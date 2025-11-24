सोमवार, 24 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. फोकस
  4. dharmendra the real superstar of bollywood
Written By समय ताम्रकर
Last Updated : सोमवार, 24 नवंबर 2025 (14:19 IST)

धर्मेन्द्र: यमला, पगला, दीवाना जो बन गया सुपरस्टार

Dharmendra
सुपरस्टार बनना सिर्फ कैमरे के सामने अच्छा अभिनय करने या एक्शन सीन में जोश दिखाने से नहीं होता। सुपरस्टार वही बनता है जिसे दर्शक अपने दिल में जगह दें। धर्मेन्द्र इस मायने में सबसे बड़े सितारों में से एक थे। उनके और दर्शकों के बीच एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता बना, जो किसी फिल्म की सफलता से कहीं ऊपर था। लोग थिएटर में सिर्फ फिल्म देखने नहीं, बल्कि “धरम पाजी” को देखने जाते थे।
 
धर्मेन्द्र ने करियर की शुरुआत एक आम देसी नौजवान की तरह की थी, जिनकी आंखों में सपना था, लेकिन पैर जमीन पर टिके हुए थे। उन्होंने जब रोमांटिक किरदार निभाया तो उनमें सच्चा प्रेम नजर आया। जब एक्शन किया तो दर्शकों को उनमें रक्षक दिखा और जब पारिवारिक भूमिकाओं में आए तो पिता, बेटा या भाई की भावनाएं पूरी ईमानदारी से झलकीं। वे एक्शन के बादशाह रहे, लेकिन “चुपके चुपके” जैसी कॉमेडी फिल्मों में भी उन्होंने दर्शकों को हंसा-हंसा कर दीवाना बना दिया। यह विविधता ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी।
 
न नाचने की परवाह, न स्टाइल की दिखावट
धर्मेन्द्र कभी प्रशिक्षित डांसर नहीं थे। लेकिन उनके एक-एक हावभाव, मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज में ऐसा आकर्षण था कि दर्शक स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाते थे। लोग कहते थे “उन्हें डांस नहीं आता”, लेकिन धर्मेन्द्र का जवाब था “अगर दिल से किया जाए, तो हर कदम डांस बन जाता है।” उनके अभिनय में वही सच्चाई थी। दिखावे से नहीं, भावना से जुड़ी।
 
‘मैन विद गोल्डन हार्ट’: हर किसी के अपने धर्मेन्द्र
फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेन्द्र को “मैन विद गोल्डन हार्ट” कहा जाता है। उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। वे हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो या नया डायरेक्टर। शूटिंग सेट पर वे सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। वही खाना खाते, वही होटल में ठहरते और सबके साथ बैठकर बातें करते।
 
उन्होंने कभी फीस को लेकर हंगामा नहीं किया। कई बार प्रोड्यूसर्स ने उन्हें किस्तों में पैसे दिए, कई बार बकाया रह गया, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। कभी मार्केट रेट से ज्यादा नहीं मांगा। कभी फिल्म के सफल होने पर हिस्सा नहीं मांगा। जो डील हो गई वो हो गई। यह उनकी उदारता और बड़े दिल की निशानी थी।
 
मजाकिया अंदाज, लेकिन हमेशा मर्यादित
धर्मेन्द्र की पहचान सिर्फ गंभीर भूमिकाओं तक सीमित नहीं थी। असल जिंदगी में वे बेहद खुशमिजाज और मजाकिया इंसान थे।
हीरोइनों के साथ उनकी फ्लर्टिंग हमेशा मर्यादा में रहती थी। वे मजाक करते थे, माहौल को हल्का रखते थे और सेट पर सबके चेहरों पर मुस्कान ले आते थे। कई अभिनेत्रियां तो यह तक कहती थीं कि अगर धर्मेन्द्र ने मजाक नहीं किया तो दिन अधूरा लगता था।
 
कभी किसी का रोल नहीं कटवाया
अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, जीतेंद्र जैसे बड़े सितारों के साथ उन्होंने कई फिल्में कीं, लेकिन कभी भी किसी का रोल घटवाने या डायलॉग बढ़वाने की मांग नहीं की। उनका मानना था कि फिल्म टीमवर्क का परिणाम होती है। उन्होंने हर कलाकार की इज्जत की, चाहे वह सीनियर हो या जूनियर। फिल्म इंडस्ट्री में यह बात आज भी कही जाती है कि “धर्मेन्द्र के साथ काम करना मतलब शांति और सम्मान का माहौल।”
 
हर रिश्ते में नजर आया एक धर्मेन्द्र
धर्मेन्द्र ने सिर्फ परदे पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में रिश्ते बनाए। हर पिता को उनमें एक जिम्मेदार बेटा नजर आया।
हर मां को धर्मेन्द्र जैसा बेटा चाहिए था। हर बहन को उनमें रक्षक भाई दिखाई देता था और हर लड़की के दिल में वे आदर्श प्रेमी के रूप में बसे। उनकी यही सार्वभौमिक अपील उन्हें “जनता का हीरो” बनाती है।
 
अवॉर्ड से बड़ी उनकी इज्जत
धर्मेन्द्र को भले ही बहुत सारे अवॉर्ड नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का अफसोस नहीं जताया। वे कहते थे “ट्रॉफी नहीं, लोगों का प्यार असली पुरस्कार है।” वे मीडिया की राजनीति से हमेशा दूर रहे, पब्लिसिटी के पीछे नहीं भागे। उनकी यही सादगी और देसीपन आज भी उन्हें अलग पहचान देता है।
 
एक अमर भावना: धर्मेन्द्र सिर्फ नाम नहीं, एहसास हैं
धर्मेन्द्र वो इंसान थे जिनका असर आज भी कायम है। उनके संवाद, उनकी मुस्कान और उनका अपनापन आज भी दर्शकों को प्रेरित करता है। जब भी “धरम पाजी” का नाम आता है, तो हर उम्र के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वे सिर्फ अभिनेता नहीं, एक युग, एक भावना और एक इंसानियत की मिसाल हैं, जो शायद अब दोबारा सिनेमा में नहीं देखी जाएगी।
 
धर्मेन्द्र ने कभी “सुपरस्टार” कहलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो हर सुपरस्टार का सपना होता है, लोगों के दिलों में जगह बनाना। वो चमकते नहीं थे, बल्कि रोशनी बांटते थे। और यही वजह है कि जब इतिहास लिखा जाएगा, तो धर्मेन्द्र का नाम “दिलों के राजा” के रूप में लिखा जाएगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

धर्मेन्द्र: यमला, पगला, दीवाना जो बन गया सुपरस्टार

धर्मेन्द्र: यमला, पगला, दीवाना जो बन गया सुपरस्टारधर्मेन्द्र हिंदी सिनेमा के वो अभिनेता हैं जिन्होंने 65 साल से भी लंबे करियर में सिर्फ कैमरे पर नहीं, बल्कि दिलों में राज किया। बिना विवाद, बिना प्रचार और बिना किसी बनावट के उन्होंने दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। वे सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि जनता के हीरो थे सादगी में बेमिसाल और इंसानियत में अद्वितीय।

Dharmendra Death: पंचतत्व में विलीन हुए धर्मेंद्र, बेटे सनी देओल ने दी मुखाग्नि

Dharmendra Death: पंचतत्व में विलीन हुए धर्मेंद्र, बेटे सनी देओल ने दी मुखाग्निबॉलीवुड इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज अभिनेता धमेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। बीते दिनों सांस लेने में तकलीफ के बाद धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करा दिया गया था।

धर्मेन्द्र का निधन, सनी देओल ने दी मुखाग्नि, देओल परिवार और सितारे पहुंचे

धर्मेन्द्र का निधन, सनी देओल ने दी मुखाग्नि, देओल परिवार और सितारे पहुंचेधर्मेन्द्र की तबीयत को लेकर तमाम फैंस चिंतित है। सोमवार दोपहर धर्मंद्र के घर के बाद अचानक हलचल तेज हो गई। उनके घर में एम्बुलेंस पहुंची, जिसके बाद घर के बाहर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। धर्मेंद्र के चारों तरफ बैरिकेडिंग की लगा दी गई।

'इक्कीस' से धर्मेंद्र का पोस्टर आया सामने, फिल्म में निभा रहे आर्मी ऑफिसर के पिता का किरदार

'इक्कीस' से धर्मेंद्र का पोस्टर आया सामने, फिल्म में निभा रहे आर्मी ऑफिसर के पिता का किरदारबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बीते कुछ समय से खराब चल रही है। उनका इलाज फिलहाल घर पर ही चल रहा है। धर्मेंद्र के स्वास्थ्य में भी काफी सुधार हो गया है, जिससे उनके फैंस ने चैन की सांस ली है। वहीं फिल्म 'इक्कीस' से धर्मेंद्र का नया पोस्टर भी सामने आया है। पोस्टर में धर्मेंद्र का सीरियस लुक देखने को मिल रहा है।

बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ अगली फिल्म में काम करेंगी श्रद्धा कपूर, शूटिंग की खत्म, जल्द होगी घोषणा

बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ अगली फिल्म में काम करेंगी श्रद्धा कपूर, शूटिंग की खत्म, जल्द होगी घोषणाबॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। वह काफी समय से राइटर-डायरेक्टर राहुल मोदी को डेट कर रही हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया है। वहीं अब खबर आ रही है कि श्रद्धा अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ अगली फिल्म में साथ काम करने जा रही हैं।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com