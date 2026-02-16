सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. vijay deverakonda rashmika mandanna wedding details invitation card viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (17:34 IST)

इस दिन विजय देवरकोंडा संग सात फेरे लेंगी रश्मिका मंदान, वायरल हुआ वेडिंग कार्ड, जानिए कब होगा ग्रैंड रिसेप्शन

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Wedding Card
साउथ के लवली कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर काफी समय से खबरें सामने आ रही है। दावा किया जा रहा था कि दोनों 2 फरवरी को उदयपुर में शादी रचाने वाले है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद रश्मिका और विजय की शादी की एक नई तारीफ 26 फरवरी सामने आई। 
 
अब रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट पर मुहर लगती दिख रही है। सोशल मीडिया पर कपल का एक कथित वेडिंग इनविटेशन कार्ड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है। वायरल हो रहे वेडिंग कार्ड के अनुसार, विजय और रश्मिका 26 फरवरी 2026 को एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधेंगे। 
 
कार्ड में विजय देवरकोंडा की तरफ से लिखा है, 'परिवार के प्यार और आशीर्वाद के साथ, रश्मिका और मैं 26.02.26 को एक छोटे और निजी समारोह में शादी करने जा रहे हैं।' खबरों की मानें तो यह शादी राजस्थान के उदयपुर में एक हेरिटेज पैलेस में हो सकती है।
 
हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारी
शादी भले ही प्राइवेट हो, लेकिन रिसेप्शन काफी भव्य होने की उम्मीद है। कार्ड के अनुसार दोनों शादी के बाद 4 मार्च 2026 को होटल ताज कृष्णा, बंजारा हिल्स, हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट करने वाले हैं। 
 
हालांकि इसे लेकर रश्मिका और विजय ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। लेकिन वायरल हो रहे कार्ड और लंबे समय से चल रही चर्चाओं के कारण फैंस इस शादी की तारीख को तय मान रहे हैं। 
 
विजय और रश्मिका की केमिस्ट्री पहली बार 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गीता गोविंदम' में नजर आई थी। इसके बाद 2019 में फिल्म 'डियर कॉमरेड' में इनकी जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि असल जिंदगी में भी इनके डेटिंग की खबरें आने लगीं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

इस दिन विजय देवरकोंडा संग सात फेरे लेंगी रश्मिका मंदान, वायरल हुआ वेडिंग कार्ड, जानिए कब होगा ग्रैंड रिसेप्शन

इस दिन विजय देवरकोंडा संग सात फेरे लेंगी रश्मिका मंदान, वायरल हुआ वेडिंग कार्ड, जानिए कब होगा ग्रैंड रिसेप्शनरश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर काफी समय से खबरें सामने आ रही है। रश्मिका और विजय की शादी की एक नई तारीफ 26 फरवरी सामने आई। सोशल मीडिया पर कपल का एक कथित वेडिंग इनविटेशन कार्ड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है।

'आ जाता मैच देखने यार', पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद रिंकू सिंह ने एल्विश यादव को मिलाया वीडियो कॉल

'आ जाता मैच देखने यार', पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद रिंकू सिंह ने एल्विश यादव को मिलाया वीडियो कॉलटी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हाई-वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों के विशाल अंतर से करारी शिकस्त दी। इस ऐतिहासिक जीत के बाद जहां पूरे देश में जश्न का माहौल है।इस ऐतिहासिक जीत के बाद यूट्यूबर एल्विश यादव ने क्रिकेटर रिंकू सिंह से वीडियो कॉल पर बात की।

Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, 11 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर

Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, 11 दिन बाद आएंगे जेल से बाहरबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजपाल यादव के लिए राहत की खबर सामने आई है। 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में जेल में बंद राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। यह शादी 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में संपन्न होनी है।

जतिन सरना–मधुरिमा रॉय की 'ना जाने कौन आ गया' का टीजर आउट, दिखेगी प्यार और बदले की आग से भरी अनकही प्रेम कहानी

जतिन सरना–मधुरिमा रॉय की 'ना जाने कौन आ गया' का टीजर आउट, दिखेगी प्यार और बदले की आग से भरी अनकही प्रेम कहानीना जाने कौन आ गया का टीजर आधुनिक रिश्तों के काले सच को उजागर करता है। उत्तराखंड की वादियों में सेट यह कहानी सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि जुनून, धोखा और बदले का एक खतरनाक सफर है। जतिन सरना, मधुरिमा रॉय और प्रणय पचौरी एक ऐसे लव ट्रायंगल में हैं जहाँ प्यार 'पजेशन' बन जाता है।

सुकेश चंद्रशेखर की जैकलीन फर्नांडिस को चिट्ठी लिखने का सिलसिला जारी, पर कहां है उनके दावों का सबूत?

सुकेश चंद्रशेखर की जैकलीन फर्नांडिस को चिट्ठी लिखने का सिलसिला जारी, पर कहां है उनके दावों का सबूत?सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से लगातार आ रहे ये 'पब्लिक लव लेटर्स' और बढ़ा-चढ़ाकर किए जा रहे दावे अब सिर्फ एक तमाशा नहीं रहे, बल्कि सीधे तौर पर हैरेसमेंट (परेशानी) का रूप ले चुके हैं। इन हरकतों की वजह से एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को जबरदस्ती एक ऐसी कहानी में घसीटा जा रहा है, जिससे उन्होंने हमेशा खुद को दूर रखा है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

महाशिवरात्रि

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com