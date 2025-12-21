रविवार, 21 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 21 दिसंबर 2025 (15:36 IST)

'टॉक्सिक' से कियारा आडवाणी का धमाकेदार फर्स्ट लुक आया सामने, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups
प्रियंका चोपड़ा से लेकर दिशा पाटनी तक, ये बॉलीवुड दीवाज दे रहीं मेजर हेयर-बैंग गोल्स

प्रियंका चोपड़ा से लेकर दिशा पाटनी तक, ये बॉलीवुड दीवाज दे रहीं मेजर हेयर-बैंग गोल्सहेयर बैंग्स एक बार फिर ट्रेंड में हैं — और बॉलीवुड की शानदार अभिनेत्रियां यह साबित कर रही हैं कि यह टाइमलेस स्टाइल आज भी क्यों सबका फ़ेवरेट है। सॉफ्ट फ्रिंजेस से लेकर बोल्ड फ्रंट बैंग्स तक, इन दीवाज़ ने इस ट्रेंड को अपने आत्मविश्वास, आकर्षण और अनोखी पहचान के साथ अपनाया है।

क्या आप जानते हैं गोविंदा का पूरा नाम, जानिए चीची के बारे में कुछ रोचक जानकारियां

क्या आप जानते हैं गोविंदा का पूरा नाम, जानिए चीची के बारे में कुछ रोचक जानकारियां21 दिसंबर 1963 को जन्मे गोविंदा के पिता अभिनेता अरूण कुमार आहुजा ने एक फिल्म का निर्माण किया था जिसमें उन्हें घाटा हुआ। गोविंदा की माता निर्मला आहुजा अभिनेत्री और गायिका भी थीं। गोविंदा का पहला जॉब एक खाद का विज्ञापन था। फिल्मों में उनका पहला मुख्य रोल उनके अंकल आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म में था।

'तारे जमीन पर' की रिलीज को 18 साल पूरे, आमिर खान ने अपने किरदार के लिए किया था यह खास काम

'तारे जमीन पर' की रिलीज को 18 साल पूरे, आमिर खान ने अपने किरदार के लिए किया था यह खास काम2007 में आमिर खान ने 'तारे जमीन पर- के साथ एक बेहतरीन फिल्म दी, जो यादगार और अनोखी थी। इस फिल्म ने शिक्षा प्रणाली को एक नए नजरिए से दिखाया और पुराने स्टीरियोटाइप्स को चुनौती दी। साथ ही, इसने एक जरूरी संदेश दिया कि हर बच्चा खास होता है।

17 साल की उम्र में करिश्मा तन्ना ने रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम, पिता नहीं चाहते थे पैदा हो बेटी

17 साल की उम्र में करिश्मा तन्ना ने रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम, पिता नहीं चाहते थे पैदा हो बेटीटीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना 21 दिसंबर को अपना 42वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। करिश्मा ने 17 साल की उम्र में एकता कपूर के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था।

कॉमेडी के साथ पर्दे पर निगेटिव रोल भी निभा चुके हैं गोविंदा, मिला था फिल्म फेयर पुरस्कार

कॉमेडी के साथ पर्दे पर निगेटिव रोल भी निभा चुके हैं गोविंदा, मिला था फिल्म फेयर पुरस्कारबॉलीवुड में अपनी डांसिग स्टाइल और कॉमेडी अभिनय से दर्शको के दिलों मे खास पहचान बनाने वाले गोविंदा 62 वर्ष के हो गए हैं। 21 दिसंबर 1963 में जन्में गोविंदा फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता अरूण आहूजा और मां निर्मला देवी अभिनेता-अभिनेत्री के तौर पर फिल्मों में काम करते थे।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
