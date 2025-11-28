'कल हो ना हो' को 22 साल पूरे, प्रीति जिंटा नहीं यह एक्ट्रेस थी करण जौहर की पहली पसंद

करण जौहर निर्मित और निखिल आडवाणी निर्देशित साल 2003 में रिलीज फिल्म 'कल हो ना हो' को रिलीज हुए 22 साल पूरे हो गए हैं। इस फिल्म में नैना, रोहित और अमन के किरदार को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट थी।

फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान लीड रोल में थे। फिल्म 'कल हो ना हो' में प्रीति जिंटा के किरदार नैना को लोग आज भी याद करते हैं। हालांकि फिल्म में नैना के किरदार के लिए प्रीति जिंटा पहली पसंद नहीं थीं।

बताया जाता है कि फिल्म 'कल हो ना हो' में प्रीति जिंटा वाला रोल पहले करण जौहर की बेस्टफ्रेंड में से एक करीना कपूर को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था।

इस फिल्म के लिए करीना कपूर ज्यादा फीस मांग रही थीं लेकिन करण जौहर इतना पैसा देने के लिए राजी नहीं थे। करीना कपूर के फिल्म के लिए मना करने के बाद प्रीति जिंटा को यह रोल ऑफर हुआ था।