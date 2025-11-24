सोमवार, 24 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Celina Jaitly Recalls last Call To Brother Major Vikrant Detained in UAE
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 24 नवंबर 2025 (11:57 IST)

444 दिन से यूएई की हिरासत में सेलिना जेटली के भाई मेजर विक्रांत, एक्ट्रेस ने इमोशनल पोस्ट किया शेयर

Celina Jaitley brother
बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली का परिवार इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक्ट्रेस के भाई मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली पिछले एक सेल से यूएई में नजरबंद है। सेलिना ने अपने भाई के लिए एक लिखित याचिका भी दाखिल की है। सेलिना का कहना है कि भारत का विदेश मंत्रालय विदेश में फंस भारतीय नागरिकों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उन्हें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। 
 
वहीं अब सेलिना जेटली ने अपने भाई के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। सेलिना ने भाई साथ आखिरी बार फोन पर हुई बातचीत के बारे मेंबताया है। एक्ट्रेस ने बताया कि जब से उनेक भाई को हिरासत में लिया गया है, तब से डर और उम्मीद के बीच उल्टी गिनती चल रही है। 
 
सेलिना ने लिखा, युद्ध के मैदान से कोठरी तक, एक भारतीय सैनिक का अनकहा दर्द, मेरे भाई के बिना 444 दिन! मेरे भाई, मेजर विक्रांत कुमार जेटली (सेवानिवृत्त) को अगवा हुए 1 साल, 2 महीने, 17 दिन, कुल 443 दिन, 10,632 घंटे, 637,920 मिनट हो गए हैं। जब उनका पहले अपहरण हुआ, आठ महीने तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, फिर उन्हें कहीं नजरबंद रखा गया, तब से मेरी जिंदगी डर, उम्मीद और असहनीय खामोशी की उल्टी गिनती बन गई है। 
 
उन्होंने लिखा, मैं उनकी आवाज सुनने का इंतजार कर रहा हूं, मैं उनका चेहरा देखने का इंतजार कर रहा हूं, मुझे डर है कि उन्होंने उनके साथ क्या किया है। मुझे इससे डर लगता है क्योंकि सिर्फ मैं ही जानती हूं कि जब वो पूरी तरह स्वस्थ था तब वो कैसा था और मुझे इससे डर इसलिए लगता है क्योंकि मुझे पता है कि उस आखिरी कॉल में उसने क्या-क्या कहा था। 
 
सेलिना ने लिखा, एक कॉल जो उस इकलौते नंबर पर की गई थी जिसे वो अब भी याद रख सकता था। एक कॉल जिसमें शब्दों से ज़्यादा दर्द था। एक कॉल जिसमें दुनिया के सामने आने से ज़्यादा सच्चाई थी। मेरे पास जवाबों से ज़्यादा सवाल हैं, हर गुजरते पल में इतना खौफ है। 
 
एक्ट्रेस ने लिखा, उन्होंने अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपना दिमाग, अपनी ज़िंदगी भारत को दी है। 
वह तिरंगे के लिए जिए और खून बहाया है। जैसे-जैसे भारत एक ग्लोबल ताकत के तौर पर उभर रहा है, हमारे सैनिक और वेटरन्स विदेश में आसान टारगेट बन रहे हैं। यह अब सिर्फ़ पर्सनल नहीं रहा, हमारे सैनिकों और वेटरन्स को विदेश से उठाने का यह पैटर्न... क्या यह अब हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है? 
 
उन्होंने कहा, हमें यह सवाल पूछना चाहिए। हमें जवाब मांगने चाहिए। हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें वही, निर्णायक एक्शन चाहिए जो कतर में लिया गया था, मैं अपनी सरकार पर अपना भरोसा, अपनी ज़िंदगी और अपनी उम्मीद लगा रही हूं कि वे अपने सैनिक को सुरक्षित वापस लाएंगे। हमारे सैनिक को वापस लाओ। जिस आदमी ने इस देश को सब कुछ दिया, उसे चुपचाप अकेला मत छोड़ो।
 
 
सेलिना ने कहा, जैसा कि मेरे स्वर्गीय पिता, कर्नल वीके जेटली (SM) हमेशा कहते थे, 'अगर आप किसी सैनिक का सम्मान करना चाहते हैं, तो ऐसा भारतीय बनो जिसके लिए मर मिटने लायक हो।' भाई, तुम्हें ढूंढने में मैंने सब कुछ खो दिया है। मैं नहीं रुकूंगी, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक वह अपने भारत की मिट्टी पर वापस नहीं आ जाता, जिस देश के लिए उसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

संजय मिश्रा ने IFFI 2025 में की 'वध 2' को लेकर बात, स्पिरिचुअल सीक्वल में लीड बनकर बेहद खुश

संजय मिश्रा ने IFFI 2025 में की 'वध 2' को लेकर बात, स्पिरिचुअल सीक्वल में लीड बनकर बेहद खुश'वध' की सफलता और उसे मिली खूब तारीफ़ों के बाद अब उसका सबसे ज्यादा इंतज़ार किया गया स्पिरिचुअल सीक्वल 'वध 2', जिसे जसपाल सिंह संधू ने डायरेक्ट और लिखा है, वह गोवा में होने वाले 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के खास गाला प्रीमियर सेक्शन में अपनी शानदार शुरुआत करने जा रहा है।

शादीशुदा होते हुए सलीम खान ने क्यों रचाई थी हेलेन संग दूसरी शादी?

शादीशुदा होते हुए सलीम खान ने क्यों रचाई थी हेलेन संग दूसरी शादी?बॉलीवुड के दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान 24 नवंबर को 90वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने बॉलीवुड के लिए कई सुपरहिट फिल्में लिखी है। सलीम खान अपनी फिल्मों के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। सलीम खान ने शादीशुदा होते हुए हेलन संग दूसरी शादी रचाई थी।

जब नीना गुप्ता ने विवियन रिचर्ड्स को दी अपनी प्रेग्नेंसी की खबर, मिला था यह जवाब

जब नीना गुप्ता ने विवियन रिचर्ड्स को दी अपनी प्रेग्नेंसी की खबर, मिला था यह जवाबबॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। नीना गुप्ता का वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ अफेयर रहा था। नीना 1989 में बिना बिना शादी के ही मां बन गई थीं। नीना ने सिंगल मदर बन अपनी बेटी मसाबा की परवरिश की।

धुरंधर: 1300 लड़कियों में से चुनी गईं 20 साल की सारा अर्जुन, 40 साल के रणवीर सिंह संग आएंगी नजर

धुरंधर: 1300 लड़कियों में से चुनी गईं 20 साल की सारा अर्जुन, 40 साल के रणवीर सिंह संग आएंगी नजरबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की अपकमिंग मूवी 'धुरंधर' का हाल ही में धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर में रणवीर का रफ-टफ लुक देखने को मिल रहा है। रणवीर का लुक देख हर कोई दंग रह गया है। वहीं फिल्म में 40 साल के रणवीर 20 साल की सारा अर्जुन संग रोमांस करते नजर आने वाले हैं।

25 साल की शेफाली शाह ने निभाया था छह साल छोटे अक्षय कुमार की मां का किरदार, बोलीं- फिल्म को दोबारा देखा तो शर्म से मर जाऊंगी...

25 साल की शेफाली शाह ने निभाया था छह साल छोटे अक्षय कुमार की मां का किरदार, बोलीं- फिल्म को दोबारा देखा तो शर्म से मर जाऊंगी...बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली शाह ने अपनी दमदारी अदाकारी से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई हैं। वह इन दिनों अपनी हालिया वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' को लेकर छाई हुई हैं। हाल ही में शेफाली ने एक इंटरव्यू में 2005 में रिलीज फिल्म 'वक्त: द रेस अगेंस्ट टाइम' में अपने से छह साल बड़े अक्षय कुमार की मां का रोल निभाने को लेकर बात की।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com