सोमवार, 24 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 24 नवंबर 2025 (16:26 IST)

गोविंदा ने क्यों दी थी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को धर्मेन्द्र की फोटो?

Dharmendra, Govinda
भारतीय सिनेमा के सबसे प्यारे और सम्मानित सितारों में से एक धर्मेन्द्र आज दुनिया छोड़कर चले गए। उनके निधन ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि करोड़ों प्रशंसकों के दिलों में गहरा शोक भर दिया है। अपने ज़माने के ‘हीमैन’, अपनी मुस्कान से दिल जीत लेने वाले, और अपने सरल स्वभाव से हर किसी को अपना बनाने वाले धर्मेन्द्र अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें आने वाली कई पीढ़ियों तक जिंदा रहेंगी।
 
धर्मेन्द्र के जाने के साथ ही सोशल मीडिया पर उनकी कई यादें तैर रही हैं, लेकिन इनमें से एक किस्सा ऐसा है जिसे याद करते ही हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं—और यह किस्सा अभिनेता गोविंदा से जुड़ा है।
 
गोविंदा, जो खुद करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं, धर्मेन्द्र के बेहद बड़े प्रशंसक थे। वह उनके व्यक्तित्व, उनके स्वभाव और उनके रूप को अद्भुत मानते थे। इतना कि जब उनकी पत्नी गर्भवती थीं, तब गोविंदा ने उन्हें धर्मेन्द्र की एक तस्वीर दी थी। उन्होंने कहा था कि उनका होने वाला बच्चा धर्मेन्द्र जैसा खूबसूरत और आकर्षक हो। यह सिर्फ एक फैन-गेस्चर नहीं था, यह सम्मान था… प्यार था… और एक कलाकार के प्रति दिल से निकली दुआ थी।
 
जब यह बात धर्मेन्द्र को पता चली, तो वह गहराई तक भावुक हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह हमेशा कहते थे कि सच्चा कलाकार वही है जिसे लोग अपने परिवार की दुआओं में शामिल कर लें। गोविंदा के इस छोटे से कदम ने उन्हें यह एहसास कराया था कि उनका काम सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं को छू गया है।
 
आज धर्मेन्द्र के निधन की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है। उनके साथ एक युग चला गया- सरलता का, मुस्कान का, सच्ची इंसानियत का। गोविंदा की वह कहानी आज फिर से लोगों की जुबान पर है, और शायद इसलिए क्योंकि यादें कभी नहीं मरतीं… इंसान चले जाते हैं, पर उनके होने की गर्माहट दिलों में रह जाती है।
 
धर्मेन्द्र भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका प्यार, उनका व्यक्तित्व और उनके जैसे बनने का सपना आज भी करोड़ों दिलों में बसता है। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।
