जब नीना गुप्ता ने विवियन रिचर्ड्स को दी अपनी प्रेग्नेंसी की खबर, मिला था यह जवाब

Neena Gupta
बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। नीना गुप्ता का वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ अफेयर रहा था। नीना 1989 में बिना बिना शादी के ही मां बन गई थीं। नीना ने सिंगल मदर बन अपनी बेटी मसाबा की परवरिश की। 
 
बीते दिनों नीना गुप्ता के एक इंटरव्यू के दौरान विवियन रिचर्ड्स के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की थी। उन्होंने यह भी बताया था कि जब उन्होंने विवियन को अपनी प्रेग्नेंसी की खबर दी तो उनका रिएक्शन कैसा था। 
 
ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में नीना गुप्ता ने बताया था, मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन मैं खुश थी, क्योंकि मैं उनसे (विवियन रिचर्ड्स) प्यार करती थी। मैंने उन्हें फोन किया और उनसे पूछा कि अगर तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए, तो मैं इसे नहीं रखूंगी। उन्होंने कहा, 'नहीं, मैं तुम्हारे लिए यह बच्चा पैदा करना पसंद करूंगा।
 
नीना ने कहा था, सभी ने मुझसे कहा, नहीं आप इसे अकेले कैसे कर सकती हो? क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थे और मैं उनसे शादी नहीं कर सकती थी और उनके पास रहने के लिए नहीं जा सकती थी, लेकिन होता क्या है कि जब आप प्यार में होते हो, तो अंधे होते हो। किसी की नहीं सुनते। कोई भी बच्चा अपने माता-पिता की नहीं सुनता और मैंने भी वही किया था।
 
नीना गुप्ता ने बताया था कि 'मैंने कभी भी अपनी बेटी मसाबा के पिता की पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की और स्पष्ट रूप से सब बताया है कि उनकी पारंपरिक परवरिश क्यों नहीं हुई। बच्चे को सच बताना बहुत जरुरी है, क्योंकि उन्हें यह किसी और से पता लगेगा तो बहुत गलत होगा।
 
