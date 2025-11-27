गुरुवार, 27 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (11:46 IST)

मुमताज़ का दर्दभरा खुलासा: “धर्मेंद्र जी से आखिरी बार मिलना चाहती थी… पर मिल नहीं पाई”

Dharmendra
फिल्मों की सदाबहार अभिनेत्री मुमताज़ ने अपने सह-कलाकार और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद करते हुए एक भावुक बातचीत की। 1973 की फिल्मों झील के उस पार और लोफर में उनके साथ स्क्रीन शेयर कर चुकीं मुमताज़ ने बताया कि वह उन्हें अस्पताल में आखिरी बार देखने गई थीं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली।
 
अस्पताल में पहुंचीं लेकिन मुलाकात न हो सकी
मुमताज़ ने ईटी टाइम्स को बताया कि वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में धर्मेंद्र को देखने गई थीं, लेकिन स्टाफ ने उन्हें भीतर जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उस समय धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर थे।
 
“मैं उन्हें देखने अस्पताल गई थी। स्टाफ ने कहा कि वह वेंटिलेटर पर हैं और किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। मैं करीब आधे घंटे वहीं बैठी रही, सोचती रही कि शायद मिल जाऊं… लेकिन नहीं मिल पाई। आखिरकार मैं बिना मिले ही वापस चली गई।”
 
2021 में हुई थी आखिरी मुलाकात
अभिनेत्री ने याद किया कि वह धर्मेंद्र से आखिरी बार 2021 में उनके घर गई थीं, और वह मुलाकात बेहद सुखद रही थी। “मैं 2021 में उनके घर गई थी, बहुत अच्छी मुलाकात रही। बस वही आखिरी बार था जब हम मिले,” उन्होंने कहा।
 
हेमा मालिनी के लिए गहरा दुख
बातचीत के दौरान मुमताज़ ने धर्मेंद्र की पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि हेमा जी ने हमेशा धर्मेंद्र को समर्पण और प्यार से साथ दिया।
 
मुमताज़ बोलीं, “मुझे उनके परिवार के लिए बहुत दुख है… खासकर हेमा जी के लिए। वह हमेशा उनकी बहुत चिंता करती थीं। आज वह गहरे दर्द में होंगी। वह सच में उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थीं।”
 
धर्मेंद्र एक सोने जैसे दिल वाले इंसान थे
अपने अनुभव याद करते हुए मुमताज़ ने धर्मेंद्र को बेहद गर्मजोशी वाले इंसान बताया। “हमने कुछ फिल्मों में साथ काम किया और वह हमेशा शानदार को-स्टार रहे। दिल से बहुत अच्छे इंसान थे, मिलनसार, दोस्ताना और सबके करीब। आखिरी दिनों तक उनका लोगों से रिश्ता मजबूत था। लोग आज भी उन्हें प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। वह एक ऐसी लेजेंड हैं जिन्हें कोई नहीं भर सकता,” उन्होंने कहा।
 
सोशल मीडिया पर साझा कीं पुरानी यादें
मंगलवार को मुमताज़ ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के साथ अपनी कई तस्वीरें साझा कीं। इनमें फिल्म स्टिल्स के अलावा एक दुर्लभ तस्वीर भी है, जिसमें धर्मेंद्र के साथ अंजू महेंद्रू, पूनम सिन्हा, जैकी श्रॉफ, डैनी डेंजोंगपा, तलत अज़ीज़ और मुमताज़ खुद दिखाई दे रहे हैं।
 
उन्होंने कैप्शन में लिखा, “धरम जी, आप थे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे।”
 
धर्मेंद्र की याद में प्रार्थना सभा आज 
धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में हुआ। उन्हें 31 अक्टूबर को सांस लेने में दिक्कत की शिकायत पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 12 नवंबर को डिस्चार्ज किया गया था।
 
दिग्गज अभिनेता का अंतिम संस्कार सोमवार को मुंबई के पवन हंस श्मशान में किया गया। उनकी याद में आज शाम बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड के सीसाइड लॉन्स में 5 बजे से 7:30 बजे तक प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी।
