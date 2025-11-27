गुरुवार, 27 नवंबर 2025
गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (11:30 IST)

34 साल की हुईं उतरन फेम टीना दत्ता, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

Tina Dutta
टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता 27 नवंबर को अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। टीना दत्ता को सीरियल 'उतरन' से जबरदस्त लोकप्रियता मिली। उन्होंने इस शो में 'इच्छा' का किरदार निभाया था। 
 
शो में भोली-भाली इच्छा का किरदार करने वाली टीना असल जिंदगी में बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं। टीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। 
 
टीना दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत 5 साल की उम्र में ही कर दी थी। वह बंगाली सीरियल 'पिता माता संतान' में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थीं। टीना दत्ता कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।
 
टीना दत्ता आज भले ही करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब उनके पास ऑडिशन देने तक जाने के पैसे नहीं थे। 
 
टीना ने बताया था कि उन्हें कई एक्टिंग प्रोजेक्ट्स मिले थे, लेकिन उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उन्हें मुंबई भेज सकें। 
 
तमाशा के 10 साल: दीपिका पादुकोण का किरदार तारा क्यों आज भी किया जाता है याद

तमाशा के 10 साल: दीपिका पादुकोण का किरदार तारा क्यों आज भी किया जाता है यादफिल्म 'तमाशा' की रिलीज को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। दीपिका पादुकोण का तारा के रूप में प्रदर्शन इम्तियाज अली की इस फिल्म में ऐसा था, जो हर लड़की के दिल में अपनी छाप छोड़ता है। इस रोमांटिक और भावनात्मक कहानी में दीपिका के किरदार तारा की गहराई खास है। उन्होंने इस किरदार में गर्मजोशी, आजाद ख्याल और संवेदनशीलता को बखूबी उतारा है।

3 साल की उम्र में बप्पी लहरी ने शुरू कर दिया था तबला बजाना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है नाम

3 साल की उम्र में बप्पी लहरी ने शुरू कर दिया था तबला बजाना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है नामबॉलीवुड के फेमस संगीतकार-सिंगर बप्पी लहरी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके सुपरहिट गानों से वो हमेशा फैंस के दिलों में जिंदा हैं। बप्पी लहरी का जन्म 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के जलपैगुड़ी में हुआ था। बप्पी लाहरी का असली नाम अलोकेश लहरी था।

द फैमिली मैन 3: रोमांच से भरा सफर, लेकिन अधूरा अंत

द फैमिली मैन 3: रोमांच से भरा सफर, लेकिन अधूरा अंतद फैमिली मैन 3 रोमांच, राजनीति, जासूसी और भावनाओं का एक दमदार मिश्रण है। रियल लोकेशन्स, शानदार परफॉर्मेंस और नॉर्थ ईस्ट की जटिल कहानी इसे खास बनाते हैं। लेकिन सीजन का अधूरा अंत और स्क्रिप्ट की कमजोरियां दर्शकों के रोमांच को अधूरा छोड़ देती हैं और अगला सीजन देखने की मजबूरी भी।

स्मृति मंधाना शादी टलने के बाद अब KBC के स्पेशल एपिसोड में भी नहीं दिखेंगी

स्मृति मंधाना शादी टलने के बाद अब KBC के स्पेशल एपिसोड में भी नहीं दिखेंगीभारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना शादी टलने के बाद अब KBC के स्पेशल एपिसोड में भी नजर नहीं आएंगी। अमिताभ बच्चन महिलाओं की विश्व कप विजेता टीम का स्वागत करेंगे, लेकिन मंधाना ने पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण शूट मिस कर दिया। फैंस उनके निजी जीवन को लेकर हैरान हैं।

धर्मेंद्र नहीं होते तो ‘शोले’ में अमिताभ नहीं दिखते

धर्मेंद्र नहीं होते तो ‘शोले’ में अमिताभ नहीं दिखतेधर्मेंद्र के निधन के बाद अमिताभ बच्चन का एक पुराना वीडियो फिर वायरल हो गया है, जिसमें वह बताते हैं कि “शोले” में उनकी एंट्री धर्मेंद्र की सिफारिश पर हुई थी। 2017 के IIFA अवॉर्ड्स में बिग बी ने धर्मेंद्र को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड देते हुए उनकी दोस्ती, उनके स्वभाव और उनके योगदान को याद किया था।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
