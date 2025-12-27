शनिवार, 27 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आने वाली फिल्म
  4. ikkis film dharmendra last movie arun khetarpal 1971 war story starcast release date
Written By WD Entertainment Desk

धर्मेन्द्र की आखिरी फिल्म, अगस्त्य नंदा का सैनिक अवतार और 1971 की जंग: इक्कीस की पूरी कहानी

Ikkis film
भारतीय सिनेमा में कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं होतीं, वे इतिहास, भावना और सम्मान का प्रतीक बन जाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म है इक्कीस, जो 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म खास इसलिए भी है क्योंकि महान अभिनेता धर्मेन्द्र की अंतिम फिल्म है और इसलिए भी कि यह 1971 के भारत-पाक युद्ध के एक असली हीरो की कहानी को बड़े पर्दे पर जीवंत करती है।
 
21 साल का वो जवान, जिसने इतिहास बदल दिया
इक्कीस एक बायोग्राफिकल वॉर फिल्म है, जिसका नाम ही इसके नायक की उम्र से जुड़ा है। यह फिल्म सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी कहती है, जिन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अरुण खेत्रपाल भारतीय सेना के उन चुनिंदा वीरों में शामिल हैं जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया — वह भी मरणोपरांत।
 
फिल्म की कहानी 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान बसंतर नदी की लड़ाई पर केंद्रित है, जहां अरुण खेत्रपाल ने दुश्मन के टैंकों के सामने डटकर मुकाबला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया और आखिरी सांस तक अपने टैंक को छोड़ने से मना कर दिया। यही साहस और वीरता उन्हें अमर बना गई।
 
अगस्त्य नंदा निभा रहे हैं अरुण खेत्रपाल का किरदार
फिल्म में अरुण खेत्रपाल की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं अगस्त्य नंदा। यह उनके करियर की अब तक की सबसे गंभीर और चुनौतीपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। एक युवा सैनिक की मानसिक मजबूती, डर, जिम्मेदारी और देशभक्ति को पर्दे पर उतारना आसान नहीं है, लेकिन फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अगस्त्य ने इस किरदार के लिए खास ट्रेनिंग ली है।
 
यह फिल्म अगस्त्य नंदा को सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार कलाकार के रूप में स्थापित कर सकती है, क्योंकि इक्कीस किसी ग्लैमर या मसालेदार कहानी पर नहीं, बल्कि सच्ची शहादत पर आधारित है।

 
धर्मेन्द्र और इक्कीस: एक भावनात्मक जुड़ाव
इस फिल्म का सबसे भावुक पहलू है धर्मेन्द्र का इससे जुड़ना। इक्कीस को धर्मेन्द्र की अंतिम फिल्म माना जा रहा है। उन्होंने अपने करियर में देशभक्ति, युद्ध और बलिदान से जुड़ी कई यादगार फिल्में की हैं, लेकिन इस फिल्म के साथ उनका जुड़ाव खास है।
 
फिल्म में धर्मेन्द्र एक ऐसे किरदार में नजर आते हैं जो कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। यह भूमिका भले ही लंबी न हो, लेकिन इसकी मौजूदगी फिल्म की आत्मा को मजबूती देती है। दर्शकों के लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के एक युग को विदाई देने जैसा अनुभव होगा।
 
निर्देशक श्रीराम राघवन का नजरिया
इक्कीस का निर्देशन कर रहे हैं श्रीराम राघवन, जो अपनी गंभीर, यथार्थवादी और रिसर्च-आधारित फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस फिल्म को किसी ग्लोरिफाइड युद्ध कथा की तरह नहीं, बल्कि एक मानवीय कहानी के रूप में पेश किया है।
 
श्रीराम राघवन के मुताबिक, अरुण खेत्रपाल की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि एक ऐसे युवक की है जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व था। उन्होंने यह भी कहा कि धर्मेन्द्र जैसे अभिनेता का इस फिल्म का हिस्सा होना उनके लिए सम्मान की बात है, क्योंकि धर्मेन्द्र भारतीय सिनेमा में ईमानदार अभिनय की मिसाल हैं।
 
क्यों खास है फिल्म इक्कीस?
इक्कीस कई वजहों से खास है। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि आज की आजादी और सुरक्षा कितनी बड़ी कुर्बानियों से मिली है। यह फिल्म न सिर्फ इतिहास को सम्मान देती है, बल्कि नई पीढ़ी को यह समझाने की कोशिश करती है कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और बलिदान है।
 
धर्मेन्द्र की विदाई, अगस्त्य नंदा की गंभीर भूमिका, श्रीराम राघवन का संवेदनशील निर्देशन और 1971 युद्ध की सच्ची कहानी, ये सब मिलकर इक्कीस को सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि श्रद्धांजलि बना देते हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'धुरंधर' की 1000 करोड़ क्लब में एंट्री, SRK और आमिर खान के बाद सबसे बड़ा नाम बने रणवीर सिंह

'धुरंधर' की 1000 करोड़ क्लब में एंट्री, SRK और आमिर खान के बाद सबसे बड़ा नाम बने रणवीर सिंहबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। यह फिल्म हर दिन एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर रही हैं। अब 'धुरंधर' ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्लोबली 1000 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। फिल्म ने महज 21 दिनों में यह आंकड़ा पार कर लिया।

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी की शानदार शुरुआत, सीमित स्क्रीन्स के बावजूद पहले दिन किया इतना कलेक्शन

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी की शानदार शुरुआत, सीमित स्क्रीन्स के बावजूद पहले दिन किया इतना कलेक्शनकार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' ने क्रिसमस डे रिलीज पर बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। कड़ी प्रतिस्पर्धा और सीमित स्क्रीन्स के बावजूद फिल्म ने पहले ही दिन भारत में करीब 8.46 करोड़ (नेट) की कमाई दर्ज की।

ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में शरवरी का सुपर बोल्ड अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में शरवरी का सुपर बोल्ड अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। 28 साल की शरवरी अपनी हॉट एंड सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार शरवरी ने ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है।

धुरंधर 1000 करोड़ रुपये पार: पुष्पा 2 से दंगल तक: किन भारतीय फिल्मों ने सबसे तेज हजार करोड़ क्लब में एंट्री ली?

धुरंधर 1000 करोड़ रुपये पार: पुष्पा 2 से दंगल तक: किन भारतीय फिल्मों ने सबसे तेज हजार करोड़ क्लब में एंट्री ली?रणवीर सिंह की धुरंधर ने 21 दिनों में 1000 करोड़ रुपये क्लब में एंट्री लेकर नया रिकॉर्ड जोड़ा है। दमदार एक्शन सीक्वेंस, मजबूत कहानी और रणवीर सिंह की प्रभावशाली परफॉर्मेंस ने फिल्म को भारत ही नहीं, बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी जबरदस्त समर्थन दिलाया। इससे पहले पुष्पा 2, बाहुबली 2, आरआरआर और जवान जैसी फिल्मों ने अलग-अलग समय में यह मुकाम हासिल किया। जानिए किस फिल्म ने कितनी तेजी से इतिहास रचा।

इन कलाकारों ने 2025 में हिंदी फिल्मों में हॉरर और ब्लैक मैजिक सिनेमा को दी नई पहचान

इन कलाकारों ने 2025 में हिंदी फिल्मों में हॉरर और ब्लैक मैजिक सिनेमा को दी नई पहचान2025 में हिंदी सिनेमा के हॉरर और ब्लैक मैजिक जॉनर ने एक नई दिशा पकड़ी। डर अब सिर्फ डराने और चौंकाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोककथाओं, मनोवैज्ञानिक तनाव और भावनात्मक गहराई के ज़रिये दर्शकों के मन में उतरता दिखा। हालांकि आस्था, अंधविश्वास और अनदेखी शक्तियों पर आधारित इन कहानियों को खास बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन कलाकारों का रहा, जिनकी दमदार परफॉर्मेंस ने इन कथाओं को विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com