सकें।